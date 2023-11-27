Столтенберг оценил ситуацию на границе России и Финляндии
Столтенберг: НАТО пока не будет вмешиваться в ситуацию на границе РФ и Финляндии
© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и агентство ЕС по границам Frontex сами справятся с миграционным кризисом на границе с РФ, запросов на содействие альянса не поступало.
"Мы находимся в тесном контакте с властями Финляндии, считаем, что пограничные службы и помощь агентства Frontex выполняют обязанности и контролируют ситуацию. Мы пока вмешиваться не планируем", - сказал он. Столтенберг указал, что запросов на содействие со стороны Финляндии не поступало.
Генсек НАТО заявил о солидарности альянса с Финляндией и обвинил Россию в якобы провоцировании миграционного кризиса на границе, такие обвинения РФ уже не раз отвергала и называла надуманными.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.