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Как прошел День Иркутской области на выставке "Россия"

Как прошел День Иркутской области на выставке "Россия" - РИА Новости, 19.11.2023

Как прошел День Иркутской области на выставке "Россия"

В пятницу на Международной выставке-форуме "Россия" отметили День Иркутской области. Для гостей организовали показ национальных костюмов, гастрономический... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T11:58

2023-11-19T11:58

2023-11-19T11:59

иркутск

иркутская область

выставка-форум "россия"

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В пятницу на Международной выставке-форуме "Россия" отметили День Иркутской области. Для гостей организовали показ национальных костюмов, гастрономический фестиваль, совместное выступление Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра и другие яркие мероприятия. Среди гостей были разыграны путевки на Байкал. Самые яркие моменты дня – в фотоленте РИА Новости.

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