https://ria.ru/20231127/dnr-1912152535.html

В ДНР за неделю погибли два мирных жителя

В ДНР за неделю погибли два мирных жителя - РИА Новости, 27.11.2023

В ДНР за неделю погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли и 31 получил ранения, в том числе шесть детей, с 20 по 26 ноября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:33

2023-11-27T15:33

2023-11-27T15:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и 31 получил ранения, в том числе шесть детей, с 20 по 26 ноября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 20 по 26 ноября погибли два мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 31, включая также шестерых детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9102 человека, в том числе 232 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 13 071, среди них 836 детей.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, дарья морозова