https://ria.ru/20231127/kapustin-1912098751.html

ФНС ликвидировала бизнес осужденного за госизмену Капустина

ФНС ликвидировала бизнес осужденного за госизмену Капустина - РИА Новости, 27.11.2023

ФНС ликвидировала бизнес осужденного за госизмену Капустина

ФНС ликвидировала бизнес осужденного на пожизненное заключение за госизмену Дениса Капустина, соответствующие сведения содержатся в Едином государственном... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:18

2023-11-27T13:18

2023-11-27T13:18

происшествия

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россия

москва

константин малофеев

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ФНС ликвидировала бизнес осужденного на пожизненное заключение за госизмену Дениса Капустина, соответствующие сведения содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по Москве прекратила деятельность компании "Бриолин авто", учредителем которой значится организатор нападения на Брянскую область, участник запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус" Капустин. Второй Западный окружной военный суд 16 ноября заочно приговорил его к пожизненному заключению. Капустину вменяют госизмену, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организацию террористического сообщества и участие в нем. Решение об исключении ООО "Бриолин авто" из ЕГРЮЛ налоговый орган принял в минувшую пятницу, 24 ноября, "в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности". Компания была поставлена на учет в налоговые органы в 2014 году, ее основной вид деятельности - мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг. Капустин один из главарей "Русского добровольческого корпуса". По информации ФСБ, он является гражданином России и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск. Летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Росфинмониторинг внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск.

https://ria.ru/20231113/fsb-1909049612.html

https://ria.ru/20231116/vsu-1909890246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, россия, москва, константин малофеев, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)