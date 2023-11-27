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Первый Югорский экономический форум собрал более 17 тысяч участников - РИА Новости, 27.11.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
09:17 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/forum-1912026277.html
Первый Югорский экономический форум собрал более 17 тысяч участников
Первый Югорский экономический форум собрал более 17 тысяч участников - РИА Новости, 27.11.2023
Первый Югорский экономический форум собрал более 17 тысяч участников
Более 17 тысяч человек приняли участие в Первом Югорском экономическом форуме (ЮЭФ), в рамках мероприятия были подписаны важные соглашения на общую сумму... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:17
2023-11-27T09:17
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
роман колупаев
татьяна бакальчук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Более 17 тысяч человек приняли участие в Первом Югорском экономическом форуме (ЮЭФ), в рамках мероприятия были подписаны важные соглашения на общую сумму порядка 7 миллиардов рублей, сообщает Фонд развития Югры. "Югорский экономический форум – одно из самых масштабных мероприятий в Югре. За четыре дня форум посетили почти 1,5 тысячи участников, а 16 тысяч человек смотрели трансляции в онлайне. Спикерами стали почти 60 федеральных экспертов и из других регионов страны. На ЮЭФ каждый смог найти важную и актуальную для себя площадку – вопросы развития ГЧП, офсетных контрактов, нефтегазового потенциала и инвестпривлекательности региона, мастер-классы для МСП", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда развития Югры Романа Колупаева. Уточняется, что в рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве правительства автономного округа с генеральным директором "Вайлдберриз" Татьяной Бакальчук, а также о строительстве транспортно-логистического складского комплекса в Сургутском районе. Компания готова вложить в экономику региона 6 миллиардов рублей и создать 5 тысяч рабочих мест. Другие договоренности на форуме, по данным Фонда, оцениваются в сумму порядка 1 миллиарда рублей. Так, было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию туризма между Фондом развития Югры, АНО "Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана" и Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес". Также, с 2024 года Фонд развития Югры будет помогать компаниям в получении сертификации продукции по мусульманским стандартам "Халяль". Помимо этого, на площадке ЮЭФ эксперты научного сообщества обсудили пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири, правовые и организационные вопросы оборота, лабораторного исследования кернового материала и флюидов, методы повышения эффективности разработки месторождений углеводородного сырья, а также то, как окружающая среда влияет на устойчивое развитие региона. Отдельным блоком была представлена насыщенная программа для югорских предпринимателей:, в том числе состоялись форум "Слет креативных предпринимателей", игра-нетворкинг "Креативный штурм" и конкурс "Молодой предприниматель Югры".
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, роман колупаев, татьяна бакальчук
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, Роман Колупаев, Татьяна Бакальчук

Первый Югорский экономический форум собрал более 17 тысяч участников

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Более 17 тысяч человек приняли участие в Первом Югорском экономическом форуме (ЮЭФ), в рамках мероприятия были подписаны важные соглашения на общую сумму порядка 7 миллиардов рублей, сообщает Фонд развития Югры.
"Югорский экономический форум – одно из самых масштабных мероприятий в Югре. За четыре дня форум посетили почти 1,5 тысячи участников, а 16 тысяч человек смотрели трансляции в онлайне. Спикерами стали почти 60 федеральных экспертов и из других регионов страны. На ЮЭФ каждый смог найти важную и актуальную для себя площадку – вопросы развития ГЧП, офсетных контрактов, нефтегазового потенциала и инвестпривлекательности региона, мастер-классы для МСП", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда развития Югры Романа Колупаева.
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Уточняется, что в рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве правительства автономного округа с генеральным директором "Вайлдберриз" Татьяной Бакальчук, а также о строительстве транспортно-логистического складского комплекса в Сургутском районе. Компания готова вложить в экономику региона 6 миллиардов рублей и создать 5 тысяч рабочих мест.
Другие договоренности на форуме, по данным Фонда, оцениваются в сумму порядка 1 миллиарда рублей. Так, было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию туризма между Фондом развития Югры, АНО "Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана" и Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес". Также, с 2024 года Фонд развития Югры будет помогать компаниям в получении сертификации продукции по мусульманским стандартам "Халяль".
Помимо этого, на площадке ЮЭФ эксперты научного сообщества обсудили пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири, правовые и организационные вопросы оборота, лабораторного исследования кернового материала и флюидов, методы повышения эффективности разработки месторождений углеводородного сырья, а также то, как окружающая среда влияет на устойчивое развитие региона.
Отдельным блоком была представлена насыщенная программа для югорских предпринимателей:, в том числе состоялись форум "Слет креативных предпринимателей", игра-нетворкинг "Креативный штурм" и конкурс "Молодой предприниматель Югры".
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутский районРоман КолупаевТатьяна Бакальчук
 
 
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