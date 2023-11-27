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В России начали производство первых морских дронов - РИА Новости, 27.11.2023
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Новое оружие России
 
09:05 27.11.2023 (обновлено: 09:57 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/drony-1912023588.html
В России начали производство первых морских дронов
В России начали производство первых морских дронов - РИА Новости, 27.11.2023
В России начали производство первых морских дронов
Производство первых в России безэкипажных катеров (морских дронов) уже началось, собраны первые водометные движители, сообщил в интервью РИА Новости управляющий РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:05
2023-11-27T09:57
новое оружие россии
безопасность
россия
сергей сафронов (телеведущий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Производство первых в России безэкипажных катеров (морских дронов) уже началось, собраны первые водометные движители, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко. Холдинг KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России: Росгвардии, ФСБ, МЧС и других. "Мы уже приступили к их производству. На нашей производственной площадке собраны первые водометные движители для таких морских дронов", - сказал Даниленко, отвечая на соответствующий вопрос. Первые морские дроны должны быть поставлены Минобороны до конца 2023 года и испытаны в зоне СВО, отметил собеседник агентства. Полностью интервью Даниленко будет опубликовано на сайте РИА Новости в 11.00 мск.
https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908801745.html
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безопасность, россия, сергей сафронов (телеведущий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Сергей Сафронов (телеведущий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России начали производство первых морских дронов

В России начали производство первых морских дронов, собраны водометные движители

© Фото : Кингисеппский машиностроительный завод/ВКонтактеГидрографический катер ГРК-700 "Визир", разработанный Кингисеппским машиностроительным заводом
Гидрографический катер ГРК-700 Визир, разработанный Кингисеппским машиностроительным заводом - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Кингисеппский машиностроительный завод/ВКонтакте
Гидрографический катер ГРК-700 "Визир", разработанный Кингисеппским машиностроительным заводом. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Производство первых в России безэкипажных катеров (морских дронов) уже началось, собраны первые водометные движители, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.
Холдинг KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России: Росгвардии, ФСБ, МЧС и других.
"Мы уже приступили к их производству. На нашей производственной площадке собраны первые водометные движители для таких морских дронов", - сказал Даниленко, отвечая на соответствующий вопрос.
Первые морские дроны должны быть поставлены Минобороны до конца 2023 года и испытаны в зоне СВО, отметил собеседник агентства.
Полностью интервью Даниленко будет опубликовано на сайте РИА Новости в 11.00 мск.
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Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияСергей Сафронов (телеведущий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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