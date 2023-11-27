Рейтинг@Mail.ru
Ил-76, готовившийся к аварийной посадке, успешно приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 27.11.2023 (обновлено: 18:08 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/il-76-1912205975.html
Ил-76, готовившийся к аварийной посадке, успешно приземлился в Шереметьево
Ил-76, готовившийся к аварийной посадке, успешно приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 27.11.2023
Ил-76, готовившийся к аварийной посадке, успешно приземлился в Шереметьево
Тяжелый транспортный самолет Ил-76 рейсом из Новосибирска готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево из-за сбоя в работе навигационной системы,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:49
2023-11-27T18:08
новосибирск
шереметьево (аэропорт)
ил-76
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bf7fc777c247918cbbedf44f29030d4d.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Тяжелый транспортный самолет Ил-76 рейсом из Новосибирска готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево из-за сбоя в работе навигационной системы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Выполняющий рейс Новосибирск – Москва транспортный Ил-76 готовится к посадке в аэропорту Шереметьево из-за отказа навигационной системы", - сказал собеседник агентства. По его словам, к месту планируемой посадки направлены специальные дежурные подразделения аэропорта.Позже аэропорт сообщил, что самолет благополучно произвел посадку в Шереметьево. "Посадку ВС произвело в 17.46 благополучно",- рассказали в пресс-службе аэропорта.
https://ria.ru/20231112/zakrylki-1908991484.html
новосибирск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_a463fd047d459205175a9b617569ba66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирск, шереметьево (аэропорт), ил-76, происшествия, московская область (подмосковье)
Новосибирск, Шереметьево (аэропорт), Ил-76, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Ил-76, готовившийся к аварийной посадке, успешно приземлился в Шереметьево

Ил-76 рейсом из Новосибирска благополучно произвел посадку в Шереметьево

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Тяжелый транспортный самолет Ил-76 рейсом из Новосибирска готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево из-за сбоя в работе навигационной системы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Выполняющий рейс Новосибирск – Москва транспортный Ил-76 готовится к посадке в аэропорту Шереметьево из-за отказа навигационной системы", - сказал собеседник агентства. По его словам, к месту планируемой посадки направлены специальные дежурные подразделения аэропорта.
Позже аэропорт сообщил, что самолет благополучно произвел посадку в Шереметьево. "Посадку ВС произвело в 17.46 благополучно",- рассказали в пресс-службе аэропорта.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
В Челябинске самолет совершил аварийную посадку из-за неисправности
12 ноября, 17:37
 
НовосибирскШереметьево (аэропорт)Ил-76ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала