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KMZ в 2024 году построит 36 катеров для госзаказчика - РИА Новости, 27.11.2023
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10:08 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/kmz-1912036037.html
KMZ в 2024 году построит 36 катеров для госзаказчика
KMZ в 2024 году построит 36 катеров для госзаказчика - РИА Новости, 27.11.2023
KMZ в 2024 году построит 36 катеров для госзаказчика
Холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году 36 катеров для госзаказчика, контракт подписан, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:08
2023-11-27T10:08
безопасность
россия
сергей сафронов (телеведущий)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году 36 катеров для госзаказчика, контракт подписан, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России, морских дронов, выполнении гособоронзаказа. "Подписан контракт с другим госзаказчиком, по которому мы должны поставить до конца 2024 года 36 катеров: 12 пятиметровых катеров, 12 катеров длиной 6,4 метра и 12 катеров с двумя подвесными двигателями. Такие же мы делали для МЧС. Планы у государства на них есть, но они пока не озвучиваются", - сказал Даниленко.
https://ria.ru/20231127/dron-1912008061.html
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безопасность, россия, сергей сафронов (телеведущий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Россия, Сергей Сафронов (телеведущий), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
KMZ в 2024 году построит 36 катеров для госзаказчика

KMZ построит 36 катеров для госзаказчика до конца 2024 года

© Фото : KMZМногоцелевой скоростной патрульный катер RX-1173, построенный на "Кингисеппском машиностроительном заводе" для МЧС России
Многоцелевой скоростной патрульный катер RX-1173, построенный на Кингисеппском машиностроительном заводе для МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : KMZ
Многоцелевой скоростной патрульный катер RX-1173, построенный на "Кингисеппском машиностроительном заводе" для МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году 36 катеров для госзаказчика, контракт подписан, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России, морских дронов, выполнении гособоронзаказа.
"Подписан контракт с другим госзаказчиком, по которому мы должны поставить до конца 2024 года 36 катеров: 12 пятиметровых катеров, 12 катеров длиной 6,4 метра и 12 катеров с двумя подвесными двигателями. Такие же мы делали для МЧС. Планы у государства на них есть, но они пока не озвучиваются", - сказал Даниленко.
Директор холдинга KMZ Михаил Даниленко
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БезопасностьРоссияСергей Сафронов (телеведущий)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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