https://ria.ru/20231127/kmz-1912036037.html

KMZ в 2024 году построит 36 катеров для госзаказчика

KMZ в 2024 году построит 36 катеров для госзаказчика - РИА Новости, 27.11.2023

KMZ в 2024 году построит 36 катеров для госзаказчика

Холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году 36 катеров для госзаказчика, контракт подписан, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:08

2023-11-27T10:08

2023-11-27T10:08

безопасность

россия

сергей сафронов (телеведущий)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905564743_0:160:3060:1881_1920x0_80_0_0_50eb9b62883df2b21dd310c9802acd8c.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году 36 катеров для госзаказчика, контракт подписан, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России, морских дронов, выполнении гособоронзаказа. "Подписан контракт с другим госзаказчиком, по которому мы должны поставить до конца 2024 года 36 катеров: 12 пятиметровых катеров, 12 катеров длиной 6,4 метра и 12 катеров с двумя подвесными двигателями. Такие же мы делали для МЧС. Планы у государства на них есть, но они пока не озвучиваются", - сказал Даниленко.

https://ria.ru/20231127/dron-1912008061.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей сафронов (телеведущий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)