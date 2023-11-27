https://ria.ru/20231127/kapustin-1912098751.html
ФНС ликвидировала бизнес осужденного за госизмену Капустина
ФНС ликвидировала бизнес осужденного за госизмену Капустина - РИА Новости, 27.11.2023
ФНС ликвидировала бизнес осужденного за госизмену Капустина
ФНС ликвидировала бизнес осужденного на пожизненное заключение за госизмену Дениса Капустина, соответствующие сведения содержатся в Едином государственном... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:18
2023-11-27T13:18
2023-11-27T13:18
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ФНС ликвидировала бизнес осужденного на пожизненное заключение за госизмену Дениса Капустина, соответствующие сведения содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по Москве прекратила деятельность компании "Бриолин авто", учредителем которой значится организатор нападения на Брянскую область, участник запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус" Капустин. Второй Западный окружной военный суд 16 ноября заочно приговорил его к пожизненному заключению. Капустину вменяют госизмену, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организацию террористического сообщества и участие в нем. Решение об исключении ООО "Бриолин авто" из ЕГРЮЛ налоговый орган принял в минувшую пятницу, 24 ноября, "в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности". Компания была поставлена на учет в налоговые органы в 2014 году, ее основной вид деятельности - мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг. Капустин один из главарей "Русского добровольческого корпуса". По информации ФСБ, он является гражданином России и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск. Летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Росфинмониторинг внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск.
https://ria.ru/20231113/fsb-1909049612.html
https://ria.ru/20231116/vsu-1909890246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия, москва, константин малофеев, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Брянская область, Россия, Москва, Константин Малофеев, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФНС ликвидировала бизнес осужденного за госизмену Капустина
ФНС ликвидировала бизнес пожизненно осужденного за госизмену Капустина
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ФНС ликвидировала бизнес осужденного на пожизненное заключение за госизмену Дениса Капустина, соответствующие сведения содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по Москве
прекратила деятельность компании "Бриолин авто", учредителем которой значится организатор нападения на Брянскую область
, участник запрещенной в РФ
террористической организации "Русский добровольческий корпус" Капустин.
Жителя Красноярского края заподозрили в шпионаже в пользу Украины
Второй Западный окружной военный суд 16 ноября заочно приговорил его к пожизненному заключению. Капустину вменяют госизмену, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организацию террористического сообщества и участие в нем.
Решение об исключении ООО "Бриолин авто" из ЕГРЮЛ налоговый орган принял в минувшую пятницу, 24 ноября, "в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности".
Компания была поставлена на учет в налоговые органы в 2014 году, ее основной вид деятельности - мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг.
Капустин один из главарей "Русского добровольческого корпуса". По информации ФСБ
, он является гражданином России и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск. Летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области
, а в этом - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева
.
Росфинмониторинг
внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск.
Бывшую сотрудницу ростовского госучреждения заподозрили в помощи ВСУ