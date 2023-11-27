https://ria.ru/20231127/evpatoriya-1912022534.html

В Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек

В Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек - РИА Новости, 27.11.2023

В Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек

Семь человек пострадали в Евпатории из-за непогоды, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T08:58

2023-11-27T08:58

2023-11-27T11:48

происшествия

евпатория

россия

республика крым

сильный шторм на черноморском побережье россии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Семь человек пострадали в Евпатории из-за непогоды, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России. "В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на территории Республики Крым, в городе Евпатория пострадали семь человек. Двое из них в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу, пять получили амбулаторную помощь",- говорится в сообщении. Федеральный центр медицины катастроф осуществляет контроль текущей обстановки и мониторинг оказания медицинской помощи пострадавшим из-за непогоды в южных регионах страны, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231127/kuban-1912021015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, евпатория, россия, республика крым, сильный шторм на черноморском побережье россии