https://ria.ru/20231127/dnr-1912034731.html

В ДНР около 525 тысяч абонентов остаются без электричества

В ДНР около 525 тысяч абонентов остаются без электричества - РИА Новости, 27.11.2023

В ДНР около 525 тысяч абонентов остаются без электричества

Около 525 тысяч бытовых абонентов остаются без электроэнергии в ДНР из-за сильного ветра, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в телеграм-канале. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T09:58

2023-11-27T09:58

2023-11-27T11:32

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Около 525 тысяч бытовых абонентов остаются без электроэнергии в ДНР из-за сильного ветра, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в телеграм-канале. "Утром 27.11.2023, после ночного разгула стихии, когда ураганный ветер ломал крупные ветви деревьев, валил их целиком, повреждая линии электропередачи, на территории ДНР обесточено более 40 высоковольтных подстанций, 19 воздушных линий электропередачи 110 кВ, 18 ВЛ 35 кВ, без напряжения остались 525 000 бытовых абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минугля. Министерство также подчеркнуло, что прикладывает максимальные усилия для оперативного устранения нарушений в системе электроснабжения городов и поселков республики и в первую очередь организовано подключение медицинских учреждений и водоотливов шахт. В восстановительных работах задействовано порядка 100 аварийно-восстановительных бригад, 54 единицы спецтехники. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что около 190 тысяч абонентов в Донецке остаются без света. Глава республики Денис Пушилин также сообщал, что непогода, штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, в результате без света в регионе остается значительное количество абонентов.

https://ria.ru/20231127/balitskiy-1912032239.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, происшествия