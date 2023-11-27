https://ria.ru/20231127/drony-1912026696.html

Серийное производство военных морских дронов запланировали на 2024 год

Серийное производство военных морских дронов запланировали на 2024 год - РИА Новости, 27.11.2023

Серийное производство военных морских дронов запланировали на 2024 год

Серийное производство первых российских морских дронов для Минобороны РФ после испытаний в зоне СВО планируется начать в 2024 году, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T09:20

2023-11-27T09:20

2023-11-27T09:20

новое оружие россии

безопасность

россия

сергей сафронов (телеведущий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Серийное производство первых российских морских дронов для Минобороны РФ после испытаний в зоне СВО планируется начать в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко. "В случае их успешного испытательного применения в ходе СВО мы планируем в 2024 году перейти к серийному производству", - сказал Даниленко. Холдинг KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России: Росгвардии, ФСБ, МЧС и других.

https://ria.ru/20231125/bespilotniki-1911825450.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей сафронов (телеведущий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)