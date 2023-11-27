Иркутским кинокомпаниям возместили часть затрат на съемки фильмов

ИРКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. В Иркутской области пять региональных компаний впервые получили из областного бюджета субсидии на возмещение затрат при производстве кинофильмов, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Пять кинокомпаний из Иркутска получили рибейты - субсидии из областного бюджета на возмещение затрат при производстве фильмов. Они стали победителями специального конкурса, который впервые провело министерство культуры региона. Общая сумма субсидии составила пять миллионов рублей. "В Иркутской области рибейты выплачены впервые. Они компенсируют затраты кинокомпаниям на фильмы, которые были сняты на территории Прибайкалья. Главным условием получения такой поддержки является создание в киноленте положительного образа региона и привлечение к работе местных специалистов. В этом году в конкурсе приняли участие компании только из Иркутской области. Надеемся, что в дальнейшем рибейты привлекут производителей художественных, документальных, анимационных фильмов и телепрограмм из других территорий страны", - сообщил Кобзев. Субсидию получили ООО "Студия РЕК", продюсерский центр Burkalo Production, ООО "ИркутскКино", ООО "Первое кино. Байкал" и Кинокомпания Юрия Яшникова. Система рибейтов активно используется во многих странах мира и в других регионах России. Она позволяет вкладываться в новые проекты, снимать более качественное кино. Взаимодействие с организациями кинематографии осуществлял Иркутский областной кинофонд. Его специалисты разработали каталог съемочных локаций, оказывают кинокомпаниям помощь в получении разрешений на проведение съемок, предоставляют в аренду кинооборудование и инвентарь, оказывают транспортные и логистические услуги.
ИРКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. В Иркутской области пять региональных компаний впервые получили из областного бюджета субсидии на возмещение затрат при производстве кинофильмов, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Пять кинокомпаний из Иркутска получили рибейты - субсидии из областного бюджета на возмещение затрат при производстве фильмов. Они стали победителями специального конкурса, который впервые провело министерство культуры региона. Общая сумма субсидии составила пять миллионов рублей.
Кобзев: главное богатство Иркутской области – это люди
23 ноября, 18:40
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"В Иркутской области рибейты выплачены впервые. Они компенсируют затраты кинокомпаниям на фильмы, которые были сняты на территории Прибайкалья. Главным условием получения такой поддержки является создание в киноленте положительного образа региона и привлечение к работе местных специалистов. В этом году в конкурсе приняли участие компании только из Иркутской области. Надеемся, что в дальнейшем рибейты привлекут производителей художественных, документальных, анимационных фильмов и телепрограмм из других территорий страны", - сообщил Кобзев.
Субсидию получили ООО "Студия РЕК", продюсерский центр Burkalo Production, ООО "ИркутскКино", ООО "Первое кино. Байкал" и Кинокомпания Юрия Яшникова. Система рибейтов активно используется во многих странах мира и в других регионах России. Она позволяет вкладываться в новые проекты, снимать более качественное кино.
Взаимодействие с организациями кинематографии осуществлял Иркутский областной кинофонд. Его специалисты разработали каталог съемочных локаций, оказывают кинокомпаниям помощь в получении разрешений на проведение съемок, предоставляют в аренду кинооборудование и инвентарь, оказывают транспортные и логистические услуги.
Губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления рассказал о главных достижениях Приангарья и отметил что Иркутская область - по праву "Золотое звено России". Это один из ключевых регионов Сибирского федерального округа, который входит в число пяти самых больших по площади регионов России.
В своем выступлении губернатор рассказал о значимых проектах, реализуемых в регионе при поддержке президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Иркутская область – это мощный промышленный потенциал и высокотехнологичные производства. Там производят 38% российского алюминия, 28% ПВХ, 26% целлюлозы. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты.
Для гостей выставки состоялся Гайдай-диктант "Помедленнее, я записываю", посвященный кинокомедиям знаменитого режиссера. Его провела заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов Леонида Гайдая Наталья Варлей.
В рамках Дня Иркутской области состоялось спортивное мероприятие "Байкальский Олимп", в котором участвовали известные спортсмены – уроженцы Приангарья. Открыл мероприятие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В рамках мероприятия чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Андрей Ещенко вручил юным спортсменам мячи со своим автографом.
Андрей Ещенко вручил заслуженный кубок и подарки команде из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Заларинского района, которая в октябре этого года победила в турнире по мини-футболу, проводимого в честь известного земляка.
"Иркутская область гордится своими спортивными достижениями. Многократно спортсмены из Приангарья завоевывали медали на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх. С каждым годом количество завоеванных наград на соревнованиях различного уровня только возрастает, а это значит приумножается и спортивная слава Иркутской области, Сибири и России", - сказал глава региона на мероприятии
Стенд Иркутской области отражает культурные и этнические традиции региона. Регион на ВДНХ представлен слоганом "Иркутская область - золотое звено России", что говорит не только о ресурсном богатстве области, но и выражает благодарность всем жителям, которые создают его историю.
В День Иркутской области гости смогли наблюдать за церемонией бракосочетания по старинным русским и бурятским традициям. Зрители увидели славянский свадебный поезд, круговой танец ёхор и другие элементы древних обрядов.
На выставке прошло гастрономическое представление "Ужин на Байкале". Гости смогли попробовать мясные деликатесы из изюбра, косули, также были представлены сагудай и пазл из байкальской рыбы. На десерт можно было отведать черемуховый торт – визитную карточку Приангарья.
Губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления рассказал о главных достижениях Приангарья и отметил что Иркутская область - по праву "Золотое звено России". Это один из ключевых регионов Сибирского федерального округа, который входит в число пяти самых больших по площади регионов России.
В своем выступлении губернатор рассказал о значимых проектах, реализуемых в регионе при поддержке президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Иркутская область – это мощный промышленный потенциал и высокотехнологичные производства. Там производят 38% российского алюминия, 28% ПВХ, 26% целлюлозы. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты.
Для гостей выставки состоялся Гайдай-диктант "Помедленнее, я записываю", посвященный кинокомедиям знаменитого режиссера. Его провела заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов Леонида Гайдая Наталья Варлей.
В рамках Дня Иркутской области состоялось спортивное мероприятие "Байкальский Олимп", в котором участвовали известные спортсмены – уроженцы Приангарья. Открыл мероприятие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В рамках мероприятия чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Андрей Ещенко вручил юным спортсменам мячи со своим автографом.
Андрей Ещенко вручил заслуженный кубок и подарки команде из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Заларинского района, которая в октябре этого года победила в турнире по мини-футболу, проводимого в честь известного земляка.
"Иркутская область гордится своими спортивными достижениями. Многократно спортсмены из Приангарья завоевывали медали на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх. С каждым годом количество завоеванных наград на соревнованиях различного уровня только возрастает, а это значит приумножается и спортивная слава Иркутской области, Сибири и России", - сказал глава региона на мероприятии
Стенд Иркутской области отражает культурные и этнические традиции региона. Регион на ВДНХ представлен слоганом "Иркутская область - золотое звено России", что говорит не только о ресурсном богатстве области, но и выражает благодарность всем жителям, которые создают его историю.
В День Иркутской области гости смогли наблюдать за церемонией бракосочетания по старинным русским и бурятским традициям. Зрители увидели славянский свадебный поезд, круговой танец ёхор и другие элементы древних обрядов.
На выставке прошло гастрономическое представление "Ужин на Байкале". Гости смогли попробовать мясные деликатесы из изюбра, косули, также были представлены сагудай и пазл из байкальской рыбы. На десерт можно было отведать черемуховый торт – визитную карточку Приангарья.
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