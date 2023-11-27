Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 27.11.2023 (обновлено: 11:48 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/evpatoriya-1912022534.html
В Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек
В Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек - РИА Новости, 27.11.2023
В Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек
Семь человек пострадали в Евпатории из-за непогоды, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T08:58
2023-11-27T11:48
происшествия
евпатория
россия
республика крым
сильный шторм на черноморском побережье россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911963804_0:343:926:864_1920x0_80_0_0_6292c3b2fd234aee50d302bb0e63d8cd.png
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Семь человек пострадали в Евпатории из-за непогоды, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России. "В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на территории Республики Крым, в городе Евпатория пострадали семь человек. Двое из них в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу, пять получили амбулаторную помощь",- говорится в сообщении. Федеральный центр медицины катастроф осуществляет контроль текущей обстановки и мониторинг оказания медицинской помощи пострадавшим из-за непогоды в южных регионах страны, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231127/kuban-1912021015.html
евпатория
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911963804_0:256:926:951_1920x0_80_0_0_4fd0b95e9b56fc5e736bb5a603893516.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, евпатория, россия, республика крым, сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Евпатория, Россия, Республика Крым, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек

В Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек, двое госпитализированы

© соцсетиПоследствия шторма в Евпатории
Последствия шторма в Евпатории
© соцсети
Последствия шторма в Евпатории
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Семь человек пострадали в Евпатории из-за непогоды, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на территории Республики Крым, в городе Евпатория пострадали семь человек. Двое из них в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу, пять получили амбулаторную помощь",- говорится в сообщении.
Федеральный центр медицины катастроф осуществляет контроль текущей обстановки и мониторинг оказания медицинской помощи пострадавшим из-за непогоды в южных регионах страны, уточнили в пресс-службе.
Последствия шторма в Анапе. 27 ноября 2023
На Кубани во время шторма пострадали пять человек
Вчера, 08:38
 
ПроисшествияЕвпаторияРоссияРеспублика КрымСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала