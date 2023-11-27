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Американское СМИ сообщило о наличии планов по убийству Ким Чен Ына - РИА Новости, 27.11.2023
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15:18 27.11.2023 (обновлено: 15:22 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/kim-1912148302.html
Американское СМИ сообщило о наличии планов по убийству Ким Чен Ына
Американское СМИ сообщило о наличии планов по убийству Ким Чен Ына - РИА Новости, 27.11.2023
Американское СМИ сообщило о наличии планов по убийству Ким Чен Ына
Американское издание Daily Beast подтвердило существование планов убить лидера КНДР Ким Чен Ына, по меньшей мере один из них финансировала разведка Южной Кореи. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:18
2023-11-27T15:22
в мире
южная корея
ким чен ын
кндр (северная корея)
сша
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Американское издание Daily Beast подтвердило существование планов убить лидера КНДР Ким Чен Ына, по меньшей мере один из них финансировала разведка Южной Кореи. Как пишет издание со ссылкой на источники, существовал план "свергнуть режим Кима" в 2017 году. При этом национальная разведслужба Южной Кореи предоставляла организаторам финансирование. Как утверждает Daily Beast, за этим планом стояли гендиректор южнокорейской НКО То Хи Юн, а также Ким Сон Иль, который действовал из Хабаровска. В России потенциальные убийцы хотели приобрести оружие. Однако план провалился, ряд его организаторов были задержаны в КНДР. Тогда северокорейские СМИ заявляли, что существуют доказательства причастности ЦРУ. Согласно другому источнику, перебежчику из Северной Кореи Чан Се Юлю, существовало несколько планов убийства лидера КНДР. Один из них предполагал его устранение в России в ходе визита во Владивосток. Однако северокорейские службы безопасности узнали об этом плане, поездку отменили, несколько десятков человек были задержаны.
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южная корея
кндр (северная корея)
сша
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в мире, южная корея, ким чен ын, кндр (северная корея), сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Южная Корея, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Американское СМИ сообщило о наличии планов по убийству Ким Чен Ына

Daily Beast: существовало несколько планов по убийству Ким Чен Ына

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Американское издание Daily Beast подтвердило существование планов убить лидера КНДР Ким Чен Ына, по меньшей мере один из них финансировала разведка Южной Кореи.
Как пишет издание со ссылкой на источники, существовал план "свергнуть режим Кима" в 2017 году. При этом национальная разведслужба Южной Кореи предоставляла организаторам финансирование. Как утверждает Daily Beast, за этим планом стояли гендиректор южнокорейской НКО То Хи Юн, а также Ким Сон Иль, который действовал из Хабаровска. В России потенциальные убийцы хотели приобрести оружие. Однако план провалился, ряд его организаторов были задержаны в КНДР. Тогда северокорейские СМИ заявляли, что существуют доказательства причастности ЦРУ.
Согласно другому источнику, перебежчику из Северной Кореи Чан Се Юлю, существовало несколько планов убийства лидера КНДР. Один из них предполагал его устранение в России в ходе визита во Владивосток. Однако северокорейские службы безопасности узнали об этом плане, поездку отменили, несколько десятков человек были задержаны.
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В миреЮжная КореяКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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