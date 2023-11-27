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Суд отказался исключить комика Белого* из реестра иноагентов - РИА Новости, 27.11.2023
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11:08 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/inoagent-1912053488.html
Суд отказался исключить комика Белого* из реестра иноагентов
Суд отказался исключить комика Белого* из реестра иноагентов - РИА Новости, 27.11.2023
Суд отказался исключить комика Белого* из реестра иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иностранных агентов комика и основателя шоу Stand Up Руслана Белого*, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:08
2023-11-27T11:08
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иностранных агентов комика и основателя шоу Stand Up Руслана Белого*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "В иске Белого* Руслана Викторовича к министерству юстиции РФ отказать", - сказала судья Марии Патык. Минюст внес уехавшего за рубеж Белого в реестр иноагентов 1 сентября. Как сообщил в суде представитель Минюста Станислав Воробьев, установлено, что Белый* занимается политической деятельностью, принимает участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанными иностранным агентом. Кроме того, с марта по апрель 2023 года Белый* получил 160 тысяч рублей иностранного финансирования. "Белый* проводил концерты на иностранных площадках, он формирует негативные политические взгляды относительно проведения СВО на территории Украины", - добавил Воробьев.Валерия Аршинова, представляющая интересы комика, посчитала недопустимыми доказательства Минюста, а также опровергла получение Белым* денежных средств от иностранных источников. "Руслан Викторович* не занимается политической деятельностью. Происходит цензура на юмор", - добавила Аршинова.* Физические лица, выполняющие функции иноагента.
https://ria.ru/20231123/inoagent-1911337188.html
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москва, россия, украина, происшествия
Москва, Россия, Украина, Происшествия
Суд отказался исключить комика Белого* из реестра иноагентов

Суд отказался исключить комика Белого* из реестра иноагентов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иностранных агентов комика и основателя шоу Stand Up Руслана Белого*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"В иске Белого* Руслана Викторовича к министерству юстиции РФ отказать", - сказала судья Марии Патык.
Минюст внес уехавшего за рубеж Белого в реестр иноагентов 1 сентября.
Как сообщил в суде представитель Минюста Станислав Воробьев, установлено, что Белый* занимается политической деятельностью, принимает участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанными иностранным агентом. Кроме того, с марта по апрель 2023 года Белый* получил 160 тысяч рублей иностранного финансирования.
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"Белый* проводил концерты на иностранных площадках, он формирует негативные политические взгляды относительно проведения СВО на территории Украины", - добавил Воробьев.
Валерия Аршинова, представляющая интересы комика, посчитала недопустимыми доказательства Минюста, а также опровергла получение Белым* денежных средств от иностранных источников.
"Руслан Викторович* не занимается политической деятельностью. Происходит цензура на юмор", - добавила Аршинова.
* Физические лица, выполняющие функции иноагента.
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