https://ria.ru/20231127/dtp-1912144865.html

В ДТП с участием пяти автомобилей на МКАД в Москве погиб человек

В ДТП с участием пяти автомобилей на МКАД в Москве погиб человек - РИА Новости, 27.11.2023

В ДТП с участием пяти автомобилей на МКАД в Москве погиб человек

На востоке МКАД столкнулись пять автомобилей, один человек погиб, другой госпитализирован, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:09

2023-11-27T15:09

2023-11-27T15:09

происшествия

москва

peugeot 3008

авто

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На востоке МКАД столкнулись пять автомобилей, один человек погиб, другой госпитализирован, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. "На 11 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате дорожной аварии скончался водитель автомобиля Peugeot, водитель еще одного автомобиля госпитализирован", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном прокуратурой, видно, что в ДТП попали сразу пять машин, в том числе три грузовика. Сейчас прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки.

https://ria.ru/20231127/dtp-1912040107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, peugeot 3008, авто