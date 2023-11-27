https://ria.ru/20231127/g20-1912125789.html

Лавров: мировое большинство не даст Западу использовать G20 в своих целях

Лавров: мировое большинство не даст Западу использовать G20 в своих целях - РИА Новости, 27.11.2023

Лавров: мировое большинство не даст Западу использовать G20 в своих целях

Страны мирового большинства показали на саммитах "большой двадцатки", что не намерены позволить Западу использовать этот форум для продвижения своих... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:18

2023-11-27T14:18

2023-11-27T14:18

большая двадцатка

в мире

россия

индия

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны мирового большинства показали на саммитах "большой двадцатки", что не намерены позволить Западу использовать этот форум для продвижения своих геополитических интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Последние саммиты этой группы подтвердили решение стран мирового большинства не позволить Западу превратить этот форум рассмотрения глобальных финансовых и экономических проблем в общих интересах в инструмент продвижения узкокорыстных геополитических замыслов Соединенных Штатов и их союзников", - заявил Лавров, выступая на международном форуме "Примаковские чтения". Глава МИД РФ отметил, что западные страны пытались "украинизировать" повестку на саммите G20 в Индии, но безуспешно. Саммит G20 прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20231122/putin-1911104984.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

большая двадцатка, в мире, россия, индия, сергей лавров