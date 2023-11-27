https://ria.ru/20231127/donetsk-1912021272.html

В Донецке около 190 тысяч абонентов остаются без света

В Донецке около 190 тысяч абонентов остаются без света - РИА Новости, 27.11.2023

В Донецке около 190 тысяч абонентов остаются без света

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в телеграм-канале, что около 190 тысяч абонентов в городе остаются без электроэнергии на 8.00 мск понедельника, отключено... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T08:46

2023-11-27T08:46

2023-11-27T11:31

донецк

происшествия

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в телеграм-канале, что около 190 тысяч абонентов в городе остаются без электроэнергии на 8.00 мск понедельника, отключено 214 котельных."По состоянию на 8.00 27 ноября без напряжения остаются: 20 подстанций; 1414 тяговых подстанций. Без электроэнергии остаются порядка 190 тысяч абонентов. Отключено 214 котельных", - написал мэр в своем Telegram-канале.Кулемзин подчеркнул, что все ремонтные бригады работают в усиленном круглосуточном режиме.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ, без света остались часть городов и районов республики, не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады.

https://ria.ru/20231126/snaryad-1911997003.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

донецк, происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)