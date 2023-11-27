https://ria.ru/20231127/khod-1912154364.html

Космический удар. СМИ испугались хода России против Украины

Космический удар. СМИ испугались хода России против Украины - РИА Новости, 27.11.2023

Космический удар. СМИ испугались хода России против Украины

Россия может уничтожить спутники Starlink, помогающие Вооруженным сил Украины наносить удары, пишет Telegraph со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:40

2023-11-27T15:40

2023-11-27T18:26

украина

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия может уничтожить спутники Starlink, помогающие Вооруженным сил Украины наносить удары, пишет Telegraph со ссылкой на экспертов."Спутники Starlink, принадлежащие Илону Маску, помогают украинским войскам наносить беспилотные удары по российским танкам, хотя миллиардер предупреждал, что их должны использовать для просмотра Netflix, а не для нанесения беспилотных ударов", — говорится в материале.По словам экспертов, коммерческие спутники в космосе не подпадают под Женевскую конвенцию и могут быть законной целью, если они помогают одной из сторон конфликта, в данном случае Украине, поскольку вооруженные силы этой страны используют обеспечиваемое Starlink интернет-соединение для связи и координации атак против российских военных."С точки зрения правил ведения войны русские, скорее всего, не сделают ничего неправильного, поскольку подобные сервисы могут использоваться в военных целях. Это не означает, что коммерческие спутники будут постоянно становиться мишенью или объектом нападения. Но это означает, что потенциально они могут быть таковыми", — резюмировал опрошенный журналистами эксперт.Starlink — спутниковая сеть компании SpaceX, дающая широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Украине передали более 20 тысяч терминалов. В октябре прошлого года глава компании Илон Маск заявил, что его расходы, связанные с работой Starlink на Украине, стремятся к 100 миллионам долларов и их должен взять на себя Пентагон.В начале сентября телеканал CNN привел отрывок из биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном. Там, в частности, говорится, что в прошлом году бизнесмен тайно велел своим инженерам отключить Starlink в районе Черного моря, чтобы "помешать скрытной украинской атаке на российский Военно-морской флот". Сам предприниматель уточнил, что получил от правительства экстренный запрос на активацию сервиса, но отказался это сделать, так как в противном случае его компания оказалась бы вовлечена "в крупный акт войны".Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что риски превращения космоса в плацдарм ведения войны "обрели очертания" — США и их союзники предпринимают шаги для размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях.

https://ria.ru/20230206/kosmos-1849883241.html

https://ria.ru/20231126/udar-1911990473.html

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украина, россия, илон маск, spacex, министерство обороны сша, в мире, сша, политика