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На севере Ирака погибли трое турецких военнослужащих
На севере Ирака погибли трое турецких военнослужащих - РИА Новости, 27.11.2023
На севере Ирака погибли трое турецких военнослужащих
Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели троих военнослужащих в зоне операции "Коготь-замок" на севере Ирака. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T07:56
2023-11-27T07:56
2023-11-27T07:56
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АНКАРА, 27 ноя - РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели троих военнослужащих в зоне операции "Коготь-замок" на севере Ирака. "Выражаем соболезнования семьям погибших, вооруженным силам и нашей благородной нации",- говорится в сообщении турецкого военного ведомства. Турция проводит операции против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии и Ирака. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
https://ria.ru/20231123/obstrel-1911450224.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, ирак, сирия, рабочая партия курдистана, в мире
Турция, Ирак, Сирия, Рабочая партия Курдистана, В мире
На севере Ирака погибли трое турецких военнослужащих
Минобороны Турции сообщило о гибели троих военнослужащих на севере Ирака