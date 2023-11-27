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Источник: делегация Турции в декабре обсудит в Петербурге газовый хаб - РИА Новости, 27.11.2023
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07:06 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/gazovyy_khab-1912015785.html
Источник: делегация Турции в декабре обсудит в Петербурге газовый хаб
Источник: делегация Турции в декабре обсудит в Петербурге газовый хаб - РИА Новости, 27.11.2023
Источник: делегация Турции в декабре обсудит в Петербурге газовый хаб
Визит турецкой делегации в Санкт-Петербург для обсуждения "дорожной карты" по газовому хабу состоится, по предварительным данным, в первой половине декабря,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T07:06
2023-11-27T07:06
экономика
турция
санкт-петербург
анкара (провинция)
владимир путин
александр новак
реджеп тайип эрдоган
северный поток
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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Визит турецкой делегации в Санкт-Петербург для обсуждения "дорожной карты" по газовому хабу состоится, по предварительным данным, в первой половине декабря, сообщил РИА Новости источник в Анкаре. Турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с наработками по "дорожной карте" проекта газового хаба, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. "Да, такая идея действительно есть. Мы изъявили такое намерение в переговорах с нашими российскими коллегами. Пока идет согласование, но предварительно, это будет первая половина декабря", - сообщил собеседник агентства. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. В сентябре 2023 года на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме Путин возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.
https://ria.ru/20231014/gaz-1902746229.html
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экономика, турция, санкт-петербург, анкара (провинция), владимир путин, александр новак, реджеп тайип эрдоган, северный поток
Экономика, Турция, Санкт-Петербург, Анкара (провинция), Владимир Путин, Александр Новак, Реджеп Тайип Эрдоган, Северный поток
Источник: делегация Турции в декабре обсудит в Петербурге газовый хаб

Делегация Турции в декабре посетит Петербург для обсуждения газового хаба

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Визит турецкой делегации в Санкт-Петербург для обсуждения "дорожной карты" по газовому хабу состоится, по предварительным данным, в первой половине декабря, сообщил РИА Новости источник в Анкаре.
Турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с наработками по "дорожной карте" проекта газового хаба, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.
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"Да, такая идея действительно есть. Мы изъявили такое намерение в переговорах с нашими российскими коллегами. Пока идет согласование, но предварительно, это будет первая половина декабря", - сообщил собеседник агентства.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
В сентябре 2023 года на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме Путин возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.
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ЭкономикаТурцияСанкт-ПетербургАнкара (провинция)Владимир ПутинАлександр НовакРеджеп Тайип ЭрдоганСеверный поток
 
 
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