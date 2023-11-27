https://ria.ru/20231127/fury-1912053063.html

Число фур, ожидающих выезда в Литву из России, достигло 155

Число фур, ожидающих выезда в Литву из России, достигло 155 - РИА Новости, 27.11.2023

Число фур, ожидающих выезда в Литву из России, достигло 155

Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, составила 155 машин, 130 ожидают оформления, 25 находятся на нейтральной полосе, сообщает... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:06

2023-11-27T11:06

2023-11-27T11:06

литва

россия

калининградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911822259_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0e507c3a0fb8e6f28c015884f8f9d810.jpg

КАЛИНИНГРАД, 27 ноя - РИА Новости. Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, составила 155 машин, 130 ожидают оформления, 25 находятся на нейтральной полосе, сообщает пресс-служба Калининградской таможни. О появлении очереди на границе Федеральная таможенная служба информировала в субботу. По данным таможни на воскресенье, в очереди находились 145 машин. В пресс-службе Калининградской областной таможни отмечали, что литовская сторона работает медленно, оформляя примерно три машины в час. "Выезда из РФ ожидает 130 грузовых транспортных средств, еще 25 находится на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками", - говорится в сообщении. В своем Telegram-канале международный автомобильный пропускной пункт "Чернышевское" сообщает, что отставание от зарезервированного времени составляет 57 часов. "Уважаемые пользователи, ситуация с пропуском транспортных средств не улучшается. В связи с этим временно прекращается выдача слотов на терминале самообслуживания", - говорится в сообщении. В учреждении "Росгранстрой" ранее отмечали, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе. К тому же пропуск транспорта существенно снижен. Желающих пересечь границу больше, чем возможность или желание сопредельного государства принять транспорт. Скопления автомобилей на единственном действующем на российско-литовском участке государственной границы в Калининградской области многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" не фиксировали с конца октября.

https://ria.ru/20231124/kpp-1911540871.html

литва

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

литва, россия, калининградская область