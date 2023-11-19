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Как прошел День Иркутской области на выставке "Россия" - РИА Новости, 19.11.2023
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11:58 19.11.2023 (обновлено: 11:59 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/irkutsk-1910379383.html
Как прошел День Иркутской области на выставке "Россия"
Как прошел День Иркутской области на выставке "Россия" - РИА Новости, 19.11.2023
Как прошел День Иркутской области на выставке "Россия"
В пятницу на Международной выставке-форуме "Россия" отметили День Иркутской области. Для гостей организовали показ национальных костюмов, гастрономический... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T11:58
2023-11-19T11:59
иркутск
иркутская область
выставка-форум "россия"
фото
москва
россия
вднх
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В пятницу на Международной выставке-форуме "Россия" отметили День Иркутской области. Для гостей организовали показ национальных костюмов, гастрономический фестиваль, совместное выступление Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра и другие яркие мероприятия. Среди гостей были разыграны путевки на Байкал. Самые яркие моменты дня – в фотоленте РИА Новости.
иркутск
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Иркутск, Иркутская область, Выставка-форум "Россия", Фото, Москва, Россия, ВДНХ

Как прошел День Иркутской области на выставке "Россия"

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В пятницу на Международной выставке-форуме "Россия" отметили День Иркутской области. Для гостей организовали показ национальных костюмов, гастрономический фестиваль, совместное выступление Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра и другие яркие мероприятия. Среди гостей были разыграны путевки на Байкал. Самые яркие моменты дня – в фотоленте РИА Новости.
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления рассказал о главных достижениях Приангарья и отметил что Иркутская область - по праву "Золотое звено России". Это один из ключевых регионов Сибирского федерального округа, который входит в число пяти самых больших по площади регионов России.
Губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления рассказал о главных достижениях Приангарья и отметил что Иркутская область - по праву Золотое звено России. Это один из ключевых регионов Сибирского федерального округа, который входит в число пяти самых больших по площади регионов России.
Губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления рассказал о главных достижениях Приангарья и отметил что Иркутская область - по праву "Золотое звено России". Это один из ключевых регионов Сибирского федерального округа, который входит в число пяти самых больших по площади регионов России.
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВ своем выступлении губернатор рассказал о значимых проектах, реализуемых в регионе при поддержке президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Иркутская область – это мощный промышленный потенциал и высокотехнологичные производства. Там производят 38% российского алюминия, 28% ПВХ, 26% целлюлозы. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты.
В своем выступлении губернатор рассказал о значимых проектах, реализуемых в регионе при поддержке президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Иркутская область – это мощный промышленный потенциал и высокотехнологичные производства. Там производят 38% российского алюминия, 28% ПВХ, 26% целлюлозы. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты.
В своем выступлении губернатор рассказал о значимых проектах, реализуемых в регионе при поддержке президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Иркутская область – это мощный промышленный потенциал и высокотехнологичные производства. Там производят 38% российского алюминия, 28% ПВХ, 26% целлюлозы. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДля гостей выставки состоялся Гайдай-диктант "Помедленнее, я записываю", посвященный кинокомедиям знаменитого режиссера. Его провела заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов Леонида Гайдая Наталья Варлей.
Для гостей выставки состоялся Гайдай-диктант Помедленнее, я записываю, посвященный кинокомедиям знаменитого режиссера. Его провела заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов Леонида Гайдая Наталья Варлей.
Для гостей выставки состоялся Гайдай-диктант "Помедленнее, я записываю", посвященный кинокомедиям знаменитого режиссера. Его провела заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов Леонида Гайдая Наталья Варлей.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВ рамках Дня Иркутской области состоялось спортивное мероприятие "Байкальский Олимп", в котором участвовали известные спортсмены – уроженцы Приангарья. Открыл мероприятие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В рамках мероприятия чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Андрей Ещенко вручил юным спортсменам мячи со своим автографом.
В рамках Дня Иркутской области состоялось спортивное мероприятие Байкальский Олимп, в котором участвовали известные спортсмены – уроженцы Приангарья. Открыл мероприятие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В рамках мероприятия чемпион России по футболу в составе московского Спартака Андрей Ещенко вручил юным спортсменам мячи со своим автографом.
В рамках Дня Иркутской области состоялось спортивное мероприятие "Байкальский Олимп", в котором участвовали известные спортсмены – уроженцы Приангарья. Открыл мероприятие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В рамках мероприятия чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Андрей Ещенко вручил юным спортсменам мячи со своим автографом.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Ещенко вручил заслуженный кубок и подарки команде из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Заларинского района, которая в октябре этого года победила в турнире по мини-футболу, проводимого в честь известного земляка.
Андрей Ещенко вручил заслуженный кубок и подарки команде из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Заларинского района, которая в октябре этого года победила в турнире по мини-футболу, проводимого в честь известного земляка.
Андрей Ещенко вручил заслуженный кубок и подарки команде из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Заларинского района, которая в октябре этого года победила в турнире по мини-футболу, проводимого в честь известного земляка.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк"Иркутская область гордится своими спортивными достижениями. Многократно спортсмены из Приангарья завоевывали медали на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх. С каждым годом количество завоеванных наград на соревнованиях различного уровня только возрастает, а это значит приумножается и спортивная слава Иркутской области, Сибири и России", - сказал глава региона на мероприятии
Иркутская область гордится своими спортивными достижениями. Многократно спортсмены из Приангарья завоевывали медали на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх. С каждым годом количество завоеванных наград на соревнованиях различного уровня только возрастает, а это значит приумножается и спортивная слава Иркутской области, Сибири и России, - сказал глава региона на мероприятии
"Иркутская область гордится своими спортивными достижениями. Многократно спортсмены из Приангарья завоевывали медали на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх. С каждым годом количество завоеванных наград на соревнованиях различного уровня только возрастает, а это значит приумножается и спортивная слава Иркутской области, Сибири и России", - сказал глава региона на мероприятии
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДля гостей выставки-форума "Россия" состоялось приветственное выступление иркутских музыкантов.
Для гостей выставки-форума Россия состоялось приветственное выступление иркутских музыкантов.
Для гостей выставки-форума "Россия" состоялось приветственное выступление иркутских музыкантов.
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд Иркутской области отражает культурные и этнические традиции региона. Регион на ВДНХ представлен слоганом "Иркутская область - золотое звено России", что говорит не только о ресурсном богатстве области, но и выражает благодарность всем жителям, которые создают его историю.
Стенд Иркутской области отражает культурные и этнические традиции региона. Регион на ВДНХ представлен слоганом Иркутская область - золотое звено России, что говорит не только о ресурсном богатстве области, но и выражает благодарность всем жителям, которые создают его историю.
Стенд Иркутской области отражает культурные и этнические традиции региона. Регион на ВДНХ представлен слоганом "Иркутская область - золотое звено России", что говорит не только о ресурсном богатстве области, но и выражает благодарность всем жителям, которые создают его историю.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДля посетителей выставки-форума организовано много активностей, они с интересом посещают стенд Иркутской области. В том числе там можно встретить волонтеров и активистов.
Для посетителей выставки-форума организовано много активностей, они с интересом посещают стенд Иркутской области. В том числе там можно встретить волонтеров и активистов.
Для посетителей выставки-форума организовано много активностей, они с интересом посещают стенд Иркутской области. В том числе там можно встретить волонтеров и активистов.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНа стенде Иркутской области можно увидеть людей в национальных костюмах.
На стенде Иркутской области можно увидеть людей в национальных костюмах.
На стенде Иркутской области можно увидеть людей в национальных костюмах.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИ поучаствовать в интерактивных развлечениях с помощью современных электронных гаджетов.
И поучаствовать в интерактивных развлечениях с помощью современных электронных гаджетов.
И поучаствовать в интерактивных развлечениях с помощью современных электронных гаджетов.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВ День Иркутской области гости смогли наблюдать за церемонией бракосочетания по старинным русским и бурятским традициям. Зрители увидели славянский свадебный поезд, круговой танец ёхор и другие элементы древних обрядов.
В День Иркутской области гости смогли наблюдать за церемонией бракосочетания по старинным русским и бурятским традициям. Зрители увидели славянский свадебный поезд, круговой танец ёхор и другие элементы древних обрядов.
В День Иркутской области гости смогли наблюдать за церемонией бракосочетания по старинным русским и бурятским традициям. Зрители увидели славянский свадебный поезд, круговой танец ёхор и другие элементы древних обрядов.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЖенщина и мужчина были одеты в национальные костюмы.
Женщина и мужчина были одеты в национальные костюмы.
Женщина и мужчина были одеты в национальные костюмы.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНа выставке прошло гастрономическое представление "Ужин на Байкале". Гости смогли попробовать мясные деликатесы из изюбра, косули, также были представлены сагудай и пазл из байкальской рыбы. На десерт можно было отведать черемуховый торт – визитную карточку Приангарья.
На выставке прошло гастрономическое представление Ужин на Байкале. Гости смогли попробовать мясные деликатесы из изюбра, косули, также были представлены сагудай и пазл из байкальской рыбы. На десерт можно было отведать черемуховый торт – визитную карточку Приангарья.
На выставке прошло гастрономическое представление "Ужин на Байкале". Гости смогли попробовать мясные деликатесы из изюбра, косули, также были представлены сагудай и пазл из байкальской рыбы. На десерт можно было отведать черемуховый торт – визитную карточку Приангарья.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВ заверение дня состоялось музыкальное состязание между иркутским ансамблем русских народных инструментов "Байкал-квартет" и квартетом народных инструментов "Тарские ворота" из Омска.
В заверение дня состоялось музыкальное состязание между иркутским ансамблем русских народных инструментов Байкал-квартет и квартетом народных инструментов Тарские ворота из Омска.
В заверение дня состоялось музыкальное состязание между иркутским ансамблем русских народных инструментов "Байкал-квартет" и квартетом народных инструментов "Тарские ворота" из Омска.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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ИркутскИркутская областьВыставка-форум "Россия"ФотоМоскваРоссияВДНХ
 
 
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