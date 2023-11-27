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На господдержку экономики Воронежской области направят 8 млн рублей - РИА Новости, 27.11.2023
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Воронежская область
 
15:48 27.11.2023 (обновлено: 15:51 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/gospodderzhka-1912157681.html
На господдержку экономики Воронежской области направят 8 млн рублей
На господдержку экономики Воронежской области направят 8 млн рублей - РИА Новости, 27.11.2023
На господдержку экономики Воронежской области направят 8 млн рублей
Почти 8 миллиардов рублей предусмотрено на господдержку отраслей экономики в Воронежской области в 2024 году, сообщает в понедельник областная дума. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:48
2023-11-27T15:51
воронежская область
экономика
воронежская область
воронеж
владимир нетесов
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Почти 8 миллиардов рублей предусмотрено на господдержку отраслей экономики в Воронежской области в 2024 году, сообщает в понедельник областная дума. Депутаты регионального парламента рассмотрели в "нулевом" чтении проект закона "Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов". Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, наряду с социальной сферой приоритетом остается развитие региона. "На развитие экономики и инфраструктуры области в 2024 году запланировано более 56 миллиардов рублей. В рамках этих средств почти 8 миллиардов рублей предлагается направить на поддержку отраслей экономики: сельского хозяйства, промышленности, малого и среднего предпринимательства, транспорта", – сообщил Нетёсов. В общей сложности на момент "нулевого" чтения расходы на господдержку сельского хозяйства в 2024 году запланированы в объеме 6,1 миллиарда рублей (из них почти 2,5 миллиарда – областной бюджет). Самые финансово емкие мероприятия здесь – поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. На эти цели предусмотрено почти 2,6 миллиарда рублей. Еще 1,2 миллиарда рублей планируется направить на развитие и техническую модернизацию отдельных подотраслей регионального АПК. На поддержку особо значимых инвестпроектов в аграрной сфере заложено 660 миллионов рублей, на поддержку производства зерновых культур – почти 534 миллиона рублей. Около 160 миллионов рублей приходится на такие направления, как мелиорация, развитие сельской кооперации, развитие сельского туризма, поддержку производства масличных культур, субсидии на обучение специалистов АПК. Что касается расходов областного бюджета на поддержу организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, то на эти цели предварительно заложено почти 1,4 миллиарда рублей. В том числе, по льготам на проезд отдельных категорий граждан пригородным автобусным сообщением - около 320 миллионов рублей, компенсацию железнодорожникам льготного проезда воронежцев электричками - свыше 480 миллионов. Кроме того, предусмотрено более 205 миллионов рублей на обеспечение лизинговых платежей для закупки новых автобусов в Воронеже. В рамках целостной системы программных мер, направленных на развитие промышленности региона, на различные формы поддержки предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов, грантов и субсидий и других вариантов, из бюджета области предусмотрено 438,6 миллиона.
https://ria.ru/20231124/kapremont-1911523609.html
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экономика, воронежская область, воронеж, владимир нетесов, воронежская областная дума
Воронежская область, Экономика, Воронежская область, Воронеж, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума
На господдержку экономики Воронежской области направят 8 млн рублей

На господдержку экономики Воронежской области направят 8 млн рублей в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Почти 8 миллиардов рублей предусмотрено на господдержку отраслей экономики в Воронежской области в 2024 году, сообщает в понедельник областная дума.
Депутаты регионального парламента рассмотрели в "нулевом" чтении проект закона "Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов". Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, наряду с социальной сферой приоритетом остается развитие региона.
«
"На развитие экономики и инфраструктуры области в 2024 году запланировано более 56 миллиардов рублей. В рамках этих средств почти 8 миллиардов рублей предлагается направить на поддержку отраслей экономики: сельского хозяйства, промышленности, малого и среднего предпринимательства, транспорта", – сообщил Нетёсов.
В общей сложности на момент "нулевого" чтения расходы на господдержку сельского хозяйства в 2024 году запланированы в объеме 6,1 миллиарда рублей (из них почти 2,5 миллиарда – областной бюджет). Самые финансово емкие мероприятия здесь – поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. На эти цели предусмотрено почти 2,6 миллиарда рублей.
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Еще 1,2 миллиарда рублей планируется направить на развитие и техническую модернизацию отдельных подотраслей регионального АПК. На поддержку особо значимых инвестпроектов в аграрной сфере заложено 660 миллионов рублей, на поддержку производства зерновых культур – почти 534 миллиона рублей. Около 160 миллионов рублей приходится на такие направления, как мелиорация, развитие сельской кооперации, развитие сельского туризма, поддержку производства масличных культур, субсидии на обучение специалистов АПК.
Что касается расходов областного бюджета на поддержу организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, то на эти цели предварительно заложено почти 1,4 миллиарда рублей. В том числе, по льготам на проезд отдельных категорий граждан пригородным автобусным сообщением - около 320 миллионов рублей, компенсацию железнодорожникам льготного проезда воронежцев электричками - свыше 480 миллионов. Кроме того, предусмотрено более 205 миллионов рублей на обеспечение лизинговых платежей для закупки новых автобусов в Воронеже.
В рамках целостной системы программных мер, направленных на развитие промышленности региона, на различные формы поддержки предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов, грантов и субсидий и других вариантов, из бюджета области предусмотрено 438,6 миллиона.
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Воронежская областьЭкономикаВоронежская областьВоронежВладимир НетесовВоронежская областная Дума
 
 
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