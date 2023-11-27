https://ria.ru/20231127/kinokompanii-1912191638.html

Иркутским кинокомпаниям возместили часть затрат на съемки фильмов

Иркутским кинокомпаниям возместили часть затрат на съемки фильмов - РИА Новости, 27.11.2023

Иркутским кинокомпаниям возместили часть затрат на съемки фильмов

В Иркутской области пять региональных компаний впервые получили из областного бюджета субсидии на возмещение затрат при производстве кинофильмов, сообщил... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:20

2023-11-27T17:20

2023-11-27T17:23

иркутская область

технологии

иркутская область

игорь кобзев

иркутск

россия

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ИРКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. В Иркутской области пять региональных компаний впервые получили из областного бюджета субсидии на возмещение затрат при производстве кинофильмов, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Пять кинокомпаний из Иркутска получили рибейты - субсидии из областного бюджета на возмещение затрат при производстве фильмов. Они стали победителями специального конкурса, который впервые провело министерство культуры региона. Общая сумма субсидии составила пять миллионов рублей. "В Иркутской области рибейты выплачены впервые. Они компенсируют затраты кинокомпаниям на фильмы, которые были сняты на территории Прибайкалья. Главным условием получения такой поддержки является создание в киноленте положительного образа региона и привлечение к работе местных специалистов. В этом году в конкурсе приняли участие компании только из Иркутской области. Надеемся, что в дальнейшем рибейты привлекут производителей художественных, документальных, анимационных фильмов и телепрограмм из других территорий страны", - сообщил Кобзев. Субсидию получили ООО "Студия РЕК", продюсерский центр Burkalo Production, ООО "ИркутскКино", ООО "Первое кино. Байкал" и Кинокомпания Юрия Яшникова. Система рибейтов активно используется во многих странах мира и в других регионах России. Она позволяет вкладываться в новые проекты, снимать более качественное кино. Взаимодействие с организациями кинематографии осуществлял Иркутский областной кинофонд. Его специалисты разработали каталог съемочных локаций, оказывают кинокомпаниям помощь в получении разрешений на проведение съемок, предоставляют в аренду кинооборудование и инвентарь, оказывают транспортные и логистические услуги.

https://ria.ru/20231123/kobzev-1911426707.html

иркутская область

иркутск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, иркутская область, игорь кобзев, иркутск, россия