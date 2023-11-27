https://ria.ru/20231127/kats-1912058624.html

Каца* оштрафовали за неуказание статуса иноагента

Каца* оштрафовали за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 27.11.2023

Каца* оштрафовали за неуказание статуса иноагента

Хорошевский суд Москвы в понедельник на 50 тысяч рублей оштрафовал блогера Максима Каца* за неуказание статуса иностранного агента в публикациях в социальных... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:27

2023-11-27T11:27

2023-11-27T11:28

происшествия

москва

максим кац

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы в понедельник на 50 тысяч рублей оштрафовал блогера Максима Каца* за неуказание статуса иностранного агента в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Кац М.Е.* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагета), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде. В октябре суд уже штрафовал его на 50 тысяч рублей за непредоставление информации о деятельности в качестве иноагента в компетентные органы. В реестр иностранных агентов Каца* внесли в июле 2022 года. Кроме того, в августе Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о российской армии. Как доказало следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231127/inoagenty-1911961993.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, максим кац