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Редкая мутация гена может помочь в лечении ожирения, выяснили ученые
Редкая мутация гена может помочь в лечении ожирения, выяснили ученые - РИА Новости, 27.11.2023
Редкая мутация гена может помочь в лечении ожирения, выяснили ученые
Британские ученые обнаружили, что мутация гена, которая встречается лишь у 4% людей и регулирует массу тела, может помочь в борьбе с ожирением, сообщает в... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:50
2023-11-27T15:50
2023-11-27T15:50
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Британские ученые обнаружили, что мутация гена, которая встречается лишь у 4% людей и регулирует массу тела, может помочь в борьбе с ожирением, сообщает в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на исследование Университета Ноттингем Трент. "Вариант гена, который помогает регулировать массу тела, может помочь в борьбе с ожирением", – сказано в материале. Ученые выяснили, что мутация гена ZFHX3, встречающаяся у 4% людей, может воздействовать на участок мозга гипоталамус, отвечающий за аппетит, голод и жажду. Мутация гена "включает" и "выключает" функции других генов в этой области мозга и, по словам ученых, может стать новым способом похудения. "Впервые мы продемонстрировали роль этого гена в изменении роста и энергетического баланса с помощью мутации, изменяющей белок, аналогичной варианту (гена – ред.), который редко встречается у населения", – сказала исследователь Ребекка Дамбелл. По словам исследователей, изучение этого гена может объяснить, почему некоторые люди менее склонны к набору веса. В эксперименте с мышами ученые отметили, что подопытные с мутированным геном весили на 20% меньше и употребляли на 12% меньше корма, чем мыши без введенного гена. Кроме того, у подопытных с введенным геном наблюдался более низкий уровень инсулина и лептина, гормона, который регулирует массу тела.
https://ria.ru/20231108/nauka-1907844867.html
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великобритания
Редкая мутация гена может помочь в лечении ожирения, выяснили ученые
Sky News: редкая мутация гена может помочь в лечении ожирения
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости.
Британские ученые обнаружили, что мутация гена, которая встречается лишь у 4% людей и регулирует массу тела, может помочь в борьбе с ожирением, сообщает в понедельник телеканал Sky News
со ссылкой на исследование Университета Ноттингем Трент.
«
"Вариант гена, который помогает регулировать массу тела, может помочь в борьбе с ожирением", – сказано в материале.
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Ученые выяснили, что мутация гена ZFHX3, встречающаяся у 4% людей, может воздействовать на участок мозга гипоталамус, отвечающий за аппетит, голод и жажду. Мутация гена "включает" и "выключает" функции других генов в этой области мозга и, по словам ученых, может стать новым способом похудения.
«
"Впервые мы продемонстрировали роль этого гена в изменении роста и энергетического баланса с помощью мутации, изменяющей белок, аналогичной варианту (гена – ред.), который редко встречается у населения", – сказала исследователь Ребекка Дамбелл.
По словам исследователей, изучение этого гена может объяснить, почему некоторые люди менее склонны к набору веса. В эксперименте с мышами ученые отметили, что подопытные с мутированным геном весили на 20% меньше и употребляли на 12% меньше корма, чем мыши без введенного гена. Кроме того, у подопытных с введенным геном наблюдался более низкий уровень инсулина и лептина, гормона, который регулирует массу тела.
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