https://ria.ru/20231127/kats-1912058624.html
Каца* оштрафовали за неуказание статуса иноагента
Каца* оштрафовали за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 27.11.2023
Каца* оштрафовали за неуказание статуса иноагента
Хорошевский суд Москвы в понедельник на 50 тысяч рублей оштрафовал блогера Максима Каца* за неуказание статуса иностранного агента в публикациях в социальных... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:27
2023-11-27T11:27
2023-11-27T11:28
происшествия
москва
максим кац
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827718909_0:397:2047:1548_1920x0_80_0_0_66952a1e408f0b636bcf541491682f25.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы в понедельник на 50 тысяч рублей оштрафовал блогера Максима Каца* за неуказание статуса иностранного агента в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Кац М.Е.* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагета), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде. В октябре суд уже штрафовал его на 50 тысяч рублей за непредоставление информации о деятельности в качестве иноагента в компетентные органы. В реестр иностранных агентов Каца* внесли в июле 2022 года. Кроме того, в августе Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о российской армии. Как доказало следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231127/inoagenty-1911961993.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827718909_0:205:2047:1740_1920x0_80_0_0_6c472d2314d6f234014bc3ebc8ca8960.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, максим кац
Происшествия, Москва, Максим Кац
Каца* оштрафовали за неуказание статуса иноагента
Каца оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы в понедельник на 50 тысяч рублей оштрафовал блогера Максима Каца* за неуказание статуса иностранного агента в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Кац М.Е.* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагета), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде.
В октябре суд уже штрафовал его на 50 тысяч рублей за непредоставление информации о деятельности в качестве иноагента в компетентные органы.
В реестр иностранных агентов Каца* внесли в июле 2022 года. Кроме того, в августе Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о российской армии.
Как доказало следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Нет никаких "мы". Чего не поняли сбежавшие на Запад иноагенты