https://ria.ru/20231127/il-76-1912205975.html

Ил-76, готовившийся к аварийной посадке, успешно приземлился в Шереметьево

Ил-76, готовившийся к аварийной посадке, успешно приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 27.11.2023

Ил-76, готовившийся к аварийной посадке, успешно приземлился в Шереметьево

Тяжелый транспортный самолет Ил-76 рейсом из Новосибирска готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево из-за сбоя в работе навигационной системы,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:49

2023-11-27T17:49

2023-11-27T18:08

новосибирск

шереметьево (аэропорт)

ил-76

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Тяжелый транспортный самолет Ил-76 рейсом из Новосибирска готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево из-за сбоя в работе навигационной системы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Выполняющий рейс Новосибирск – Москва транспортный Ил-76 готовится к посадке в аэропорту Шереметьево из-за отказа навигационной системы", - сказал собеседник агентства. По его словам, к месту планируемой посадки направлены специальные дежурные подразделения аэропорта.Позже аэропорт сообщил, что самолет благополучно произвел посадку в Шереметьево. "Посадку ВС произвело в 17.46 благополучно",- рассказали в пресс-службе аэропорта.

https://ria.ru/20231112/zakrylki-1908991484.html

новосибирск

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

новосибирск, шереметьево (аэропорт), ил-76, происшествия, московская область (подмосковье)