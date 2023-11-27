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Эксперты: средняя стоимость ремонта китайских авто увеличилась на 23,5% - РИА Новости, 27.11.2023
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17:05 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/kitayskie_avto-1912187410.html
Эксперты: средняя стоимость ремонта китайских авто увеличилась на 23,5%
Эксперты: средняя стоимость ремонта китайских авто увеличилась на 23,5% - РИА Новости, 27.11.2023
Эксперты: средняя стоимость ремонта китайских авто увеличилась на 23,5%
Средняя стоимость ремонта китайских автомобилей увеличилась на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; рост стоимости связан с резким... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:05
2023-11-27T17:05
ингосстрах
китай
авто
ремонт
статистика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Средняя стоимость ремонта китайских автомобилей увеличилась на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; рост стоимости связан с резким увеличением количества отремонтированных машин, произведенных в КНР, сообщает страховая компания "Ингосстрах" В целом количество ДТП в 2023 году с участием авто китайских марок возросло на 87,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. С января по октябрь было отремонтировано более 3,3 тысячи китайских автомобилей, а средний чек по ремонту составил почти 107 тысяч рублей, говорится в сообщении. Лидерами рейтинга аварийности стали автомобили марки Chery (2832 машины). Далее следует HAVAL (2793 авто) и Geely (2076 авто). Также в первую пятерку вошли Exeed (1296 авто) и ISUZU (595 авто), уточнили эксперты. По данным исследования, чаще всего страховые случаи с китайскими авто происходили в Москве (4163 авто), Санкт-Петербурге (1387 авто), Московской (927 авто) и Челябинской (392 авто) областях, а также в Краснодарском крае (264 авто). "Увеличение ДТП с участие китайских автомобилей – вполне закономерное явление: за последний год количество машин на дорогах, собранных в Китае, увеличилось в разы. &lt;…&gt;", - отметил директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев, слова которого приводятся в сообщении.
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ингосстрах, китай, авто, ремонт, статистика
Ингосстрах, Китай, Авто, Ремонт, Статистика

Эксперты: средняя стоимость ремонта китайских авто увеличилась на 23,5%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник проводит техническое обслуживание автомобиля
Сотрудник проводит техническое обслуживание автомобиля - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Средняя стоимость ремонта китайских автомобилей увеличилась на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; рост стоимости связан с резким увеличением количества отремонтированных машин, произведенных в КНР, сообщает страховая компания "Ингосстрах"
В целом количество ДТП в 2023 году с участием авто китайских марок возросло на 87,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. С января по октябрь было отремонтировано более 3,3 тысячи китайских автомобилей, а средний чек по ремонту составил почти 107 тысяч рублей, говорится в сообщении.
Лидерами рейтинга аварийности стали автомобили марки Chery (2832 машины). Далее следует HAVAL (2793 авто) и Geely (2076 авто). Также в первую пятерку вошли Exeed (1296 авто) и ISUZU (595 авто), уточнили эксперты.
По данным исследования, чаще всего страховые случаи с китайскими авто происходили в Москве (4163 авто), Санкт-Петербурге (1387 авто), Московской (927 авто) и Челябинской (392 авто) областях, а также в Краснодарском крае (264 авто).
"Увеличение ДТП с участие китайских автомобилей – вполне закономерное явление: за последний год количество машин на дорогах, собранных в Китае, увеличилось в разы. <…>", - отметил директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев, слова которого приводятся в сообщении.
Управляющий директор международной консалтинговой компании Автобосс Светлана Володина
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ИнгосстрахКитайАвтоРемонтСтатистика
 
 
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