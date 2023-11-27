https://ria.ru/20231127/evpatoriya-1912022534.html
В Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек
В Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек - РИА Новости, 27.11.2023
В Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек
Семь человек пострадали в Евпатории из-за непогоды, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T08:58
2023-11-27T08:58
2023-11-27T11:48
происшествия
евпатория
россия
республика крым
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Семь человек пострадали в Евпатории из-за непогоды, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России. "В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на территории Республики Крым, в городе Евпатория пострадали семь человек. Двое из них в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу, пять получили амбулаторную помощь",- говорится в сообщении. Федеральный центр медицины катастроф осуществляет контроль текущей обстановки и мониторинг оказания медицинской помощи пострадавшим из-за непогоды в южных регионах страны, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231127/kuban-1912021015.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, евпатория, россия, республика крым, сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Евпатория, Россия, Республика Крым, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек
В Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек, двое госпитализированы