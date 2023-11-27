https://ria.ru/20231127/forum-1912007753.html
Маска пригласили на форум в Москве
Маска пригласили на форум в Москве - РИА Новости, 27.11.2023
Маска пригласили на форум в Москве
Российская ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" пригласила на форум в Москве по цифровому транспорту и логистике гендиректора Tesla Inc. Илона Маска и... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T03:10
2023-11-27T03:10
2023-11-27T03:22
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" пригласила на форум в Москве по цифровому транспорту и логистике гендиректора Tesla Inc. Илона Маска и сооснователя Google LLC и Alphabet Inc. Сергея Брина, говорится в письмах директора организации Полины Давыдовой, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Речь идет о международном форуме цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация", который пройдет 19 декабря в технологической долине Москвы — в Учебно-образовательном кластере "Ломоносов". Мероприятие проводится ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика" при поддержке Минтранса России. Среди заявленных к дискуссии тем разработка и внедрение цифровых технологий в сфере транспорта, беспилотный транспорт, требования к инфраструктуре, нормам технического и правового регулирования."Сооснователю Google LLC и Alphabet Inc. Сергею Михайловичу Брину… приглашаем Вас принять участие в нашем форуме, поскольку знаем Вас как мирового первопроходца в области создания беспилотного автомобильного транспорта, информационных и навигационных сервисов. Вы показали пример для всего мира, развивая проект по разработке беспилотных автомобилей Waymo (холдинг Alphabet — материнская структура Google), о заморозке которого, к сожалению, было объявлено в июле 2023 года", - говорится в письме. Автор обращения отмечает, что Россия за последние 20 лет продвинулась далеко вперед в развитии транспортных технологий. В 2002 году Брин называл Россию "заснеженной Нигерией"."В июне этого года впервые в мире в "заснеженной" России — между Москвой и Санкт-Петербургом была запущена массовая коммерческая эксплуатация беспилотных грузовых автомобилей. Также в России уже эксплуатируется такси без водителя в салоне", - указано в письме. Брина приглашают посетить форум и познакомиться с разработками российских компаний, которые находятся на лидирующих позициях в части беспилотных технологий в области авиационного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. "Участникам форума будет интересно услышать Ваше мнение о перспективах развития автономного транспорта, внедрении искусственного интеллекта на транспорте", - добавляет автор письма.Второе письмо направлено Илону Маску. "Генеральному директору Tesla Inc. Илону Риву Маску… просим Вас принять участие в нашем форуме, поскольку знаем Вас как визионера и практика развития беспилотного автомобильного транспорта. Участникам форума будет интересно услышать Ваши идеи о перспективах развития транспорта, опыте внедрения беспилотных технологий на автомобилях Tesla", - написано в письме. В рамках форума Маску готовы продемонстрировать успехи российских компаний в создании и испытаниях беспилотных автомобилей, обсудить общие проблемы. "Уважаемый Илон, надеемся, что Вас заинтересует посещение нашего форума и знакомство с разработками российских компаний", - пишет Давыдова.
https://ria.ru/20231024/otnosheniya-1905013142.html
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россия, москва, санкт-петербург, сергей брин, илон маск, tesla motors, alphabet inc, google, экономика
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Сергей Брин, Илон Маск, Tesla motors, Alphabet Inc, Google, Экономика
Маска пригласили на форум в Москве
Маска и Брина пригласили на форум по цифровому транспорту и логистике в Москве
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" пригласила на форум в Москве по цифровому транспорту и логистике гендиректора Tesla Inc. Илона Маска и сооснователя Google LLC и Alphabet Inc. Сергея Брина, говорится в письмах директора организации Полины Давыдовой, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Речь идет о международном форуме цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация", который пройдет 19 декабря в технологической долине Москвы — в Учебно-образовательном кластере "Ломоносов". Мероприятие проводится ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика" при поддержке Минтранса России
. Среди заявленных к дискуссии тем разработка и внедрение цифровых технологий в сфере транспорта, беспилотный транспорт, требования к инфраструктуре, нормам технического и правового регулирования.
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«
"Сооснователю Google LLC и Alphabet Inc
. Сергею Михайловичу Брину… приглашаем Вас принять участие в нашем форуме, поскольку знаем Вас как мирового первопроходца в области создания беспилотного автомобильного транспорта, информационных и навигационных сервисов. Вы показали пример для всего мира, развивая проект по разработке беспилотных автомобилей Waymo (холдинг Alphabet — материнская структура Google
), о заморозке которого, к сожалению, было объявлено в июле 2023 года", - говорится в письме.
Автор обращения отмечает, что Россия за последние 20 лет продвинулась далеко вперед в развитии транспортных технологий. В 2002 году Брин называл Россию "заснеженной Нигерией".
"В июне этого года впервые в мире в "заснеженной" России — между Москвой и Санкт-Петербургом
была запущена массовая коммерческая эксплуатация беспилотных грузовых автомобилей. Также в России уже эксплуатируется такси без водителя в салоне", - указано в письме.
Брина приглашают посетить форум и познакомиться с разработками российских компаний, которые находятся на лидирующих позициях в части беспилотных технологий в области авиационного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. "Участникам форума будет интересно услышать Ваше мнение о перспективах развития автономного транспорта, внедрении искусственного интеллекта на транспорте", - добавляет автор письма.
Второе письмо направлено Илону Маску. "Генеральному директору Tesla
Inc. Илону Риву Маску… просим Вас принять участие в нашем форуме, поскольку знаем Вас как визионера и практика развития беспилотного автомобильного транспорта. Участникам форума будет интересно услышать Ваши идеи о перспективах развития транспорта, опыте внедрения беспилотных технологий на автомобилях Tesla", - написано в письме.
В рамках форума Маску готовы продемонстрировать успехи российских компаний в создании и испытаниях беспилотных автомобилей, обсудить общие проблемы. "Уважаемый Илон, надеемся, что Вас заинтересует посещение нашего форума и знакомство с разработками российских компаний", - пишет Давыдова.
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