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Дерипаска призвал Европу договариваться с Россией о поставках газа - РИА Новости, 27.11.2023
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12:07 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/gaz-1912072283.html
Дерипаска призвал Европу договариваться с Россией о поставках газа
Дерипаска призвал Европу договариваться с Россией о поставках газа - РИА Новости, 27.11.2023
Дерипаска призвал Европу договариваться с Россией о поставках газа
Холодные зимы заставят Европу сделать ставку на ядерную энергетику в своем зеленом переходе, но это потребует длительного времени, а сейчас европейцам пора... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:07
2023-11-27T12:07
экономика
россия
олег дерипаска
евросоюз
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Холодные зимы заставят Европу сделать ставку на ядерную энергетику в своем зеленом переходе, но это потребует длительного времени, а сейчас европейцам пора начинать договариваться с Россией об условиях возобновления поставок газа, заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. "Отсутствие русского газа наконец-то заставляет европейских политиков принять единственно правильное решение и сделать основной упор при зеленом переходе на ядерную энергетику", - написал Дерипаска, комментируя решение Европарламента включить ядерные технологии в закон о развитии экологически чистых производств (EU's Net-Zero Industry Act). "Но это не быстро, а значит нужно заканчивать войну и договариваться по поставкам газа с "Газпромом"... а условия в этот раз будут достаточно жесткие: возврат денег ЦБ, компенсация за взорванный "Северный поток", компенсация русскому бизнесу санкционных потерь и так далее", - уверен Дерипаска. "Да, тяжелая расплата за американские авантюры, но все равно это дешевле и выгоднее, чем покупать ненужное оружие на триллионы евро и вдобавок терять столь сладкий российский рынок", - отмечает он. Бизнесмен признает, что такое осознание произойдет не сразу. "Ядерная энергетика вернулась после почти 20 лет бесполезных дебатов с так называемым "зелеными". Холодные зимы, конечно, сделают для Европы "Восточный компромисс" приемлемым гораздо быстрее, года за полтора", - считает он.
https://ria.ru/20231126/gaz-1911717566.html
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экономика, россия, олег дерипаска, евросоюз, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Олег Дерипаска, Евросоюз, Цены на нефть, Санкции в отношении России
Дерипаска призвал Европу договариваться с Россией о поставках газа

Дерипаска: Европе пора договариваться с Россией о возобновлении поставок газа

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Холодные зимы заставят Европу сделать ставку на ядерную энергетику в своем зеленом переходе, но это потребует длительного времени, а сейчас европейцам пора начинать договариваться с Россией об условиях возобновления поставок газа, заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
"Отсутствие русского газа наконец-то заставляет европейских политиков принять единственно правильное решение и сделать основной упор при зеленом переходе на ядерную энергетику", - написал Дерипаска, комментируя решение Европарламента включить ядерные технологии в закон о развитии экологически чистых производств (EU's Net-Zero Industry Act).
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"Но это не быстро, а значит нужно заканчивать войну и договариваться по поставкам газа с "Газпромом"... а условия в этот раз будут достаточно жесткие: возврат денег ЦБ, компенсация за взорванный "Северный поток", компенсация русскому бизнесу санкционных потерь и так далее", - уверен Дерипаска.
"Да, тяжелая расплата за американские авантюры, но все равно это дешевле и выгоднее, чем покупать ненужное оружие на триллионы евро и вдобавок терять столь сладкий российский рынок", - отмечает он.
Бизнесмен признает, что такое осознание произойдет не сразу. "Ядерная энергетика вернулась после почти 20 лет бесполезных дебатов с так называемым "зелеными". Холодные зимы, конечно, сделают для Европы "Восточный компромисс" приемлемым гораздо быстрее, года за полтора", - считает он.
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ЭкономикаРоссияОлег ДерипаскаЕвросоюзЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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