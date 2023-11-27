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В ДТП с участием пяти автомобилей на МКАД в Москве погиб человек - РИА Новости, 27.11.2023
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15:09 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/dtp-1912144865.html
В ДТП с участием пяти автомобилей на МКАД в Москве погиб человек
В ДТП с участием пяти автомобилей на МКАД в Москве погиб человек - РИА Новости, 27.11.2023
В ДТП с участием пяти автомобилей на МКАД в Москве погиб человек
На востоке МКАД столкнулись пять автомобилей, один человек погиб, другой госпитализирован, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:09
2023-11-27T15:09
происшествия
москва
peugeot 3008
авто
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На востоке МКАД столкнулись пять автомобилей, один человек погиб, другой госпитализирован, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. "На 11 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате дорожной аварии скончался водитель автомобиля Peugeot, водитель еще одного автомобиля госпитализирован", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном прокуратурой, видно, что в ДТП попали сразу пять машин, в том числе три грузовика. Сейчас прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки.
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происшествия, москва, peugeot 3008, авто
Происшествия, Москва, Peugeot 3008, Авто
В ДТП с участием пяти автомобилей на МКАД в Москве погиб человек

В ДТП с участием пяти автомобилей на востоке МКАД в Москве погиб человек

© Прокуратура города МосквыДТП с участием нескольких автомобилей на МКАД. 27 ноября 2023
ДТП с участием нескольких автомобилей на МКАД. 27 ноября 2023
© Прокуратура города Москвы
ДТП с участием нескольких автомобилей на МКАД. 27 ноября 2023
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На востоке МКАД столкнулись пять автомобилей, один человек погиб, другой госпитализирован, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
«
"На 11 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате дорожной аварии скончался водитель автомобиля Peugeot, водитель еще одного автомобиля госпитализирован", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном прокуратурой, видно, что в ДТП попали сразу пять машин, в том числе три грузовика.
Сейчас прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки.
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