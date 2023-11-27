https://ria.ru/20231127/dron-1912008061.html

Разработчик рассказал о характеристиках первого российского морского дрона

Разработчик рассказал о характеристиках первого российского морского дрона - РИА Новости, 27.11.2023

Разработчик рассказал о характеристиках первого российского морского дрона

Первые российские безэкипажные катера будут иметь скорость до 80 километров в час, нести взрывчатку весом до 600 килограммов, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T03:19

2023-11-27T03:19

2023-11-27T04:24

новое оружие россии

россия

безопасность

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Первые российские безэкипажные катера будут иметь скорость до 80 километров в час, нести взрывчатку весом до 600 килограммов, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко."Мы называем его одноразовый катер. Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности. Скорость – порядка 80 километров в час, запас хода – более 200 километров. Полезная нагрузка – порядка 600 килограммов: это может быть тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки", - сказал Даниленко.Он отметил, что катер может работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидрон.Холдинг KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России.

https://ria.ru/20230823/afalina-1891636440.html

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2023

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