https://ria.ru/20231127/dtp-1912144865.html
В ДТП с участием пяти автомобилей на МКАД в Москве погиб человек
В ДТП с участием пяти автомобилей на МКАД в Москве погиб человек - РИА Новости, 27.11.2023
В ДТП с участием пяти автомобилей на МКАД в Москве погиб человек
На востоке МКАД столкнулись пять автомобилей, один человек погиб, другой госпитализирован, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:09
2023-11-27T15:09
2023-11-27T15:09
происшествия
москва
peugeot 3008
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912145220_53:0:1214:653_1920x0_80_0_0_9daa0182a25f889a5b8539881e35c392.png
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На востоке МКАД столкнулись пять автомобилей, один человек погиб, другой госпитализирован, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. "На 11 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате дорожной аварии скончался водитель автомобиля Peugeot, водитель еще одного автомобиля госпитализирован", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном прокуратурой, видно, что в ДТП попали сразу пять машин, в том числе три грузовика. Сейчас прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки.
https://ria.ru/20231127/dtp-1912040107.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912145220_198:0:1069:653_1920x0_80_0_0_629d82ffa29fbe1250be7c7c71dfb76e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, peugeot 3008, авто
Происшествия, Москва, Peugeot 3008, Авто
В ДТП с участием пяти автомобилей на МКАД в Москве погиб человек
В ДТП с участием пяти автомобилей на востоке МКАД в Москве погиб человек