https://ria.ru/20231127/ekstremizm-1912149689.html
В Совфеде предложили оценить статью в The Telegraph на экстремизм
В Совфеде предложили оценить статью в The Telegraph на экстремизм - РИА Новости, 27.11.2023
В Совфеде предложили оценить статью в The Telegraph на экстремизм
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предложил "компетентным органам" дать оценку на предмет экстремизма статье в газете The... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:24
2023-11-27T15:24
2023-11-27T15:24
россия
андрей климов
совет федерации рф
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предложил "компетентным органам" дать оценку на предмет экстремизма статье в газете The Telegraph, где, по его словам, говорилось о необходимости вносить раскол в российское общество накануне выборов. "В The Telegraph появился материал, который готовили в том числе участники нежелательной в России американской структуры Фонд защиты демократий, ничего общего с демократией не имеющей, но имеющей много контактов со спецслужбами и госдепартаментом США", - сказал Климов журналистам. По его словам, в этой публикации "прямо пишется о том, что предвыборный период, который начинается в России, это цитата – "окно возможностей для провоцирования волнений в РФ". Кроме того, отметил парламентарий, в материале указывается, что "Запад должен усугубить линии раскола в российском обществе и настраивать население против элит". По мнению Климова, "фактически речь идет об экстремизме, об экстремистских призывах". "Ровно так они должны оцениваться, причем оцениваться и в правовой плоскости. Надеюсь, соответствующие компетентные органы проанализируют публикацию на предмет экстремизма и соответствующие решения примут на основании российского законодательства", - отметил он. По словам политика, на заседаниях комиссии СФ по защите госсуверенитета неоднократно отмечалось, что с приближением очередных президентских выборов в России недруги будут наращивать свою деструктивную антироссийскую деятельность, в том числе и экстремистского толка. Ожидается, что выборы президента России состоятся в марте будущего года.
https://ria.ru/20231121/putin-1910852349.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, андрей климов, совет федерации рф
Россия, Андрей Климов, Совет Федерации РФ
В Совфеде предложили оценить статью в The Telegraph на экстремизм
Климов предложил оценить на экстремизм статью в The Telegraph о выборах в России
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предложил "компетентным органам" дать оценку на предмет экстремизма статье в газете The Telegraph, где, по его словам, говорилось о необходимости вносить раскол в российское общество накануне выборов.
"В The Telegraph появился материал, который готовили в том числе участники нежелательной в России американской структуры Фонд защиты демократий, ничего общего с демократией не имеющей, но имеющей много контактов со спецслужбами и госдепартаментом США", - сказал Климов журналистам.
По его словам, в этой публикации "прямо пишется о том, что предвыборный период, который начинается в России, это цитата – "окно возможностей для провоцирования волнений в РФ". Кроме того, отметил парламентарий, в материале указывается, что "Запад должен усугубить линии раскола в российском обществе и настраивать население против элит".
По мнению Климова, "фактически речь идет об экстремизме, об экстремистских призывах". "Ровно так они должны оцениваться, причем оцениваться и в правовой плоскости. Надеюсь, соответствующие компетентные органы проанализируют публикацию на предмет экстремизма и соответствующие решения примут на основании российского законодательства", - отметил он.
"Приближаемся к моменту". В США сделали неожиданное заявление о Путине
По словам политика, на заседаниях комиссии СФ по защите госсуверенитета неоднократно отмечалось, что с приближением очередных президентских выборов в России недруги будут наращивать свою деструктивную антироссийскую деятельность, в том числе и экстремистского толка.
Ожидается, что выборы президента России состоятся в марте будущего года.