https://ria.ru/20231127/dtp-1912101905.html
В Румынии перевернулся автобус с пассажирами из Молдавии
В Румынии перевернулся автобус с пассажирами из Молдавии - РИА Новости, 27.11.2023
В Румынии перевернулся автобус с пассажирами из Молдавии
Автобус с молдавскими пассажирами перевернулся на заснеженной дороге в Румынии, пострадали 16 человек, сообщил в понедельник телеканал Pro TV Кишинев. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:27
2023-11-27T13:27
2023-11-27T14:57
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КИШИНЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Автобус с молдавскими пассажирами перевернулся на заснеженной дороге в Румынии, пострадали 16 человек, сообщил в понедельник телеканал Pro TV Кишинев. На южные районы Румынии и Молдавии в воскресенье обрушились сильный ветер и метели. Из-за непогоды были закрыты все черноморские порты, затруднено движение поездов, заблокированы многие трассы. Местами порывы ветра достигали 90 километров в час. "Накануне, в воскресенье, во время метели автобус, в котором находились 39 граждан Молдавии, перевернулся в уезде Васлуй. Всем пассажирам удалось самостоятельно выбраться из транспортного средства, 16 человек получили травмы, им понадобилась медицинская помощь, их госпитализировали. Остальных пассажиров местные власти разместили в гостинице и в школе в ближайшей коммуне", - сообщает телеканал. К утру понедельника в Румынии под снежными завалами оставались более 20 трасс национального значения, в Молдавии – более 10. По словам премьера Молдавии Дорина Речана, последствия непогоды в республике в оперативном режиме устраняют свыше 1400 полицейских, 800 пограничников, 400 спасателей, 300 сотрудников дорожно-эксплуатационных служб. Уже вернулся к обычному режиму работы международный аэропорт Кишинева, в котором ранее были отменены или перенесены все рейсы.
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в мире, молдавия, румыния, кишинев, дорин речан
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев, Дорин Речан
В Румынии перевернулся автобус с пассажирами из Молдавии
В Румынии перевернулся автобус с пассажирами из Молдавии, пострадали 16 человек
КИШИНЕВ, 27 ноя – РИА Новости.
Автобус с молдавскими пассажирами перевернулся на заснеженной дороге в Румынии, пострадали 16 человек, сообщил в понедельник телеканал Pro TV Кишинев
.
На южные районы Румынии и Молдавии в воскресенье обрушились сильный ветер и метели. Из-за непогоды были закрыты все черноморские порты, затруднено движение поездов, заблокированы многие трассы. Местами порывы ветра достигали 90 километров в час.
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"Накануне, в воскресенье, во время метели автобус, в котором находились 39 граждан Молдавии, перевернулся в уезде Васлуй. Всем пассажирам удалось самостоятельно выбраться из транспортного средства, 16 человек получили травмы, им понадобилась медицинская помощь, их госпитализировали. Остальных пассажиров местные власти разместили в гостинице и в школе в ближайшей коммуне", - сообщает телеканал.
К утру понедельника в Румынии под снежными завалами оставались более 20 трасс национального значения, в Молдавии – более 10.
По словам премьера Молдавии Дорина Речана
, последствия непогоды в республике в оперативном режиме устраняют свыше 1400 полицейских, 800 пограничников, 400 спасателей, 300 сотрудников дорожно-эксплуатационных служб. Уже вернулся к обычному режиму работы международный аэропорт Кишинева, в котором ранее были отменены или перенесены все рейсы.
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