https://ria.ru/20231127/dtp-1912101905.html

В Румынии перевернулся автобус с пассажирами из Молдавии

В Румынии перевернулся автобус с пассажирами из Молдавии - РИА Новости, 27.11.2023

В Румынии перевернулся автобус с пассажирами из Молдавии

Автобус с молдавскими пассажирами перевернулся на заснеженной дороге в Румынии, пострадали 16 человек, сообщил в понедельник телеканал Pro TV Кишинев. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:27

2023-11-27T13:27

2023-11-27T14:57

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КИШИНЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Автобус с молдавскими пассажирами перевернулся на заснеженной дороге в Румынии, пострадали 16 человек, сообщил в понедельник телеканал Pro TV Кишинев. На южные районы Румынии и Молдавии в воскресенье обрушились сильный ветер и метели. Из-за непогоды были закрыты все черноморские порты, затруднено движение поездов, заблокированы многие трассы. Местами порывы ветра достигали 90 километров в час. "Накануне, в воскресенье, во время метели автобус, в котором находились 39 граждан Молдавии, перевернулся в уезде Васлуй. Всем пассажирам удалось самостоятельно выбраться из транспортного средства, 16 человек получили травмы, им понадобилась медицинская помощь, их госпитализировали. Остальных пассажиров местные власти разместили в гостинице и в школе в ближайшей коммуне", - сообщает телеканал. К утру понедельника в Румынии под снежными завалами оставались более 20 трасс национального значения, в Молдавии – более 10. По словам премьера Молдавии Дорина Речана, последствия непогоды в республике в оперативном режиме устраняют свыше 1400 полицейских, 800 пограничников, 400 спасателей, 300 сотрудников дорожно-эксплуатационных служб. Уже вернулся к обычному режиму работы международный аэропорт Кишинева, в котором ранее были отменены или перенесены все рейсы.

https://ria.ru/20231127/dtp-1912040107.html

https://ria.ru/20231125/dtp-1911876646.html

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в мире, молдавия, румыния, кишинев, дорин речан