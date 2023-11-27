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Иркутским кинокомпаниям возместили часть затрат на съемки фильмов - РИА Новости, 27.11.2023
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Иркутская область
 
17:20 27.11.2023 (обновлено: 17:23 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/kinokompanii-1912191638.html
Иркутским кинокомпаниям возместили часть затрат на съемки фильмов
Иркутским кинокомпаниям возместили часть затрат на съемки фильмов - РИА Новости, 27.11.2023
Иркутским кинокомпаниям возместили часть затрат на съемки фильмов
В Иркутской области пять региональных компаний впервые получили из областного бюджета субсидии на возмещение затрат при производстве кинофильмов, сообщил... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:20
2023-11-27T17:23
иркутская область
технологии
иркутская область
игорь кобзев
иркутск
россия
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ИРКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. В Иркутской области пять региональных компаний впервые получили из областного бюджета субсидии на возмещение затрат при производстве кинофильмов, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Пять кинокомпаний из Иркутска получили рибейты - субсидии из областного бюджета на возмещение затрат при производстве фильмов. Они стали победителями специального конкурса, который впервые провело министерство культуры региона. Общая сумма субсидии составила пять миллионов рублей. "В Иркутской области рибейты выплачены впервые. Они компенсируют затраты кинокомпаниям на фильмы, которые были сняты на территории Прибайкалья. Главным условием получения такой поддержки является создание в киноленте положительного образа региона и привлечение к работе местных специалистов. В этом году в конкурсе приняли участие компании только из Иркутской области. Надеемся, что в дальнейшем рибейты привлекут производителей художественных, документальных, анимационных фильмов и телепрограмм из других территорий страны", - сообщил Кобзев. Субсидию получили ООО "Студия РЕК", продюсерский центр Burkalo Production, ООО "ИркутскКино", ООО "Первое кино. Байкал" и Кинокомпания Юрия Яшникова. Система рибейтов активно используется во многих странах мира и в других регионах России. Она позволяет вкладываться в новые проекты, снимать более качественное кино. Взаимодействие с организациями кинематографии осуществлял Иркутский областной кинофонд. Его специалисты разработали каталог съемочных локаций, оказывают кинокомпаниям помощь в получении разрешений на проведение съемок, предоставляют в аренду кинооборудование и инвентарь, оказывают транспортные и логистические услуги.
https://ria.ru/20231123/kobzev-1911426707.html
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технологии, иркутская область, игорь кобзев, иркутск, россия
Иркутская область, Технологии, Иркутская область, Игорь Кобзев, Иркутск, Россия
Иркутским кинокомпаниям возместили часть затрат на съемки фильмов

Кинокомпаниям Приангарья бюджет впервые возместил часть затрат на съемки фильмов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГорода России. Иркутск
Города России. Иркутск - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Города России. Иркутск. Архивное фото
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ИРКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. В Иркутской области пять региональных компаний впервые получили из областного бюджета субсидии на возмещение затрат при производстве кинофильмов, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Пять кинокомпаний из Иркутска получили рибейты - субсидии из областного бюджета на возмещение затрат при производстве фильмов. Они стали победителями специального конкурса, который впервые провело министерство культуры региона. Общая сумма субсидии составила пять миллионов рублей.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на выставке Байкальский Олимп на стенде Иркутской области на Международной выставке-форуме Россия
Кобзев: главное богатство Иркутской области – это люди
23 ноября, 18:40
«
"В Иркутской области рибейты выплачены впервые. Они компенсируют затраты кинокомпаниям на фильмы, которые были сняты на территории Прибайкалья. Главным условием получения такой поддержки является создание в киноленте положительного образа региона и привлечение к работе местных специалистов. В этом году в конкурсе приняли участие компании только из Иркутской области. Надеемся, что в дальнейшем рибейты привлекут производителей художественных, документальных, анимационных фильмов и телепрограмм из других территорий страны", - сообщил Кобзев.
Субсидию получили ООО "Студия РЕК", продюсерский центр Burkalo Production, ООО "ИркутскКино", ООО "Первое кино. Байкал" и Кинокомпания Юрия Яшникова. Система рибейтов активно используется во многих странах мира и в других регионах России. Она позволяет вкладываться в новые проекты, снимать более качественное кино.
Взаимодействие с организациями кинематографии осуществлял Иркутский областной кинофонд. Его специалисты разработали каталог съемочных локаций, оказывают кинокомпаниям помощь в получении разрешений на проведение съемок, предоставляют в аренду кинооборудование и инвентарь, оказывают транспортные и логистические услуги.
Как прошел День Иркутской области на выставке "Россия"
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления рассказал о главных достижениях Приангарья и отметил что Иркутская область - по праву "Золотое звено России". Это один из ключевых регионов Сибирского федерального округа, который входит в число пяти самых больших по площади регионов России.
Губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления рассказал о главных достижениях Приангарья и отметил что Иркутская область - по праву Золотое звено России. Это один из ключевых регионов Сибирского федерального округа, который входит в число пяти самых больших по площади регионов России.
Губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления рассказал о главных достижениях Приангарья и отметил что Иркутская область - по праву "Золотое звено России". Это один из ключевых регионов Сибирского федерального округа, который входит в число пяти самых больших по площади регионов России.
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВ своем выступлении губернатор рассказал о значимых проектах, реализуемых в регионе при поддержке президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Иркутская область – это мощный промышленный потенциал и высокотехнологичные производства. Там производят 38% российского алюминия, 28% ПВХ, 26% целлюлозы. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты.
В своем выступлении губернатор рассказал о значимых проектах, реализуемых в регионе при поддержке президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Иркутская область – это мощный промышленный потенциал и высокотехнологичные производства. Там производят 38% российского алюминия, 28% ПВХ, 26% целлюлозы. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты.
В своем выступлении губернатор рассказал о значимых проектах, реализуемых в регионе при поддержке президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Иркутская область – это мощный промышленный потенциал и высокотехнологичные производства. Там производят 38% российского алюминия, 28% ПВХ, 26% целлюлозы. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДля гостей выставки состоялся Гайдай-диктант "Помедленнее, я записываю", посвященный кинокомедиям знаменитого режиссера. Его провела заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов Леонида Гайдая Наталья Варлей.
Для гостей выставки состоялся Гайдай-диктант Помедленнее, я записываю, посвященный кинокомедиям знаменитого режиссера. Его провела заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов Леонида Гайдая Наталья Варлей.
Для гостей выставки состоялся Гайдай-диктант "Помедленнее, я записываю", посвященный кинокомедиям знаменитого режиссера. Его провела заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов Леонида Гайдая Наталья Варлей.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВ рамках Дня Иркутской области состоялось спортивное мероприятие "Байкальский Олимп", в котором участвовали известные спортсмены – уроженцы Приангарья. Открыл мероприятие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В рамках мероприятия чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Андрей Ещенко вручил юным спортсменам мячи со своим автографом.
В рамках Дня Иркутской области состоялось спортивное мероприятие Байкальский Олимп, в котором участвовали известные спортсмены – уроженцы Приангарья. Открыл мероприятие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В рамках мероприятия чемпион России по футболу в составе московского Спартака Андрей Ещенко вручил юным спортсменам мячи со своим автографом.
В рамках Дня Иркутской области состоялось спортивное мероприятие "Байкальский Олимп", в котором участвовали известные спортсмены – уроженцы Приангарья. Открыл мероприятие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В рамках мероприятия чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Андрей Ещенко вручил юным спортсменам мячи со своим автографом.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Ещенко вручил заслуженный кубок и подарки команде из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Заларинского района, которая в октябре этого года победила в турнире по мини-футболу, проводимого в честь известного земляка.
Андрей Ещенко вручил заслуженный кубок и подарки команде из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Заларинского района, которая в октябре этого года победила в турнире по мини-футболу, проводимого в честь известного земляка.
Андрей Ещенко вручил заслуженный кубок и подарки команде из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Заларинского района, которая в октябре этого года победила в турнире по мини-футболу, проводимого в честь известного земляка.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк"Иркутская область гордится своими спортивными достижениями. Многократно спортсмены из Приангарья завоевывали медали на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх. С каждым годом количество завоеванных наград на соревнованиях различного уровня только возрастает, а это значит приумножается и спортивная слава Иркутской области, Сибири и России", - сказал глава региона на мероприятии
Иркутская область гордится своими спортивными достижениями. Многократно спортсмены из Приангарья завоевывали медали на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх. С каждым годом количество завоеванных наград на соревнованиях различного уровня только возрастает, а это значит приумножается и спортивная слава Иркутской области, Сибири и России, - сказал глава региона на мероприятии
"Иркутская область гордится своими спортивными достижениями. Многократно спортсмены из Приангарья завоевывали медали на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх. С каждым годом количество завоеванных наград на соревнованиях различного уровня только возрастает, а это значит приумножается и спортивная слава Иркутской области, Сибири и России", - сказал глава региона на мероприятии
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДля гостей выставки-форума "Россия" состоялось приветственное выступление иркутских музыкантов.
Для гостей выставки-форума Россия состоялось приветственное выступление иркутских музыкантов.
Для гостей выставки-форума "Россия" состоялось приветственное выступление иркутских музыкантов.
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд Иркутской области отражает культурные и этнические традиции региона. Регион на ВДНХ представлен слоганом "Иркутская область - золотое звено России", что говорит не только о ресурсном богатстве области, но и выражает благодарность всем жителям, которые создают его историю.
Стенд Иркутской области отражает культурные и этнические традиции региона. Регион на ВДНХ представлен слоганом Иркутская область - золотое звено России, что говорит не только о ресурсном богатстве области, но и выражает благодарность всем жителям, которые создают его историю.
Стенд Иркутской области отражает культурные и этнические традиции региона. Регион на ВДНХ представлен слоганом "Иркутская область - золотое звено России", что говорит не только о ресурсном богатстве области, но и выражает благодарность всем жителям, которые создают его историю.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДля посетителей выставки-форума организовано много активностей, они с интересом посещают стенд Иркутской области. В том числе там можно встретить волонтеров и активистов.
Для посетителей выставки-форума организовано много активностей, они с интересом посещают стенд Иркутской области. В том числе там можно встретить волонтеров и активистов.
Для посетителей выставки-форума организовано много активностей, они с интересом посещают стенд Иркутской области. В том числе там можно встретить волонтеров и активистов.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНа стенде Иркутской области можно увидеть людей в национальных костюмах.
На стенде Иркутской области можно увидеть людей в национальных костюмах.
На стенде Иркутской области можно увидеть людей в национальных костюмах.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИ поучаствовать в интерактивных развлечениях с помощью современных электронных гаджетов.
И поучаствовать в интерактивных развлечениях с помощью современных электронных гаджетов.
И поучаствовать в интерактивных развлечениях с помощью современных электронных гаджетов.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВ День Иркутской области гости смогли наблюдать за церемонией бракосочетания по старинным русским и бурятским традициям. Зрители увидели славянский свадебный поезд, круговой танец ёхор и другие элементы древних обрядов.
В День Иркутской области гости смогли наблюдать за церемонией бракосочетания по старинным русским и бурятским традициям. Зрители увидели славянский свадебный поезд, круговой танец ёхор и другие элементы древних обрядов.
В День Иркутской области гости смогли наблюдать за церемонией бракосочетания по старинным русским и бурятским традициям. Зрители увидели славянский свадебный поезд, круговой танец ёхор и другие элементы древних обрядов.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЖенщина и мужчина были одеты в национальные костюмы.
Женщина и мужчина были одеты в национальные костюмы.
Женщина и мужчина были одеты в национальные костюмы.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНа выставке прошло гастрономическое представление "Ужин на Байкале". Гости смогли попробовать мясные деликатесы из изюбра, косули, также были представлены сагудай и пазл из байкальской рыбы. На десерт можно было отведать черемуховый торт – визитную карточку Приангарья.
На выставке прошло гастрономическое представление Ужин на Байкале. Гости смогли попробовать мясные деликатесы из изюбра, косули, также были представлены сагудай и пазл из байкальской рыбы. На десерт можно было отведать черемуховый торт – визитную карточку Приангарья.
На выставке прошло гастрономическое представление "Ужин на Байкале". Гости смогли попробовать мясные деликатесы из изюбра, косули, также были представлены сагудай и пазл из байкальской рыбы. На десерт можно было отведать черемуховый торт – визитную карточку Приангарья.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВ заверение дня состоялось музыкальное состязание между иркутским ансамблем русских народных инструментов "Байкал-квартет" и квартетом народных инструментов "Тарские ворота" из Омска.
В заверение дня состоялось музыкальное состязание между иркутским ансамблем русских народных инструментов Байкал-квартет и квартетом народных инструментов Тарские ворота из Омска.
В заверение дня состоялось музыкальное состязание между иркутским ансамблем русских народных инструментов "Байкал-квартет" и квартетом народных инструментов "Тарские ворота" из Омска.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления рассказал о главных достижениях Приангарья и отметил что Иркутская область - по праву "Золотое звено России". Это один из ключевых регионов Сибирского федерального округа, который входит в число пяти самых больших по площади регионов России.
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15
В своем выступлении губернатор рассказал о значимых проектах, реализуемых в регионе при поддержке президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Иркутская область – это мощный промышленный потенциал и высокотехнологичные производства. Там производят 38% российского алюминия, 28% ПВХ, 26% целлюлозы. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15
Для гостей выставки состоялся Гайдай-диктант "Помедленнее, я записываю", посвященный кинокомедиям знаменитого режиссера. Его провела заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов Леонида Гайдая Наталья Варлей.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15
В рамках Дня Иркутской области состоялось спортивное мероприятие "Байкальский Олимп", в котором участвовали известные спортсмены – уроженцы Приангарья. Открыл мероприятие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В рамках мероприятия чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Андрей Ещенко вручил юным спортсменам мячи со своим автографом.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15
Андрей Ещенко вручил заслуженный кубок и подарки команде из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Заларинского района, которая в октябре этого года победила в турнире по мини-футболу, проводимого в честь известного земляка.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15
"Иркутская область гордится своими спортивными достижениями. Многократно спортсмены из Приангарья завоевывали медали на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх. С каждым годом количество завоеванных наград на соревнованиях различного уровня только возрастает, а это значит приумножается и спортивная слава Иркутской области, Сибири и России", - сказал глава региона на мероприятии
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15
Для гостей выставки-форума "Россия" состоялось приветственное выступление иркутских музыкантов.
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15
Стенд Иркутской области отражает культурные и этнические традиции региона. Регион на ВДНХ представлен слоганом "Иркутская область - золотое звено России", что говорит не только о ресурсном богатстве области, но и выражает благодарность всем жителям, которые создают его историю.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15
Для посетителей выставки-форума организовано много активностей, они с интересом посещают стенд Иркутской области. В том числе там можно встретить волонтеров и активистов.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15
На стенде Иркутской области можно увидеть людей в национальных костюмах.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15
И поучаствовать в интерактивных развлечениях с помощью современных электронных гаджетов.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15
В День Иркутской области гости смогли наблюдать за церемонией бракосочетания по старинным русским и бурятским традициям. Зрители увидели славянский свадебный поезд, круговой танец ёхор и другие элементы древних обрядов.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15
Женщина и мужчина были одеты в национальные костюмы.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15
На выставке прошло гастрономическое представление "Ужин на Байкале". Гости смогли попробовать мясные деликатесы из изюбра, косули, также были представлены сагудай и пазл из байкальской рыбы. На десерт можно было отведать черемуховый торт – визитную карточку Приангарья.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15
В заверение дня состоялось музыкальное состязание между иркутским ансамблем русских народных инструментов "Байкал-квартет" и квартетом народных инструментов "Тарские ворота" из Омска.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
Иркутская областьТехнологииИркутская областьИгорь КобзевИркутскРоссия
 
 
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