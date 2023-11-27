https://ria.ru/20231127/forum-1911999557.html

В Казани открывается форум по государственно-частному партнерству

В Казани открывается форум по государственно-частному партнерству - РИА Новости, 27.11.2023

В Казани открывается форум по государственно-частному партнерству

Форум по государственно-частному партнерству открывается в Казани в понедельник, лучшими наработками поделятся эксперты из более чем 20 регионов России,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T00:29

2023-11-27T00:29

2023-11-27T00:29

республика татарстан

россия

казань

шали

талия минуллина

экономика

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КАЗАНЬ, 27 ноя – РИА Новости. Форум по государственно-частному партнерству открывается в Казани в понедельник, лучшими наработками поделятся эксперты из более чем 20 регионов России, сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана. "В столице Татарстана 27-28 ноября состоится VI Межрегиональный отраслевой форум по государственно-частному партнерству. Организатором мероприятия выступает Агентство инвестиционного развития Татарстана, которое является уполномоченным органом по реализации проектов ГЧП в республике", - говорится в сообщении.Мероприятие затронет кейсы использования механизма ГЧП в различных отраслях, в том числе в образовании, здравоохранении, спорте, жилищно-коммунальном и дорожном хозяйстве. Своими кейсами поделятся эксперты из более чем 20 регионов России. Пройдет более десяти деловых сессий, к обсуждению будут привлечены около 300 экспертов. "Сегодня государственно-частное партнерство является неотъемлемым инструментом взаимодействия бизнеса и государства. Наша цель - не только контролировать, но и активно участвовать в реализации проектов. Мы стремимся обеспечить долгосрочное развитие этих проектов", - отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. По ее словам, проекты ГЧП наиболее популярны в сферах коммунальной инфраструктуры, строительства соцобъектов и дорог. Так, самым крупным проектом с механизмом ГЧП в республике стало концессионное соглашение в составе платной автомобильной дороги Шали (трасса М7) – Бавлы (трасса М5) с инвестициями на сумму 102,4 миллиарда рублей. Татарстан активно продвигается в федеральном рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства, уверенно входит в 10 лучших регионов России по внедрению проектов данного механизма. Согласно рейтингу регионов по уровню развития ГЧП за 2020-2021 годы республика поднялась с 67-го места на шестое, в 2022 году заняла уже четвертую строчку. По состоянию на 1 октября в Татарстане действует 125 концессионных соглашений в здравоохранении, сферах культуры и отдыха, транспорта, коммунальной инфраструктуры. В республике заключено первое в стране соглашение о муниципально-частном партнерстве в сфере спорта.

https://ria.ru/20231126/vystavka-1911985922.html

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россия, казань, шали, талия минуллина, экономика