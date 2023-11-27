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Разработчик рассказал о характеристиках первого российского морского дрона - РИА Новости, 27.11.2023
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Новое оружие России
 
03:19 27.11.2023 (обновлено: 04:24 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/dron-1912008061.html
Разработчик рассказал о характеристиках первого российского морского дрона
Разработчик рассказал о характеристиках первого российского морского дрона - РИА Новости, 27.11.2023
Разработчик рассказал о характеристиках первого российского морского дрона
Первые российские безэкипажные катера будут иметь скорость до 80 километров в час, нести взрывчатку весом до 600 килограммов, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T03:19
2023-11-27T04:24
новое оружие россии
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Первые российские безэкипажные катера будут иметь скорость до 80 километров в час, нести взрывчатку весом до 600 килограммов, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко."Мы называем его одноразовый катер. Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности. Скорость – порядка 80 километров в час, запас хода – более 200 километров. Полезная нагрузка – порядка 600 килограммов: это может быть тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки", - сказал Даниленко.Он отметил, что катер может работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидрон.Холдинг KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России.
https://ria.ru/20230823/afalina-1891636440.html
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россия, безопасность
Новое оружие России, Россия, Безопасность
Разработчик рассказал о характеристиках первого российского морского дрона

Глава KMZ: первые морские дроны смогут разгоняться до 80 километров в час

© Фото предоставлено KMZДиректор холдинга KMZ Михаил Даниленко
Директор холдинга KMZ Михаил Даниленко
© Фото предоставлено KMZ
Директор холдинга KMZ Михаил Даниленко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Первые российские безэкипажные катера будут иметь скорость до 80 километров в час, нести взрывчатку весом до 600 килограммов, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.
«
"Мы называем его одноразовый катер. Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности. Скорость – порядка 80 километров в час, запас хода – более 200 километров. Полезная нагрузка – порядка 600 килограммов: это может быть тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки", - сказал Даниленко.
Он отметил, что катер может работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидрон.
Холдинг KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России.
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23 августа, 02:50
 
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