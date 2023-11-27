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На севере Ирака погибли трое турецких военнослужащих - РИА Новости, 27.11.2023
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07:56 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/irak-1912018483.html
На севере Ирака погибли трое турецких военнослужащих
На севере Ирака погибли трое турецких военнослужащих - РИА Новости, 27.11.2023
На севере Ирака погибли трое турецких военнослужащих
Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели троих военнослужащих в зоне операции "Коготь-замок" на севере Ирака. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T07:56
2023-11-27T07:56
турция
ирак
сирия
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АНКАРА, 27 ноя - РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели троих военнослужащих в зоне операции "Коготь-замок" на севере Ирака. "Выражаем соболезнования семьям погибших, вооруженным силам и нашей благородной нации",- говорится в сообщении турецкого военного ведомства. Турция проводит операции против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии и Ирака. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
https://ria.ru/20231123/obstrel-1911450224.html
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турция, ирак, сирия, рабочая партия курдистана, в мире
Турция, Ирак, Сирия, Рабочая партия Курдистана, В мире
На севере Ирака погибли трое турецких военнослужащих

Минобороны Турции сообщило о гибели троих военнослужащих на севере Ирака

© AP Photo / STRТурецкий военный с флагом
Турецкий военный с флагом - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / STR
Турецкий военный с флагом. Архивное фото
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АНКАРА, 27 ноя - РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели троих военнослужащих в зоне операции "Коготь-замок" на севере Ирака.
«
"Выражаем соболезнования семьям погибших, вооруженным силам и нашей благородной нации",- говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Турция проводит операции против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии и Ирака.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
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