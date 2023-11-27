https://ria.ru/20231127/gazovyy_khab-1912015785.html

Источник: делегация Турции в декабре обсудит в Петербурге газовый хаб

Источник: делегация Турции в декабре обсудит в Петербурге газовый хаб - РИА Новости, 27.11.2023

Источник: делегация Турции в декабре обсудит в Петербурге газовый хаб

Визит турецкой делегации в Санкт-Петербург для обсуждения "дорожной карты" по газовому хабу состоится, по предварительным данным, в первой половине декабря,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T07:06

2023-11-27T07:06

2023-11-27T07:06

экономика

турция

санкт-петербург

анкара (провинция)

владимир путин

александр новак

реджеп тайип эрдоган

северный поток

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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Визит турецкой делегации в Санкт-Петербург для обсуждения "дорожной карты" по газовому хабу состоится, по предварительным данным, в первой половине декабря, сообщил РИА Новости источник в Анкаре. Турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с наработками по "дорожной карте" проекта газового хаба, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. "Да, такая идея действительно есть. Мы изъявили такое намерение в переговорах с нашими российскими коллегами. Пока идет согласование, но предварительно, это будет первая половина декабря", - сообщил собеседник агентства. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. В сентябре 2023 года на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме Путин возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.

https://ria.ru/20231014/gaz-1902746229.html

https://ria.ru/20231012/minenergo-1902216353.html

турция

санкт-петербург

анкара (провинция)

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экономика, турция, санкт-петербург, анкара (провинция), владимир путин, александр новак, реджеп тайип эрдоган, северный поток