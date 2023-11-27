https://ria.ru/20231127/dron-1912252715.html
При атаке украинского беспилотника в Рязанской области никто не пострадал
При атаке украинского беспилотника в Рязанской области никто не пострадал - РИА Новости, 27.11.2023
При атаке украинского беспилотника в Рязанской области никто не пострадал
Пострадавших и материального ущерба, по предварительной информации, в результате атаки украинского беспилотника в Рязанской области нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T23:54
2023-11-27T23:54
2023-11-27T23:54
рязанская область
россия
павел малков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156206/49/1562064975_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_5454ac27a705921e0289650bdd878645.jpg
РЯЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Пострадавших и материального ущерба, по предварительной информации, в результате атаки украинского беспилотника в Рязанской области нет, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. Как сообщили в понедельник в Минобороны РФ, около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области. "Сегодня вечером по сообщению Минобороны РФ средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области сбит беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал Малков.
https://ria.ru/20231127/bespilotnik-1912035809.html
рязанская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156206/49/1562064975_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_e7da3ad1c43df3e883c1025b26041033.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, россия, павел малков, происшествия
Рязанская область, Россия, Павел Малков, Происшествия
При атаке украинского беспилотника в Рязанской области никто не пострадал
Рязанский губернатор: разрушений и пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в регионе нет