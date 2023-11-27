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МИД Греции призвал Запад быть решительнее в оказании помощи Украине - РИА Новости, 27.11.2023
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23:02 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/gretsiya-1912248876.html
МИД Греции призвал Запад быть решительнее в оказании помощи Украине
МИД Греции призвал Запад быть решительнее в оказании помощи Украине - РИА Новости, 27.11.2023
МИД Греции призвал Запад быть решительнее в оказании помощи Украине
Ситуация на Украине "не идет хорошо", Запад должен быть как можно более решительным в оказании помощи Киеву, и Греция выступает за вступление Украины в НАТО,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T23:02
2023-11-27T23:02
в мире
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россия
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АФИНЫ, 27 ноя - РИА Новости. Ситуация на Украине "не идет хорошо", Запад должен быть как можно более решительным в оказании помощи Киеву, и Греция выступает за вступление Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в интервью телеканалу CNBC накануне двухдневной встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Министры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, поддержку НАТО Украины и распределение бремени между союзниками. "Ситуация остается прежней, и правда в том, что она не идет хорошо. Прошло полтора года столкновений... Это ужасное положение. Я думаю, что нам следует постараться быть как можно более решительными в плане помощи Украине. Мы твердо стояли на стороне Украины во все трудные времена. Но правда в том, что нам следует попытаться и дальше согласовывать наши действия в пользу Украины", - сказал Герапетритис. "Европейский Союз выделил Украине очень значительный бюджет… Мы выражали нашу солидарность всеми возможными способами. Но я думаю, что самое важное на данном этапе - это твердо заявить, что мы будем с Украиной, несмотря ни на что", - добавил глава МИД Греции. На вопрос, поддерживает ли он вступление Украины в Североатлантический альянс, Герапетритис ответил, что для этого "есть, конечно, значительный импульс". "В среду у нас состоится Совет НАТО-Украина. Я думаю, что это важный шаг. Он демонстрирует солидарность, но это также часть новой архитектуры безопасности. И я считаю важным, чтобы мы приняли эти государства", - отметил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
https://ria.ru/20231127/nato-1912131136.html
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в мире, украина, россия, греция, сергей лавров, нато, ситуация в днр и лнр, мид греции‎
В мире, Украина, Россия, Греция, Сергей Лавров, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, МИД Греции‎
МИД Греции призвал Запад быть решительнее в оказании помощи Украине

Глава МИД Греции призвал Запад быть более решительным в оказании помощи Украине

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные в Херсонской области
Украинские военные в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные в Херсонской области. Архивное фото
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АФИНЫ, 27 ноя - РИА Новости. Ситуация на Украине "не идет хорошо", Запад должен быть как можно более решительным в оказании помощи Киеву, и Греция выступает за вступление Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в интервью телеканалу CNBC накануне двухдневной встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.
Министры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, поддержку НАТО Украины и распределение бремени между союзниками.
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
США страхуются от предательства Киева
21 ноября, 08:00
«
"Ситуация остается прежней, и правда в том, что она не идет хорошо. Прошло полтора года столкновений... Это ужасное положение. Я думаю, что нам следует постараться быть как можно более решительными в плане помощи Украине. Мы твердо стояли на стороне Украины во все трудные времена. Но правда в том, что нам следует попытаться и дальше согласовывать наши действия в пользу Украины", - сказал Герапетритис.
«
"Европейский Союз выделил Украине очень значительный бюджет… Мы выражали нашу солидарность всеми возможными способами. Но я думаю, что самое важное на данном этапе - это твердо заявить, что мы будем с Украиной, несмотря ни на что", - добавил глава МИД Греции.
На вопрос, поддерживает ли он вступление Украины в Североатлантический альянс, Герапетритис ответил, что для этого "есть, конечно, значительный импульс".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Вступление Украины в НАТО невозможно во время конфликта, заявил Столтенберг
Вчера, 14:30
«
"В среду у нас состоится Совет НАТО-Украина. Я думаю, что это важный шаг. Он демонстрирует солидарность, но это также часть новой архитектуры безопасности. И я считаю важным, чтобы мы приняли эти государства", - отметил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреУкраинаРоссияГрецияСергей ЛавровНАТОСитуация в ДНР и ЛНРМИД Греции‎
 
 
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