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Каца* оштрафовали за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 27.11.2023
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11:27 27.11.2023 (обновлено: 11:28 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/kats-1912058624.html
Каца* оштрафовали за неуказание статуса иноагента
Каца* оштрафовали за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 27.11.2023
Каца* оштрафовали за неуказание статуса иноагента
Хорошевский суд Москвы в понедельник на 50 тысяч рублей оштрафовал блогера Максима Каца* за неуказание статуса иностранного агента в публикациях в социальных... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:27
2023-11-27T11:28
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы в понедельник на 50 тысяч рублей оштрафовал блогера Максима Каца* за неуказание статуса иностранного агента в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Кац М.Е.* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагета), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде. В октябре суд уже штрафовал его на 50 тысяч рублей за непредоставление информации о деятельности в качестве иноагента в компетентные органы. В реестр иностранных агентов Каца* внесли в июле 2022 года. Кроме того, в августе Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о российской армии. Как доказало следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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происшествия, москва, максим кац
Происшествия, Москва, Максим Кац
Каца* оштрафовали за неуказание статуса иноагента

Каца оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента

CC BY-SA 2.0 / Karina Gradusova / Максим Кац*
Максим Кац* - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
CC BY-SA 2.0 / Karina Gradusova /
Максим Кац*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы в понедельник на 50 тысяч рублей оштрафовал блогера Максима Каца* за неуказание статуса иностранного агента в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Кац М.Е.* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагета), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде.
В октябре суд уже штрафовал его на 50 тысяч рублей за непредоставление информации о деятельности в качестве иноагента в компетентные органы.
В реестр иностранных агентов Каца* внесли в июле 2022 года. Кроме того, в августе Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о российской армии.
Как доказало следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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