https://ria.ru/20231127/dobrovoltsy-1912208833.html
Источник: ГД рассмотрит проект об ответственности для добровольцев завтра
Источник: ГД рассмотрит проект об ответственности для добровольцев завтра - РИА Новости, 27.11.2023
Источник: ГД рассмотрит проект об ответственности для добровольцев завтра
Госдума 28 ноября рассмотрит законопроект об уголовной ответственности для добровольцев за преступления против военной службы, сообщил источник в ГД. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:54
2023-11-27T17:54
2023-11-27T17:59
госдума рф
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Госдума 28 ноября рассмотрит законопроект об уголовной ответственности для добровольцев за преступления против военной службы, сообщил источник в ГД."Коротко об итогах Совета Думы 27 ноября... Пленарное заседание 28 ноября... О распространении на добровольцев СВО уголовной ответственности за преступления против военной службы – первое чтение", - рассказал источник журналистам.Ранее в Госдуму был внесен пакет законопроектов об уголовной ответственности за правонарушения, совершенные при выполнении боевых задач в составе добровольческих формирований."Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственность за уголовные правонарушения, совершенные при выполнении задач в составе указанных формирований", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1901935054.html
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госдума рф, общество
Источник: ГД рассмотрит проект об ответственности для добровольцев завтра
ГД рассмотрит проект о наказаниях для добровольцев за преступления против службы
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Госдума 28 ноября рассмотрит законопроект об уголовной ответственности для добровольцев за преступления против военной службы, сообщил источник в ГД.
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"Коротко об итогах Совета Думы 27 ноября... Пленарное заседание 28 ноября... О распространении на добровольцев СВО уголовной ответственности за преступления против военной службы – первое чтение", - рассказал источник журналистам.
Ранее в Госдуму был внесен пакет законопроектов об уголовной ответственности за правонарушения, совершенные при выполнении боевых задач в составе добровольческих формирований.
"Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственность за уголовные правонарушения, совершенные при выполнении задач в составе указанных формирований", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В Госдуме рекомендовали принять проект о добровольцах в Росгвардии