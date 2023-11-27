https://ria.ru/20231127/kofe-1912080379.html

СМИ: сотни тысяч тонн кофе и какао в ЕС оказались под угрозой уничтожения

СМИ: сотни тысяч тонн кофе и какао в ЕС оказались под угрозой уничтожения - РИА Новости, 27.11.2023

СМИ: сотни тысяч тонн кофе и какао в ЕС оказались под угрозой уничтожения

Гигантские запасы кофе и какао, хранящиеся в Евросоюзе, возможно, придется уничтожить из-за нового закона, сообщило издание Financial Times. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:25

2023-11-27T12:25

2023-11-27T18:57

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Гигантские запасы кофе и какао, хранящиеся в Евросоюзе, возможно, придется уничтожить из-за нового закона, сообщило издание Financial Times."Сотни тысяч тонн какао и кофе, хранящихся на складах в ЕС, возможно, будут уничтожены из-за непредвиденного последствия закона ЕС о борьбе с вырубкой лесов, который начал действовать в июне этого года", — пишет газета. Документ запрещает экспорт и импорт продуктов, производство и сбыт которых может привести к обезлесению. Это касается таких товаров, как пальмовое масло, говядина, кофе, какао, соя, а также производных продуктов, таких как шоколад, мебель, печатные бумажные изделия, если они не сертифицированы как происходящие из экологично управляемых регионов.Как сообщает FT со ссылкой на биржу ICE и Международный торговый центр, кофе и какао, произведенные и хранящиеся в ЕС во время переходного периода, который продлится до декабря 2024 года, могут не соответствовать нормам и их придется продать за пределами союза или уничтожить. Около 70% всего какао в мире выращивают в Кот-д'Ивуаре и Гане, где существует проблема обезлесения и эксплуатации детского труда, а главные производители кофе в мире — Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия, отмечает газета. Самый крупный производитель шоколада Barry Callebaut понесет финансовые потери из-за введенного закона, сообщил представитель компании. Компания перерабатывает около 20% всего урожая какао в мире, и ЕС для нее — самый важный рынок.

https://ria.ru/20231114/kakao-1909426273.html

https://ria.ru/20230907/kofe-1894773137.html

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евросоюз, в мире