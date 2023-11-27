https://ria.ru/20231127/ekstremizm-1912149689.html

В Совфеде предложили оценить статью в The Telegraph на экстремизм

В Совфеде предложили оценить статью в The Telegraph на экстремизм - РИА Новости, 27.11.2023

В Совфеде предложили оценить статью в The Telegraph на экстремизм

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предложил "компетентным органам" дать оценку на предмет экстремизма статье в газете The... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:24

2023-11-27T15:24

2023-11-27T15:24

россия

андрей климов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предложил "компетентным органам" дать оценку на предмет экстремизма статье в газете The Telegraph, где, по его словам, говорилось о необходимости вносить раскол в российское общество накануне выборов. "В The Telegraph появился материал, который готовили в том числе участники нежелательной в России американской структуры Фонд защиты демократий, ничего общего с демократией не имеющей, но имеющей много контактов со спецслужбами и госдепартаментом США", - сказал Климов журналистам. По его словам, в этой публикации "прямо пишется о том, что предвыборный период, который начинается в России, это цитата – "окно возможностей для провоцирования волнений в РФ". Кроме того, отметил парламентарий, в материале указывается, что "Запад должен усугубить линии раскола в российском обществе и настраивать население против элит". По мнению Климова, "фактически речь идет об экстремизме, об экстремистских призывах". "Ровно так они должны оцениваться, причем оцениваться и в правовой плоскости. Надеюсь, соответствующие компетентные органы проанализируют публикацию на предмет экстремизма и соответствующие решения примут на основании российского законодательства", - отметил он. По словам политика, на заседаниях комиссии СФ по защите госсуверенитета неоднократно отмечалось, что с приближением очередных президентских выборов в России недруги будут наращивать свою деструктивную антироссийскую деятельность, в том числе и экстремистского толка. Ожидается, что выборы президента России состоятся в марте будущего года.

https://ria.ru/20231121/putin-1910852349.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, андрей климов, совет федерации рф