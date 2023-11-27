https://ria.ru/20231127/gaz-1912072283.html

Дерипаска призвал Европу договариваться с Россией о поставках газа

Дерипаска призвал Европу договариваться с Россией о поставках газа - РИА Новости, 27.11.2023

Дерипаска призвал Европу договариваться с Россией о поставках газа

Холодные зимы заставят Европу сделать ставку на ядерную энергетику в своем зеленом переходе, но это потребует длительного времени, а сейчас европейцам пора... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:07

2023-11-27T12:07

2023-11-27T12:07

экономика

россия

олег дерипаска

евросоюз

цены на нефть

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Холодные зимы заставят Европу сделать ставку на ядерную энергетику в своем зеленом переходе, но это потребует длительного времени, а сейчас европейцам пора начинать договариваться с Россией об условиях возобновления поставок газа, заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. "Отсутствие русского газа наконец-то заставляет европейских политиков принять единственно правильное решение и сделать основной упор при зеленом переходе на ядерную энергетику", - написал Дерипаска, комментируя решение Европарламента включить ядерные технологии в закон о развитии экологически чистых производств (EU's Net-Zero Industry Act). "Но это не быстро, а значит нужно заканчивать войну и договариваться по поставкам газа с "Газпромом"... а условия в этот раз будут достаточно жесткие: возврат денег ЦБ, компенсация за взорванный "Северный поток", компенсация русскому бизнесу санкционных потерь и так далее", - уверен Дерипаска. "Да, тяжелая расплата за американские авантюры, но все равно это дешевле и выгоднее, чем покупать ненужное оружие на триллионы евро и вдобавок терять столь сладкий российский рынок", - отмечает он. Бизнесмен признает, что такое осознание произойдет не сразу. "Ядерная энергетика вернулась после почти 20 лет бесполезных дебатов с так называемым "зелеными". Холодные зимы, конечно, сделают для Европы "Восточный компромисс" приемлемым гораздо быстрее, года за полтора", - считает он.

https://ria.ru/20231126/gaz-1911717566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, олег дерипаска, евросоюз, цены на нефть, санкции в отношении россии