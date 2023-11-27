https://ria.ru/20231127/iran-1912250376.html

Иран призвал США вести себя разумно в Персидском заливе

Иран призвал США вести себя разумно в Персидском заливе - РИА Новости, 27.11.2023

Иран призвал США вести себя разумно в Персидском заливе

Американским кораблям следует действовать "разумно" в Персидском заливе, так как они находятся в досягаемости ракетного выстрела, заявил командующий... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T23:14

2023-11-27T23:14

2023-11-27T23:28

в мире

персидский залив

дуайт эйзенхауэр

сша

иран

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ТЕГЕРАН, 27 ноя — РИА Новости. Американским кораблям следует действовать "разумно" в Персидском заливе, так как они находятся в досягаемости ракетного выстрела, заявил командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Алиреза Тангсири, его слова приводит агентство Tasnim."Здравый смысл в том, чтобы США вели себя разумно в Персидском заливе. <...> Среди их появлений в Персидском заливе за последние годы у нас нет ни одного случая, чтобы они заходили в наши воды даже на пядь. Когда США находятся в Персидском заливе, они сами знают, что попали в "мешок", края которого (Ормузский пролив. — Прим. ред.) — в наших руках, и они полностью находятся в пределах досягаемости наших ракет и средств (вооружения — Прим. ред.) и никогда не пытаются сцепиться с нами или вступить в поединок", — сказал он.Командующий ВМС КСИР оценил присутствие кораблей США в регионе Ближнего Востока как средство подбодрить другие стороны, а не как элемент создания мощи, и подчеркнул, что Иран обладает фото- и видеоматериалами обо всех передвижениях этих судов.Ранее сегодня в Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что американская ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прошла через Ормузский пролив в воды Персидского залива, где будет вести "патрулирование для обеспечения свободы навигации по ключевым международным водным маршрутам". В состав группы входят флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Согласно сообщению, вместе с американскими кораблями также находится один французский фрегат "Лангедок".

https://ria.ru/20231125/iran-1911874721.html

персидский залив

сша

иран

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в мире, персидский залив, дуайт эйзенхауэр, сша, иран