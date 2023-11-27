https://ria.ru/20231127/granitsa-1912126946.html

Столтенберг оценил ситуацию на границе России и Финляндии

Столтенберг оценил ситуацию на границе России и Финляндии - РИА Новости, 27.11.2023

Столтенберг оценил ситуацию на границе России и Финляндии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и агентство ЕС по границам Frontex сами справятся с миграционным кризисом на границе с РФ, запросов на... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:19

2023-11-27T14:19

2023-11-27T14:45

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и агентство ЕС по границам Frontex сами справятся с миграционным кризисом на границе с РФ, запросов на содействие альянса не поступало."Мы находимся в тесном контакте с властями Финляндии, считаем, что пограничные службы и помощь агентства Frontex выполняют обязанности и контролируют ситуацию. Мы пока вмешиваться не планируем", - сказал он. Столтенберг указал, что запросов на содействие со стороны Финляндии не поступало.Генсек НАТО заявил о солидарности альянса с Финляндией и обвинил Россию в якобы провоцировании миграционного кризиса на границе, такие обвинения РФ уже не раз отвергала и называла надуманными.Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран: Сирии, Индии, Марокко, всего более 30 национальностей, закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

https://ria.ru/20231122/rf-1911078707.html

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