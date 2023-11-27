Вероника Никишина: Иран является важнейшим стратегическим партнером РФ
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© Иллюстрация РИА Новости
Россия-Иран
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Генеральный директор российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина 27 ноября провела рабочую встречу с губернатором провинции Хорасан-Резави Исламской Республики Иран Ягубали Назари, сообщает центр.
"Иран является долгосрочным партнером Российской Федерации. Это один из приоритетов нашей внешней политики. Прямой диалог на уровне регионов повышает эффективность торгово-экономического сотрудничества", - сказала Никишина.
Один из основных вопросов, обсужденных на встрече, касался развития международного транспортного коридора "Север-Юг", в частности его восточного направления и координации этой работы.
В свою очередь Ягубали Назари отметил готовность взаимодействия с РФ для активизации маршрута. "Для этого требуется увеличить пропускные возможности для ввоза и вывоза грузов в обоих направлениях, совершенствования процедур со стороны таможенных органов стран-участников", - уточнил губернатор провинции Ирана Хорасан-Резави.
На мероприятии была выдвинута инициатива проведения международной конференции по вопросам развития международного транспортного коридора "Север-Юг".
Участники встречи также сошлись во мнении, что и у России, и у Ирана существуют обширные возможности и значительный интерес по развитию совместных инициатив. Так, провинция Хорасан-Резави перспективна в части развития проектов, связанных с сельским хозяйством, пищевой промышленностью, производством стройматериалов.