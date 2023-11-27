https://ria.ru/20231127/drony-1912023588.html

В России начали производство первых морских дронов

В России начали производство первых морских дронов - РИА Новости, 27.11.2023

В России начали производство первых морских дронов

Производство первых в России безэкипажных катеров (морских дронов) уже началось, собраны первые водометные движители, сообщил в интервью РИА Новости управляющий РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T09:05

2023-11-27T09:05

2023-11-27T09:57

новое оружие россии

безопасность

россия

сергей сафронов (телеведущий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912033694_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_93ecc7020ceee96314dabb36533ec3ac.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Производство первых в России безэкипажных катеров (морских дронов) уже началось, собраны первые водометные движители, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко. Холдинг KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России: Росгвардии, ФСБ, МЧС и других. "Мы уже приступили к их производству. На нашей производственной площадке собраны первые водометные движители для таких морских дронов", - сказал Даниленко, отвечая на соответствующий вопрос. Первые морские дроны должны быть поставлены Минобороны до конца 2023 года и испытаны в зоне СВО, отметил собеседник агентства. Полностью интервью Даниленко будет опубликовано на сайте РИА Новости в 11.00 мск.

https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908801745.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей сафронов (телеведущий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)