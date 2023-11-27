https://ria.ru/20231127/kmz-1912036037.html
KMZ в 2024 году построит 36 катеров для госзаказчика
KMZ в 2024 году построит 36 катеров для госзаказчика - РИА Новости, 27.11.2023
KMZ в 2024 году построит 36 катеров для госзаказчика
Холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году 36 катеров для госзаказчика, контракт подписан, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:08
2023-11-27T10:08
2023-11-27T10:08
безопасность
россия
сергей сафронов (телеведущий)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905564743_0:160:3060:1881_1920x0_80_0_0_50eb9b62883df2b21dd310c9802acd8c.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году 36 катеров для госзаказчика, контракт подписан, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России, морских дронов, выполнении гособоронзаказа. "Подписан контракт с другим госзаказчиком, по которому мы должны поставить до конца 2024 года 36 катеров: 12 пятиметровых катеров, 12 катеров длиной 6,4 метра и 12 катеров с двумя подвесными двигателями. Такие же мы делали для МЧС. Планы у государства на них есть, но они пока не озвучиваются", - сказал Даниленко.
https://ria.ru/20231127/dron-1912008061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей сафронов (телеведущий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Россия, Сергей Сафронов (телеведущий), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
KMZ в 2024 году построит 36 катеров для госзаказчика
KMZ построит 36 катеров для госзаказчика до конца 2024 года