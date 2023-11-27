https://ria.ru/20231127/fpk-1912063313.html

ФПК вернет деньги пассажирам задержанных на юге поездов из-за непогоды

ФПК вернет деньги пассажирам задержанных на юге поездов из-за непогоды - РИА Новости, 27.11.2023

ФПК вернет деньги пассажирам задержанных на юге поездов из-за непогоды

Пассажиры задержанных и отменных из-за стихии на Черноморском побережье поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) могут вернуть или... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:48

2023-11-27T11:48

2023-11-27T11:50

происшествия

адлер

хост (город)

федеральная пассажирская компания

ржд

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пассажиры задержанных и отменных из-за стихии на Черноморском побережье поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) могут вернуть или обменять билеты без допсборов и плат, сообщила компания.В воскресенье из-за непогоды произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. Движение на Черноморском побережье приостановлено."Стихия повлияла на движение 21 поезда формирования АО "ФПК", 3 из них прибыли в конечные пункты, 4 поезда отменены. Возврат и обмен проездных документов можно совершить без дополнительных сборов и плат", - говорится в сообщении ФПК.Отмечается, что поездные бригады делают все возможное, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно в задержанных составах. "Всем пассажирам, на поездки которых повлияла ситуация с непогодой, будут начислены баллы "РЖД Бонус", - добавляет ФПК.Пассажиров составов, задержанных на четыре часа и более, обеспечат питанием.РЖД из-за ситуации на Черноморском побережье создали оперативный штаб. К ликвидации последствий стихии привлечены около 150 железнодорожников. Ведётся восстановление контактной сети и расчистка железнодорожного полотна. На место направлены противоразмывные поезда с необходимым материалом (щебень, бутовый камень и т.д.). Работы осложняются продолжающимся штормом.

https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html

адлер

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происшествия, адлер, хост (город), федеральная пассажирская компания, ржд