https://ria.ru/20231127/interpol-1912197164.html

Два британца подали жалобу на президента Интерпола из-за пыток

Два британца подали жалобу на президента Интерпола из-за пыток - РИА Новости, 27.11.2023

Два британца подали жалобу на президента Интерпола из-за пыток

Два гражданина Великобритании подали в Австрии жалобу против президента Интерпола Ахмеда Насера аль-Раиси, считая его ответственным за пытки и незаконные... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:34

2023-11-27T17:34

2023-11-27T17:34

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ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости. Два гражданина Великобритании подали в Австрии жалобу против президента Интерпола Ахмеда Насера аль-Раиси, считая его ответственным за пытки и незаконные задержания, которым они подверглись в 2018-2019 годах в ОАЭ, сообщает газета Figaro. "В Австрии из-за "пыток" и "незаконного задержания" была подана против президента Интерпола Ахмеда Насера аль-Раиси из ОАЭ, который должен присутствовать в Вене на Генеральной ассамблее этой международной полицейской организации", - пишет издание со ссылкой на адвоката британцев. Отмечается, что жалоба была подана на основе "универсальной юрисдикции". Этот принцип позволяет властям привлечь подозреваемого к ответственности, если он временно пребывает в стране. На проходившей в понедельник пресс-конференции Интерпола в Вене, генеральный секретарь полицейской организации Юрген Шток заявил, что в курсе данного дела, призвав в то же время к пониманию, что официальных комментариев на текущий момент не последует. Как напоминает СМИ, исследователь Мэтью Хеджес и сотрудник службы безопасности Али Исса Ахмад были задержаны в ОАЭ в 2018 и 2019 годах соответственно. Как Хеджес рассказал агентству Франс Пресс, он провел семь месяцев "ужасного" содержания под стражей, его насильно заставили признаться в работе на британские спецслужбы, после чего он был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж, однако вскоре под давлением международного сообщества был помилован. По словам второго, его задержали за то, что он надел футболку в поддержку Катара, когда страна находилась в конфликте с ОАЭ. Как он утверждал, он подвергся избиениям во время трехнедельного заключения под стражей. По мнению обоих, Ахмед Насер аль-Раиси несет за это ответственность как генеральный инспектор министерства внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее дело было передано во Францию, где в марте 2022 года против Раиси было начато расследование по обвинению в "соучастии в пытках". Кроме того, уголовные дела были возбуждены в Норвегии, Швеции и Турции. 25 ноября 2021 года Ахмад Насер ар-Раиси был избран на пост президента Интерпола на четырехлетний срок. Аль-Раиси - первый лидер с Ближнего Востока, занявший эту должность. По информации СМИ, его кандидатура подвергалась критике из-за обвинений в причастности к нарушениям прав человека, пыткам и похищениям людей.

https://ria.ru/20230923/gonkong-1898151819.html

https://ria.ru/20221031/rozysk-1828176804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, австрия, вена, оаэ, интерпол