https://ria.ru/20231127/kinoprokat-1912007919.html
Фильм "По щучьему велению" вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "По щучьему велению" вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 27.11.2023
Фильм "По щучьему велению" вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ
Российский фильм "По щучьему велению" по мотивам народной сказки с актером Никитой Кологривым в главной роли четвертый раз подряд возглавил кинопрокат со... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T03:14
2023-11-27T03:14
2023-11-27T03:14
культура
анна чиповская
снг
хоакин феникс
россия
белоруссия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский фильм "По щучьему велению" по мотивам народной сказки с актером Никитой Кологривым в главной роли четвертый раз подряд возглавил кинопрокат со сборами в 134 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку заняла премьерная комедия "Хоккейные папы" со сборами в 58 миллионов рублей. В главных ролях сыграли Алексей Бардуков и Аня Чиповская. Следующей в рейтинге идет военно-историческая драма "Наполеон", собравшая 33,9 миллионов рублей в странах СНГ без России и Белоруссии. В главных ролях фильма: Хоакин Феникс и Ванесса Кирби. На четвертой строчке - мультфильм "Заветное желание", которому в странах СНГ без России и Белоруссии удалось собрать 31,5 миллиона рублей. Замыкает список мультфильм "Большое маленькое приключение", собравший 21,5 миллиона.
https://ria.ru/20231115/kino-1909586112.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анна чиповская, снг, хоакин феникс, россия, белоруссия
Культура, Анна Чиповская, СНГ, Хоакин Феникс, Россия, Белоруссия
Фильм "По щучьему велению" вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "По щучьему велению" вновь возглавил прокат в России и СНГ за выходные