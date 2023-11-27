https://ria.ru/20231127/dron-1912252715.html

При атаке украинского беспилотника в Рязанской области никто не пострадал

При атаке украинского беспилотника в Рязанской области никто не пострадал - РИА Новости, 27.11.2023

При атаке украинского беспилотника в Рязанской области никто не пострадал

Пострадавших и материального ущерба, по предварительной информации, в результате атаки украинского беспилотника в Рязанской области нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T23:54

2023-11-27T23:54

2023-11-27T23:54

рязанская область

россия

павел малков

происшествия

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РЯЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Пострадавших и материального ущерба, по предварительной информации, в результате атаки украинского беспилотника в Рязанской области нет, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. Как сообщили в понедельник в Минобороны РФ, около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области. "Сегодня вечером по сообщению Минобороны РФ средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области сбит беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал Малков.

https://ria.ru/20231127/bespilotnik-1912035809.html

рязанская область

россия

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Наталья Макарова

рязанская область, россия, павел малков, происшествия