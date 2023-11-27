Рейтинг@Mail.ru
Лавров: мировое большинство не даст Западу использовать G20 в своих целях - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/g20-1912125789.html
Лавров: мировое большинство не даст Западу использовать G20 в своих целях
Лавров: мировое большинство не даст Западу использовать G20 в своих целях - РИА Новости, 27.11.2023
Лавров: мировое большинство не даст Западу использовать G20 в своих целях
Страны мирового большинства показали на саммитах "большой двадцатки", что не намерены позволить Западу использовать этот форум для продвижения своих... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:18
2023-11-27T14:18
большая двадцатка
в мире
россия
индия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны мирового большинства показали на саммитах "большой двадцатки", что не намерены позволить Западу использовать этот форум для продвижения своих геополитических интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Последние саммиты этой группы подтвердили решение стран мирового большинства не позволить Западу превратить этот форум рассмотрения глобальных финансовых и экономических проблем в общих интересах в инструмент продвижения узкокорыстных геополитических замыслов Соединенных Штатов и их союзников", - заявил Лавров, выступая на международном форуме "Примаковские чтения". Глава МИД РФ отметил, что западные страны пытались "украинизировать" повестку на саммите G20 в Индии, но безуспешно. Саммит G20 прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20231122/putin-1911104984.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_b56ef9751c353f76c559b198321dea3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
большая двадцатка, в мире, россия, индия, сергей лавров
Большая двадцатка, В мире, Россия, Индия, Сергей Лавров
Лавров: мировое большинство не даст Западу использовать G20 в своих целях

Лавров: мировое большинство не позволит Западу использовать G20 в своих целях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны мирового большинства показали на саммитах "большой двадцатки", что не намерены позволить Западу использовать этот форум для продвижения своих геополитических интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Последние саммиты этой группы подтвердили решение стран мирового большинства не позволить Западу превратить этот форум рассмотрения глобальных финансовых и экономических проблем в общих интересах в инструмент продвижения узкокорыстных геополитических замыслов Соединенных Штатов и их союзников", - заявил Лавров, выступая на международном форуме "Примаковские чтения".
Глава МИД РФ отметил, что западные страны пытались "украинизировать" повестку на саммите G20 в Индии, но безуспешно.
Саммит G20 прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Путин на саммите G20 подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
22 ноября, 16:26
 
Большая двадцаткаВ миреРоссияИндияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала