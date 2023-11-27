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В Совфеде предложили оценить статью в The Telegraph на экстремизм - РИА Новости, 27.11.2023
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15:24 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/ekstremizm-1912149689.html
В Совфеде предложили оценить статью в The Telegraph на экстремизм
В Совфеде предложили оценить статью в The Telegraph на экстремизм - РИА Новости, 27.11.2023
В Совфеде предложили оценить статью в The Telegraph на экстремизм
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предложил "компетентным органам" дать оценку на предмет экстремизма статье в газете The... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:24
2023-11-27T15:24
россия
андрей климов
совет федерации рф
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предложил "компетентным органам" дать оценку на предмет экстремизма статье в газете The Telegraph, где, по его словам, говорилось о необходимости вносить раскол в российское общество накануне выборов. "В The Telegraph появился материал, который готовили в том числе участники нежелательной в России американской структуры Фонд защиты демократий, ничего общего с демократией не имеющей, но имеющей много контактов со спецслужбами и госдепартаментом США", - сказал Климов журналистам. По его словам, в этой публикации "прямо пишется о том, что предвыборный период, который начинается в России, это цитата – "окно возможностей для провоцирования волнений в РФ". Кроме того, отметил парламентарий, в материале указывается, что "Запад должен усугубить линии раскола в российском обществе и настраивать население против элит". По мнению Климова, "фактически речь идет об экстремизме, об экстремистских призывах". "Ровно так они должны оцениваться, причем оцениваться и в правовой плоскости. Надеюсь, соответствующие компетентные органы проанализируют публикацию на предмет экстремизма и соответствующие решения примут на основании российского законодательства", - отметил он. По словам политика, на заседаниях комиссии СФ по защите госсуверенитета неоднократно отмечалось, что с приближением очередных президентских выборов в России недруги будут наращивать свою деструктивную антироссийскую деятельность, в том числе и экстремистского толка. Ожидается, что выборы президента России состоятся в марте будущего года.
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россия, андрей климов, совет федерации рф
Россия, Андрей Климов, Совет Федерации РФ
В Совфеде предложили оценить статью в The Telegraph на экстремизм

Климов предложил оценить на экстремизм статью в The Telegraph о выборах в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предложил "компетентным органам" дать оценку на предмет экстремизма статье в газете The Telegraph, где, по его словам, говорилось о необходимости вносить раскол в российское общество накануне выборов.
"В The Telegraph появился материал, который готовили в том числе участники нежелательной в России американской структуры Фонд защиты демократий, ничего общего с демократией не имеющей, но имеющей много контактов со спецслужбами и госдепартаментом США", - сказал Климов журналистам.
По его словам, в этой публикации "прямо пишется о том, что предвыборный период, который начинается в России, это цитата – "окно возможностей для провоцирования волнений в РФ". Кроме того, отметил парламентарий, в материале указывается, что "Запад должен усугубить линии раскола в российском обществе и настраивать население против элит".
По мнению Климова, "фактически речь идет об экстремизме, об экстремистских призывах". "Ровно так они должны оцениваться, причем оцениваться и в правовой плоскости. Надеюсь, соответствующие компетентные органы проанализируют публикацию на предмет экстремизма и соответствующие решения примут на основании российского законодательства", - отметил он.
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По словам политика, на заседаниях комиссии СФ по защите госсуверенитета неоднократно отмечалось, что с приближением очередных президентских выборов в России недруги будут наращивать свою деструктивную антироссийскую деятельность, в том числе и экстремистского толка.
Ожидается, что выборы президента России состоятся в марте будущего года.
 
РоссияАндрей КлимовСовет Федерации РФ
 
 
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