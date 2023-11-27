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В Донецке около 190 тысяч абонентов остаются без света - РИА Новости, 27.11.2023
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08:46 27.11.2023 (обновлено: 11:31 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/donetsk-1912021272.html
В Донецке около 190 тысяч абонентов остаются без света
В Донецке около 190 тысяч абонентов остаются без света - РИА Новости, 27.11.2023
В Донецке около 190 тысяч абонентов остаются без света
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в телеграм-канале, что около 190 тысяч абонентов в городе остаются без электроэнергии на 8.00 мск понедельника, отключено... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T08:46
2023-11-27T11:31
донецк
происшествия
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в телеграм-канале, что около 190 тысяч абонентов в городе остаются без электроэнергии на 8.00 мск понедельника, отключено 214 котельных."По состоянию на 8.00 27 ноября без напряжения остаются: 20 подстанций; 1414 тяговых подстанций. Без электроэнергии остаются порядка 190 тысяч абонентов. Отключено 214 котельных", - написал мэр в своем Telegram-канале.Кулемзин подчеркнул, что все ремонтные бригады работают в усиленном круглосуточном режиме.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ, без света остались часть городов и районов республики, не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады.
https://ria.ru/20231126/snaryad-1911997003.html
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донецк, происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке около 190 тысяч абонентов остаются без света

В Донецке около 190 тысяч абонентов остаются без электроэнергии после удара ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в телеграм-канале, что около 190 тысяч абонентов в городе остаются без электроэнергии на 8.00 мск понедельника, отключено 214 котельных.
"По состоянию на 8.00 27 ноября без напряжения остаются: 20 подстанций; 1414 тяговых подстанций. Без электроэнергии остаются порядка 190 тысяч абонентов. Отключено 214 котельных", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Кулемзин подчеркнул, что все ремонтные бригады работают в усиленном круглосуточном режиме.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ, без света остались часть городов и районов республики, не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады.
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ДонецкПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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