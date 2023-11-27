https://ria.ru/20231127/ideologiya-1912123782.html

Дугин предложил противодействие англосаксонскому либерализму

Дугин предложил противодействие англосаксонскому либерализму - РИА Новости, 27.11.2023

Дугин предложил противодействие англосаксонскому либерализму

Следует противопоставить русскую идеологию англосаксонскому глобалистскому либерализму, заявил философ Александр Дугин. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:14

2023-11-27T14:14

2023-11-27T14:14

россия

александр дугин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878249962_0:43:3020:1742_1920x0_80_0_0_92c9060b17af6664e99c24e6187691a5.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Следует противопоставить русскую идеологию англосаксонскому глобалистскому либерализму, заявил философ Александр Дугин. "Идеология всегда предполагает оппозицию. Вот это всегда тонкий момент... Все классические идеологии обязательно что-то к чему-то противостоят. Либерализм - демократию против диктатуры, коммунизм - труд против капитала, национализм - свои и чужие. Но все это совершенно не подходит России, такая идеология, одна из них или комбинация, расколет наше общество. Но тем не менее какая-то оппозиция нам необходима", - сказал Дугин на идеологической секции Всемирного Русского Народного Собора. "В этом отношении следует, на мой взгляд, противопоставить русскую идеологию, стоящую из пяти оснований, англосаксонскому глобалистскому либерализму", - сказал он. По его словам, русская идеология основывается на пяти тезисах: патриотизм, справедливость, свобода, суверенное развитие и благоденствие. "Если мы обратим внимание, то структура этой либеральной англосаксонской идеологии является полным опровержением 5 тезисов. Вместо патриотизма космополитизм, справедливости - глобальная олигархия, вместо свободы для свободы индивидуализм, вместо суверенного развития неравное развитие с гегемонией Запада, вместо благосостояния эксплуатация. Налицо оппозиция структур идеологических", - сказал Дугин.

https://ria.ru/20231006/imperiya-1900924123.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, александр дугин, общество