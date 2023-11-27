Дерипаска призвал Европу договариваться с Россией о поставках газа
Дерипаска: Европе пора договариваться с Россией о возобновлении поставок газа
© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Холодные зимы заставят Европу сделать ставку на ядерную энергетику в своем зеленом переходе, но это потребует длительного времени, а сейчас европейцам пора начинать договариваться с Россией об условиях возобновления поставок газа, заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
"Отсутствие русского газа наконец-то заставляет европейских политиков принять единственно правильное решение и сделать основной упор при зеленом переходе на ядерную энергетику", - написал Дерипаска, комментируя решение Европарламента включить ядерные технологии в закон о развитии экологически чистых производств (EU's Net-Zero Industry Act).
"Но это не быстро, а значит нужно заканчивать войну и договариваться по поставкам газа с "Газпромом"... а условия в этот раз будут достаточно жесткие: возврат денег ЦБ, компенсация за взорванный "Северный поток", компенсация русскому бизнесу санкционных потерь и так далее", - уверен Дерипаска.
"Да, тяжелая расплата за американские авантюры, но все равно это дешевле и выгоднее, чем покупать ненужное оружие на триллионы евро и вдобавок терять столь сладкий российский рынок", - отмечает он.
Бизнесмен признает, что такое осознание произойдет не сразу. "Ядерная энергетика вернулась после почти 20 лет бесполезных дебатов с так называемым "зелеными". Холодные зимы, конечно, сделают для Европы "Восточный компромисс" приемлемым гораздо быстрее, года за полтора", - считает он.