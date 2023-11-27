Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/indeksatsiya-1912221179.html
Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих - РИА Новости, 27.11.2023
Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, соответствующий документ... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:47
2023-11-27T18:47
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_0c301221226dddd8090116dd70504903.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат касается судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей. Подчеркивается, что данные изменения не касаются военнослужащих и силовиков. В Минфине отмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно. Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
https://ria.ru/20231127/pensii-1911999426.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_6f9d4cdcbc259e98593f39aadce7ecd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Индексацию зарплат госслужащих, кроме силовиков и военных, приостановят

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат касается судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.
Подчеркивается, что данные изменения не касаются военнослужащих и силовиков. В Минфине отмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно.
Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Пожилая женщина - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Названо основание для повышения пенсий тем, кто остался без индексаций
Вчера, 02:17
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала