https://ria.ru/20231127/indeksatsiya-1912221179.html

Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих - РИА Новости, 27.11.2023

Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, соответствующий документ... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:47

2023-11-27T18:47

2023-11-27T18:47

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат касается судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей. Подчеркивается, что данные изменения не касаются военнослужащих и силовиков. В Минфине отмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно. Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

https://ria.ru/20231127/pensii-1911999426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин