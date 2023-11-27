https://ria.ru/20231127/forum-1912026277.html

Первый Югорский экономический форум собрал более 17 тысяч участников

Первый Югорский экономический форум собрал более 17 тысяч участников - РИА Новости, 27.11.2023

Первый Югорский экономический форум собрал более 17 тысяч участников

Более 17 тысяч человек приняли участие в Первом Югорском экономическом форуме (ЮЭФ), в рамках мероприятия были подписаны важные соглашения на общую сумму... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T09:17

2023-11-27T09:17

2023-11-27T09:17

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

роман колупаев

татьяна бакальчук

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Более 17 тысяч человек приняли участие в Первом Югорском экономическом форуме (ЮЭФ), в рамках мероприятия были подписаны важные соглашения на общую сумму порядка 7 миллиардов рублей, сообщает Фонд развития Югры. "Югорский экономический форум – одно из самых масштабных мероприятий в Югре. За четыре дня форум посетили почти 1,5 тысячи участников, а 16 тысяч человек смотрели трансляции в онлайне. Спикерами стали почти 60 федеральных экспертов и из других регионов страны. На ЮЭФ каждый смог найти важную и актуальную для себя площадку – вопросы развития ГЧП, офсетных контрактов, нефтегазового потенциала и инвестпривлекательности региона, мастер-классы для МСП", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда развития Югры Романа Колупаева. Уточняется, что в рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве правительства автономного округа с генеральным директором "Вайлдберриз" Татьяной Бакальчук, а также о строительстве транспортно-логистического складского комплекса в Сургутском районе. Компания готова вложить в экономику региона 6 миллиардов рублей и создать 5 тысяч рабочих мест. Другие договоренности на форуме, по данным Фонда, оцениваются в сумму порядка 1 миллиарда рублей. Так, было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию туризма между Фондом развития Югры, АНО "Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана" и Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес". Также, с 2024 года Фонд развития Югры будет помогать компаниям в получении сертификации продукции по мусульманским стандартам "Халяль". Помимо этого, на площадке ЮЭФ эксперты научного сообщества обсудили пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири, правовые и организационные вопросы оборота, лабораторного исследования кернового материала и флюидов, методы повышения эффективности разработки месторождений углеводородного сырья, а также то, как окружающая среда влияет на устойчивое развитие региона. Отдельным блоком была представлена насыщенная программа для югорских предпринимателей:, в том числе состоялись форум "Слет креативных предпринимателей", игра-нетворкинг "Креативный штурм" и конкурс "Молодой предприниматель Югры".

https://ria.ru/20231123/tsentr-1911462568.html

https://ria.ru/20231123/investitsii-1911462323.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, роман колупаев, татьяна бакальчук