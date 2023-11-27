https://ria.ru/20231127/istrebitel-1912073271.html

"Исключительный": в США забили тревогу из-за российского истребителя

"Исключительный": в США забили тревогу из-за российского истребителя - РИА Новости, 27.11.2023

"Исключительный": в США забили тревогу из-за российского истребителя

Российский истребитель Су-30СМ, используемый армией в зоне спецоперации, успешно уничтожает украинские безэкипажные катера, пишет американское издание Military... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:10

2023-11-27T12:10

2023-11-27T16:27

технологии

россия

вооруженные силы украины

су-30см

су-24м

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МОСКВА, 27 ноя —РИА Новости. Российский истребитель Су-30СМ, используемый армией в зоне спецоперации, успешно уничтожает украинские безэкипажные катера, пишет американское издание Military Watch Magazine."Истребитель СУ-30СМ обладает высокой выносливостью и исключительной маневренностью", — отметили в публикации.Этот истребитель обладает уникальным радаром, говорится в материале."Главное новшество его конструкции — это внедрение РЛС с фазированной решеткой Н011М “Барс” с максимальной дальностью обнаружения 400 км. Этот радар, один из крупнейших на истребителях за всю историю, обеспечивает очень высокую степень ситуационной осведомленности о воздушных, наземных и морских целях, облегчая эффективное наведение для вооружения, применяемого из-за пределов действия ПВО", — подчеркнули в статье.В публикации также добавили, что этот истребитель может быть использован для разных типов задач.Ранее Минобороны России показало видеоролик, в котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и уничтожают украинские безэкипажные катера.Как уточнили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, задачей экипажей Су-30СМ и Су-24М является обнаружение и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231127/dzhonson-1912048272.html

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технологии, россия, вооруженные силы украины, су-30см, су-24м