https://ria.ru/20231127/kim-1912148302.html

Американское СМИ сообщило о наличии планов по убийству Ким Чен Ына

Американское СМИ сообщило о наличии планов по убийству Ким Чен Ына - РИА Новости, 27.11.2023

Американское СМИ сообщило о наличии планов по убийству Ким Чен Ына

Американское издание Daily Beast подтвердило существование планов убить лидера КНДР Ким Чен Ына, по меньшей мере один из них финансировала разведка Южной Кореи. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:18

2023-11-27T15:18

2023-11-27T15:22

в мире

южная корея

ким чен ын

кндр (северная корея)

сша

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Американское издание Daily Beast подтвердило существование планов убить лидера КНДР Ким Чен Ына, по меньшей мере один из них финансировала разведка Южной Кореи. Как пишет издание со ссылкой на источники, существовал план "свергнуть режим Кима" в 2017 году. При этом национальная разведслужба Южной Кореи предоставляла организаторам финансирование. Как утверждает Daily Beast, за этим планом стояли гендиректор южнокорейской НКО То Хи Юн, а также Ким Сон Иль, который действовал из Хабаровска. В России потенциальные убийцы хотели приобрести оружие. Однако план провалился, ряд его организаторов были задержаны в КНДР. Тогда северокорейские СМИ заявляли, что существуют доказательства причастности ЦРУ. Согласно другому источнику, перебежчику из Северной Кореи Чан Се Юлю, существовало несколько планов убийства лидера КНДР. Один из них предполагал его устранение в России в ходе визита во Владивосток. Однако северокорейские службы безопасности узнали об этом плане, поездку отменили, несколько десятков человек были задержаны.

https://ria.ru/20230917/partnery-1896745101.html

южная корея

кндр (северная корея)

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, южная корея, ким чен ын, кндр (северная корея), сша, центральное разведывательное управление (цру)