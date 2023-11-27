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Боррель назвал бессмысленной гумпомощь тем, кто рискует завтра быть убитым - РИА Новости, 27.11.2023
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18:25 27.11.2023 (обновлено: 20:05 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/gumpomosch-1912216672.html
Боррель назвал бессмысленной гумпомощь тем, кто рискует завтра быть убитым
Боррель назвал бессмысленной гумпомощь тем, кто рискует завтра быть убитым - РИА Новости, 27.11.2023
Боррель назвал бессмысленной гумпомощь тем, кто рискует завтра быть убитым
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, заявил, что считает бессмысленным оказывать гуманитарную... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:25
2023-11-27T20:05
в мире
жозеп боррель
хамас
евросоюз
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МАДРИД, 27 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, заявил, что считает бессмысленным оказывать гуманитарную помощь тем, кого завтра могут убить.&quot;Мы должны облегчить страдания мирного населения. А для этого необходимо увеличить объем гуманитарной помощи. &lt;...&gt; Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют&quot;, — сказал он на пресс-конференции в Барселоне по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья.По словам Борреля, необходимо прекратить бомбардировки во избежание новых жертв. Он отметил, что гуманитарная помощь необходима, однако ее недостаточно. Глава евродипломатии также назвал приоритетной задачей заключение долгосрочного соглашения о прекращении огня. Кроме того, он обратил внимание на то, что ХАМАС должно потерять военный контроль над сектором Газа. Защищая идею создания палестинского государства, Боррель перечислил еще три ключевых аспекта для решения конфликта. Речь идет о недопущении "реколонизации" Газы Израилем, отказе от незаконного заселения Западного берега и разрешении Палестинской автономии вернуться в анклав.Перемирие в ГазеВ пятницу в секторе Газа вступила в силу договоренность о прекращении огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС, достигнутом при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может продлиться не более десяти дней.За первые три дня ХАМАС отпустил 40 израильтян и 18 иностранцев, которые провели в плену 50 дней. Еврейское государство за это время освободило 117 палестинских заключенных. Сейчас стороны ведут переговоры по возвращению четвертой группы израильских заложников.Всего в плену у палестинского движения могут находиться более 200 человек.Сегодня ХАМАС сообщило, что договорилось о продлении перемирия с Израилем на два дня. Позднее эту информацию подтвердили в МИД Катара.Власти Израиля неоднократно заявляли, что после окончания режима прекращения огня армия продолжит усилия по уничтожению ХАМАС.
https://ria.ru/20231126/osvobozhdenie-1911956570.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, жозеп боррель, хамас, евросоюз, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Жозеп Боррель, ХАМАС, Евросоюз, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель назвал бессмысленной гумпомощь тем, кто рискует завтра быть убитым

Боррель: бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МАДРИД, 27 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, заявил, что считает бессмысленным оказывать гуманитарную помощь тем, кого завтра могут убить.
«

"Мы должны облегчить страдания мирного населения. А для этого необходимо увеличить объем гуманитарной помощи. <...> Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют", — сказал он на пресс-конференции в Барселоне по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья.

По словам Борреля, необходимо прекратить бомбардировки во избежание новых жертв. Он отметил, что гуманитарная помощь необходима, однако ее недостаточно. Глава евродипломатии также назвал приоритетной задачей заключение долгосрочного соглашения о прекращении огня. Кроме того, он обратил внимание на то, что ХАМАС должно потерять военный контроль над сектором Газа.
Защищая идею создания палестинского государства, Боррель перечислил еще три ключевых аспекта для решения конфликта. Речь идет о недопущении "реколонизации" Газы Израилем, отказе от незаконного заселения Западного берега и разрешении Палестинской автономии вернуться в анклав.
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Перемирие в Газе

В пятницу в секторе Газа вступила в силу договоренность о прекращении огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС, достигнутом при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может продлиться не более десяти дней.
За первые три дня ХАМАС отпустил 40 израильтян и 18 иностранцев, которые провели в плену 50 дней. Еврейское государство за это время освободило 117 палестинских заключенных. Сейчас стороны ведут переговоры по возвращению четвертой группы израильских заложников.
Всего в плену у палестинского движения могут находиться более 200 человек.
Сегодня ХАМАС сообщило, что договорилось о продлении перемирия с Израилем на два дня. Позднее эту информацию подтвердили в МИД Катара.
Власти Израиля неоднократно заявляли, что после окончания режима прекращения огня армия продолжит усилия по уничтожению ХАМАС.
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В миреЖозеп БоррельХАМАСЕвросоюзПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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