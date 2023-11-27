https://ria.ru/20231127/il-76-1912205975.html
Ил-76, готовившийся к аварийной посадке, успешно приземлился в Шереметьево
Ил-76, готовившийся к аварийной посадке, успешно приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 27.11.2023
Ил-76, готовившийся к аварийной посадке, успешно приземлился в Шереметьево
Тяжелый транспортный самолет Ил-76 рейсом из Новосибирска готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево из-за сбоя в работе навигационной системы,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:49
2023-11-27T17:49
2023-11-27T18:08
новосибирск
шереметьево (аэропорт)
ил-76
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Тяжелый транспортный самолет Ил-76 рейсом из Новосибирска готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево из-за сбоя в работе навигационной системы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Выполняющий рейс Новосибирск – Москва транспортный Ил-76 готовится к посадке в аэропорту Шереметьево из-за отказа навигационной системы", - сказал собеседник агентства. По его словам, к месту планируемой посадки направлены специальные дежурные подразделения аэропорта.Позже аэропорт сообщил, что самолет благополучно произвел посадку в Шереметьево. "Посадку ВС произвело в 17.46 благополучно",- рассказали в пресс-службе аэропорта.
https://ria.ru/20231112/zakrylki-1908991484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, шереметьево (аэропорт), ил-76, происшествия, московская область (подмосковье)
Новосибирск, Шереметьево (аэропорт), Ил-76, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Ил-76, готовившийся к аварийной посадке, успешно приземлился в Шереметьево
Ил-76 рейсом из Новосибирска благополучно произвел посадку в Шереметьево