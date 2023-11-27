https://ria.ru/20231127/evrosoyuz-1912160556.html

Захарова прокомментировала разрешение Евросоюза на пролет борта МИД России

Захарова прокомментировала разрешение Евросоюза на пролет борта МИД России - РИА Новости, 27.11.2023

Захарова прокомментировала разрешение Евросоюза на пролет борта МИД России

Евросоюз, разрешив борту МИД РФ пролететь над странами объединения, в глазах всего мира будет выглядеть не хуже, чем обычно, заявила официальный представитель... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:55

2023-11-27T15:55

2023-11-27T15:55

в мире

россия

мария захарова

евросоюз

северная македония

обсе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Евросоюз, разрешив борту МИД РФ пролететь над странами объединения, в глазах всего мира будет выглядеть не хуже, чем обычно, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что предоставление возможности правительственному борту главы МИД России Сергея Лаврова пересечь воздушное пространство стран ЕС для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии не будет нарушением антироссийских санкций. "Петер, не переживайте. В глазах всего мира Евросоюз будет выглядеть не хуже, чем обычно. Последовательность налицо", - написала Захарова, комментируя заявления Стано.

https://ria.ru/20230927/obse-1898795272.html

россия

северная македония

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Кирилл Волков

в мире, россия, мария захарова, евросоюз, северная македония, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)