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Первые российские морские дроны испытают и поставят в войска до конца года
Первые российские морские дроны испытают и поставят в войска до конца года - РИА Новости, 27.11.2023
Первые российские морские дроны испытают и поставят в войска до конца года
Минобороны до конца года получит первые российские морские дроны, их испытают в зоне спецоперации на Украине, сообщил в интервью РИА Новости управляющий... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T03:06
2023-11-27T03:06
2023-11-27T05:09
россия
сергей сафронов (телеведущий)
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Минобороны до конца года получит первые российские морские дроны, их испытают в зоне спецоперации на Украине, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.В сентябре он рассказал РИА Новости, что KMZ ведет переговоры с Минобороны России о возможности закупки для ВМФ универсальных безэкипажных катеров на базе платформы типа "Визир"."С Минобороны уже оговорена поставка первых 10 единиц, которые мы должны отправить до конца этого года. Это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне СВО", - сказал Даниленко.Он уточнил, что безэкипажные катера способны разгоняться до 80 километров в час, нести взрывчатку весом до 600 килограммов и преодолевать более 200 километров. При этом аппараты также смогут работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидрона.Холдинг KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России.
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россия, сергей сафронов (телеведущий), безопасность
Россия, Сергей Сафронов (телеведущий), Безопасность
Первые российские морские дроны испытают и поставят в войска до конца года
Глава KMZ Даниленко: первые морские дроны передадут Минобороны до конца года
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Минобороны до конца года получит первые российские морские дроны, их испытают в зоне спецоперации на Украине, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.
В сентябре он рассказал РИА Новости, что KMZ ведет переговоры с Минобороны России
о возможности закупки для ВМФ универсальных безэкипажных катеров на базе платформы типа "Визир".
«
"С Минобороны уже оговорена поставка первых 10 единиц, которые мы должны отправить до конца этого года. Это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне СВО", - сказал Даниленко.
Он уточнил, что безэкипажные катера способны разгоняться до 80 километров в час, нести взрывчатку весом до 600 килограммов и преодолевать более 200 километров. При этом аппараты также смогут работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидрона.
Холдинг KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России.
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