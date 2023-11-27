https://ria.ru/20231127/fury-1912053063.html
Число фур, ожидающих выезда в Литву из России, достигло 155
Число фур, ожидающих выезда в Литву из России, достигло 155 - РИА Новости, 27.11.2023
Число фур, ожидающих выезда в Литву из России, достигло 155
Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, составила 155 машин, 130 ожидают оформления, 25 находятся на нейтральной полосе, сообщает... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:06
2023-11-27T11:06
2023-11-27T11:06
литва
россия
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 27 ноя - РИА Новости. Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, составила 155 машин, 130 ожидают оформления, 25 находятся на нейтральной полосе, сообщает пресс-служба Калининградской таможни. О появлении очереди на границе Федеральная таможенная служба информировала в субботу. По данным таможни на воскресенье, в очереди находились 145 машин. В пресс-службе Калининградской областной таможни отмечали, что литовская сторона работает медленно, оформляя примерно три машины в час. "Выезда из РФ ожидает 130 грузовых транспортных средств, еще 25 находится на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками", - говорится в сообщении. В своем Telegram-канале международный автомобильный пропускной пункт "Чернышевское" сообщает, что отставание от зарезервированного времени составляет 57 часов. "Уважаемые пользователи, ситуация с пропуском транспортных средств не улучшается. В связи с этим временно прекращается выдача слотов на терминале самообслуживания", - говорится в сообщении. В учреждении "Росгранстрой" ранее отмечали, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе. К тому же пропуск транспорта существенно снижен. Желающих пересечь границу больше, чем возможность или желание сопредельного государства принять транспорт. Скопления автомобилей на единственном действующем на российско-литовском участке государственной границы в Калининградской области многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" не фиксировали с конца октября.
https://ria.ru/20231124/kpp-1911540871.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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литва, россия, калининградская область
Литва, Россия, Калининградская область
Число фур, ожидающих выезда в Литву из России, достигло 155
Число фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, достигло 155
КАЛИНИНГРАД, 27 ноя - РИА Новости. Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, составила 155 машин, 130 ожидают оформления, 25 находятся на нейтральной полосе, сообщает пресс-служба Калининградской таможни.
О появлении очереди на границе Федеральная таможенная служба информировала в субботу. По данным таможни на воскресенье, в очереди находились 145 машин. В пресс-службе Калининградской областной таможни отмечали, что литовская сторона работает медленно, оформляя примерно три машины в час.
"Выезда из РФ ожидает 130 грузовых транспортных средств, еще 25 находится на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками", - говорится в сообщении.
В своем Telegram-канале международный автомобильный пропускной пункт "Чернышевское" сообщает, что отставание от зарезервированного времени составляет 57 часов. "Уважаемые пользователи, ситуация с пропуском транспортных средств не улучшается. В связи с этим временно прекращается выдача слотов на терминале самообслуживания", - говорится в сообщении.
В России предупредили Литву о последствиях закрытия КПП на границе
В учреждении "Росгранстрой
" ранее отмечали, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе. К тому же пропуск транспорта существенно снижен. Желающих пересечь границу больше, чем возможность или желание сопредельного государства принять транспорт.
Скопления автомобилей на единственном действующем на российско-литовском участке государственной границы в Калининградской области многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" не фиксировали с конца октября.