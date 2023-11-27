https://ria.ru/20231127/forum-1912182167.html

Более пять тысяч человек побывали на форуме "Мой бизнес. 100% Подмосковье"

Более пять тысяч человек побывали на форуме "Мой бизнес. 100% Подмосковье" - РИА Новости, 27.11.2023

Более пять тысяч человек побывали на форуме "Мой бизнес. 100% Подмосковье"

Посетителями форума "Мой бизнес. 100% Подмосковье" и ярмарки местных товаров, прошедшей в рамках форума, стали более пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:49

2023-11-27T16:49

2023-11-27T16:49

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посетителями форума "Мой бизнес. 100% Подмосковье" и ярмарки местных товаров, прошедшей в рамках форума, стали более пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В течение двух дней мероприятие принимало гостей на площадке ТЦ "Афимолл Сити" в Москве. Участниками выставки в рамках форума стали 62 подмосковные компании, выпускающие различную продукцию: от сладостей и сувениров до бытовой химии и мебели. "Форум "Мой бизнес. 100% Подмосковье" стал первым мероприятием подобного рода. Он решает и сразу несколько задач. Так, в рамках деловой программы мы познакомили бизнес с существующими вариантами поддержки, рассказали, в чем мы можем оказать компаниям помощь. Выставка в свою очередь стала отличным форматом, позволяющим рассказать, насколько разнообразна и качественна продукция, выпускаемая в Подмосковье", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. Следующий форум "Мой бизнес. Елка "100% Подмосковье" пройдет 15 и 16 декабря в гастроквартале "Три вокзала. Депо". Там же пройдет и предновогодняя выставка-ярмарка, где вновь будет представлена продукция подмосковных производителей из сегмента МСП.

https://ria.ru/20231123/sotspredprinimateli-1911428786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), москва