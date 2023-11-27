https://ria.ru/20231127/g20-1912125789.html
Лавров: мировое большинство не даст Западу использовать G20 в своих целях
Лавров: мировое большинство не даст Западу использовать G20 в своих целях - РИА Новости, 27.11.2023
Лавров: мировое большинство не даст Западу использовать G20 в своих целях
Страны мирового большинства показали на саммитах "большой двадцатки", что не намерены позволить Западу использовать этот форум для продвижения своих... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:18
2023-11-27T14:18
2023-11-27T14:18
большая двадцатка
в мире
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сергей лавров
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны мирового большинства показали на саммитах "большой двадцатки", что не намерены позволить Западу использовать этот форум для продвижения своих геополитических интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Последние саммиты этой группы подтвердили решение стран мирового большинства не позволить Западу превратить этот форум рассмотрения глобальных финансовых и экономических проблем в общих интересах в инструмент продвижения узкокорыстных геополитических замыслов Соединенных Штатов и их союзников", - заявил Лавров, выступая на международном форуме "Примаковские чтения". Глава МИД РФ отметил, что западные страны пытались "украинизировать" повестку на саммите G20 в Индии, но безуспешно. Саммит G20 прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
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большая двадцатка, в мире, россия, индия, сергей лавров
Большая двадцатка, В мире, Россия, Индия, Сергей Лавров
Лавров: мировое большинство не даст Западу использовать G20 в своих целях
Лавров: мировое большинство не позволит Западу использовать G20 в своих целях