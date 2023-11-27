https://ria.ru/20231127/evrosoyuz-1912160556.html
Захарова прокомментировала разрешение Евросоюза на пролет борта МИД России
Захарова прокомментировала разрешение Евросоюза на пролет борта МИД России - РИА Новости, 27.11.2023
Захарова прокомментировала разрешение Евросоюза на пролет борта МИД России
Евросоюз, разрешив борту МИД РФ пролететь над странами объединения, в глазах всего мира будет выглядеть не хуже, чем обычно, заявила официальный представитель... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:55
2023-11-27T15:55
2023-11-27T15:55
в мире
россия
мария захарова
евросоюз
северная македония
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Евросоюз, разрешив борту МИД РФ пролететь над странами объединения, в глазах всего мира будет выглядеть не хуже, чем обычно, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что предоставление возможности правительственному борту главы МИД России Сергея Лаврова пересечь воздушное пространство стран ЕС для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии не будет нарушением антироссийских санкций. "Петер, не переживайте. В глазах всего мира Евросоюз будет выглядеть не хуже, чем обычно. Последовательность налицо", - написала Захарова, комментируя заявления Стано.
https://ria.ru/20230927/obse-1898795272.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, Мария Захарова, Евросоюз, Северная Македония, ОБСЕ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала разрешение Евросоюза на пролет борта МИД России
Захарова: ЕС, разрешив пролет борту МИД России, будет выглядеть не хуже обычного