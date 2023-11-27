https://ria.ru/20231127/gretsiya-1912248876.html

МИД Греции призвал Запад быть решительнее в оказании помощи Украине

МИД Греции призвал Запад быть решительнее в оказании помощи Украине - РИА Новости, 27.11.2023

МИД Греции призвал Запад быть решительнее в оказании помощи Украине

Ситуация на Украине "не идет хорошо", Запад должен быть как можно более решительным в оказании помощи Киеву, и Греция выступает за вступление Украины в НАТО,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T23:02

2023-11-27T23:02

2023-11-27T23:02

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АФИНЫ, 27 ноя - РИА Новости. Ситуация на Украине "не идет хорошо", Запад должен быть как можно более решительным в оказании помощи Киеву, и Греция выступает за вступление Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в интервью телеканалу CNBC накануне двухдневной встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Министры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, поддержку НАТО Украины и распределение бремени между союзниками. "Ситуация остается прежней, и правда в том, что она не идет хорошо. Прошло полтора года столкновений... Это ужасное положение. Я думаю, что нам следует постараться быть как можно более решительными в плане помощи Украине. Мы твердо стояли на стороне Украины во все трудные времена. Но правда в том, что нам следует попытаться и дальше согласовывать наши действия в пользу Украины", - сказал Герапетритис. "Европейский Союз выделил Украине очень значительный бюджет… Мы выражали нашу солидарность всеми возможными способами. Но я думаю, что самое важное на данном этапе - это твердо заявить, что мы будем с Украиной, несмотря ни на что", - добавил глава МИД Греции. На вопрос, поддерживает ли он вступление Украины в Североатлантический альянс, Герапетритис ответил, что для этого "есть, конечно, значительный импульс". "В среду у нас состоится Совет НАТО-Украина. Я думаю, что это важный шаг. Он демонстрирует солидарность, но это также часть новой архитектуры безопасности. И я считаю важным, чтобы мы приняли эти государства", - отметил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

https://ria.ru/20231127/nato-1912131136.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, греция, сергей лавров, нато, ситуация в днр и лнр, мид греции‎