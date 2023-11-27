https://ria.ru/20231127/dobrovoltsy-1912208833.html

Источник: ГД рассмотрит проект об ответственности для добровольцев завтра

Источник: ГД рассмотрит проект об ответственности для добровольцев завтра - РИА Новости, 27.11.2023

Источник: ГД рассмотрит проект об ответственности для добровольцев завтра

Госдума 28 ноября рассмотрит законопроект об уголовной ответственности для добровольцев за преступления против военной службы, сообщил источник в ГД. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:54

2023-11-27T17:54

2023-11-27T17:59

госдума рф

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Госдума 28 ноября рассмотрит законопроект об уголовной ответственности для добровольцев за преступления против военной службы, сообщил источник в ГД."Коротко об итогах Совета Думы 27 ноября... Пленарное заседание 28 ноября... О распространении на добровольцев СВО уголовной ответственности за преступления против военной службы – первое чтение", - рассказал источник журналистам.Ранее в Госдуму был внесен пакет законопроектов об уголовной ответственности за правонарушения, совершенные при выполнении боевых задач в составе добровольческих формирований."Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственность за уголовные правонарушения, совершенные при выполнении задач в составе указанных формирований", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1901935054.html

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госдума рф, общество