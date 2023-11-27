https://ria.ru/20231127/ideologiya-1912123782.html
Дугин предложил противодействие англосаксонскому либерализму
Дугин предложил противодействие англосаксонскому либерализму - РИА Новости, 27.11.2023
Дугин предложил противодействие англосаксонскому либерализму
Следует противопоставить русскую идеологию англосаксонскому глобалистскому либерализму, заявил философ Александр Дугин. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:14
2023-11-27T14:14
2023-11-27T14:14
россия
александр дугин
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Следует противопоставить русскую идеологию англосаксонскому глобалистскому либерализму, заявил философ Александр Дугин. "Идеология всегда предполагает оппозицию. Вот это всегда тонкий момент... Все классические идеологии обязательно что-то к чему-то противостоят. Либерализм - демократию против диктатуры, коммунизм - труд против капитала, национализм - свои и чужие. Но все это совершенно не подходит России, такая идеология, одна из них или комбинация, расколет наше общество. Но тем не менее какая-то оппозиция нам необходима", - сказал Дугин на идеологической секции Всемирного Русского Народного Собора. "В этом отношении следует, на мой взгляд, противопоставить русскую идеологию, стоящую из пяти оснований, англосаксонскому глобалистскому либерализму", - сказал он. По его словам, русская идеология основывается на пяти тезисах: патриотизм, справедливость, свобода, суверенное развитие и благоденствие. "Если мы обратим внимание, то структура этой либеральной англосаксонской идеологии является полным опровержением 5 тезисов. Вместо патриотизма космополитизм, справедливости - глобальная олигархия, вместо свободы для свободы индивидуализм, вместо суверенного развития неравное развитие с гегемонией Запада, вместо благосостояния эксплуатация. Налицо оппозиция структур идеологических", - сказал Дугин.
https://ria.ru/20231006/imperiya-1900924123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр дугин, общество
Россия, Александр Дугин, Общество
Дугин предложил противодействие англосаксонскому либерализму
Дугин предложил противопоставить русскую идеологию англосаксонскому либерализму
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Следует противопоставить русскую идеологию англосаксонскому глобалистскому либерализму, заявил философ Александр Дугин.
"Идеология всегда предполагает оппозицию. Вот это всегда тонкий момент... Все классические идеологии обязательно что-то к чему-то противостоят. Либерализм - демократию против диктатуры, коммунизм - труд против капитала, национализм - свои и чужие. Но все это совершенно не подходит России
, такая идеология, одна из них или комбинация, расколет наше общество. Но тем не менее какая-то оппозиция нам необходима", - сказал Дугин на идеологической секции Всемирного Русского Народного Собора.
"В этом отношении следует, на мой взгляд, противопоставить русскую идеологию, стоящую из пяти оснований, англосаксонскому глобалистскому либерализму", - сказал он.
По его словам, русская идеология основывается на пяти тезисах: патриотизм, справедливость, свобода, суверенное развитие и благоденствие. "Если мы обратим внимание, то структура этой либеральной англосаксонской идеологии является полным опровержением 5 тезисов. Вместо патриотизма космополитизм, справедливости - глобальная олигархия, вместо свободы для свободы индивидуализм, вместо суверенного развития неравное развитие с гегемонией Запада, вместо благосостояния эксплуатация. Налицо оппозиция структур идеологических", - сказал Дугин.
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