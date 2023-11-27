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Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих - РИА Новости, 27.11.2023
Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, соответствующий документ... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:47
2023-11-27T18:47
2023-11-27T18:47
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат касается судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей. Подчеркивается, что данные изменения не касаются военнослужащих и силовиков. В Минфине отмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно. Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Индексацию зарплат госслужащих, кроме силовиков и военных, приостановят
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат касается судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.
Подчеркивается, что данные изменения не касаются военнослужащих и силовиков. В Минфине о
тмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно.
Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
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