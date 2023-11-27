https://ria.ru/20231127/drony-1912026696.html
Серийное производство военных морских дронов запланировали на 2024 год
Серийное производство военных морских дронов запланировали на 2024 год - РИА Новости, 27.11.2023
Серийное производство военных морских дронов запланировали на 2024 год
Серийное производство первых российских морских дронов для Минобороны РФ после испытаний в зоне СВО планируется начать в 2024 году, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:20
2023-11-27T09:20
2023-11-27T09:20
новое оружие россии
безопасность
россия
сергей сафронов (телеведущий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911624967_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_540b7915bfd5dd2239ea82bcc0eb6b64.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Серийное производство первых российских морских дронов для Минобороны РФ после испытаний в зоне СВО планируется начать в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко. "В случае их успешного испытательного применения в ходе СВО мы планируем в 2024 году перейти к серийному производству", - сказал Даниленко. Холдинг KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России: Росгвардии, ФСБ, МЧС и других.
https://ria.ru/20231125/bespilotniki-1911825450.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911624967_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_19d7e94ea92b6ecb758f1227005a7961.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей сафронов (телеведущий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Сергей Сафронов (телеведущий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Серийное производство военных морских дронов запланировали на 2024 год
Серийное производство первых в России морских дронов запланировали на 2024 год