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Рябков оценил вероятность диалога с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 27.11.2023
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19:57 27.11.2023 (обновлено: 20:07 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/dialog-1912232681.html
Рябков оценил вероятность диалога с США по стратегической стабильности
Рябков оценил вероятность диалога с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 27.11.2023
Рябков оценил вероятность диалога с США по стратегической стабильности
В Москве сомневаются, что диалог с США по стратегической стабильности возобновится в обозримой перспективе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:57
2023-11-27T20:07
россия
сша
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Москве сомневаются, что диалог с США по стратегической стабильности возобновится в обозримой перспективе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не думаю, что диалог возобновится в обозримой перспективе в том виде, как он практиковался до момента, когда США его в одностороннем порядке прервали", - сказал Рябков на полях форума "Примаковские чтения".Он напомнил, что недавно США передали России документ, в котором изложили свою позицию и свои ожидания по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности."Отвлекаясь от содержательной стороны, могу сказать, что политическая неуместность такого обращения очевидна нам, но, наверное, не авторам этого документа. Поэтому будем ли мы на него отвечать, не будем - вопрос открытый. Дипломатическая вежливость вообще-то предполагает, что ответить нужно. Но если и будет такое решение принято - в пользу ответа, - американские коллеги вряд ли увидят в нашем ответе что-то, что для них покажется шагом навстречу. Односторонние уступки с нашей стороны исключены. А сейчас вопрос даже не в уступках и поиске каких-то компромиссов, а в том, есть ли вообще смысл обмениваться такого рода посланиями", - добавил Рябков.
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россия, сша, в мире, сергей рябков
Россия, США, В мире, Сергей Рябков
Рябков оценил вероятность диалога с США по стратегической стабильности

Рябков усомнился в скором возобновлении диалога РФ и США по стратстабильности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Москве сомневаются, что диалог с США по стратегической стабильности возобновится в обозримой перспективе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не думаю, что диалог возобновится в обозримой перспективе в том виде, как он практиковался до момента, когда США его в одностороннем порядке прервали", - сказал Рябков на полях форума "Примаковские чтения".
Он напомнил, что недавно США передали России документ, в котором изложили свою позицию и свои ожидания по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности.
"Отвлекаясь от содержательной стороны, могу сказать, что политическая неуместность такого обращения очевидна нам, но, наверное, не авторам этого документа. Поэтому будем ли мы на него отвечать, не будем - вопрос открытый. Дипломатическая вежливость вообще-то предполагает, что ответить нужно. Но если и будет такое решение принято - в пользу ответа, - американские коллеги вряд ли увидят в нашем ответе что-то, что для них покажется шагом навстречу. Односторонние уступки с нашей стороны исключены. А сейчас вопрос даже не в уступках и поиске каких-то компромиссов, а в том, есть ли вообще смысл обмениваться такого рода посланиями", - добавил Рябков.
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