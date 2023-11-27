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Более пять тысяч человек побывали на форуме "Мой бизнес. 100% Подмосковье"
Более пять тысяч человек побывали на форуме "Мой бизнес. 100% Подмосковье" - РИА Новости, 27.11.2023
Более пять тысяч человек побывали на форуме "Мой бизнес. 100% Подмосковье"
Посетителями форума "Мой бизнес. 100% Подмосковье" и ярмарки местных товаров, прошедшей в рамках форума, стали более пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:49
2023-11-27T16:49
2023-11-27T16:49
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посетителями форума "Мой бизнес. 100% Подмосковье" и ярмарки местных товаров, прошедшей в рамках форума, стали более пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В течение двух дней мероприятие принимало гостей на площадке ТЦ "Афимолл Сити" в Москве. Участниками выставки в рамках форума стали 62 подмосковные компании, выпускающие различную продукцию: от сладостей и сувениров до бытовой химии и мебели. "Форум "Мой бизнес. 100% Подмосковье" стал первым мероприятием подобного рода. Он решает и сразу несколько задач. Так, в рамках деловой программы мы познакомили бизнес с существующими вариантами поддержки, рассказали, в чем мы можем оказать компаниям помощь. Выставка в свою очередь стала отличным форматом, позволяющим рассказать, насколько разнообразна и качественна продукция, выпускаемая в Подмосковье", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. Следующий форум "Мой бизнес. Елка "100% Подмосковье" пройдет 15 и 16 декабря в гастроквартале "Три вокзала. Депо". Там же пройдет и предновогодняя выставка-ярмарка, где вновь будет представлена продукция подмосковных производителей из сегмента МСП.
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РИА Новости
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посетителями форума "Мой бизнес. 100% Подмосковье" и ярмарки местных товаров, прошедшей в рамках форума, стали более пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В течение двух дней мероприятие принимало гостей на площадке ТЦ "Афимолл Сити" в Москве
. Участниками выставки в рамках форума стали 62 подмосковные компании, выпускающие различную продукцию: от сладостей и сувениров до бытовой химии и мебели.
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"Форум "Мой бизнес. 100% Подмосковье" стал первым мероприятием подобного рода. Он решает и сразу несколько задач. Так, в рамках деловой программы мы познакомили бизнес с существующими вариантами поддержки, рассказали, в чем мы можем оказать компаниям помощь. Выставка в свою очередь стала отличным форматом, позволяющим рассказать, насколько разнообразна и качественна продукция, выпускаемая в Подмосковье", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба.
Следующий форум "Мой бизнес. Елка "100% Подмосковье" пройдет 15 и 16 декабря в гастроквартале "Три вокзала. Депо". Там же пройдет и предновогодняя выставка-ярмарка, где вновь будет представлена продукция подмосковных производителей из сегмента МСП.