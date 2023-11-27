https://ria.ru/20231127/dialog-1912232681.html

Рябков оценил вероятность диалога с США по стратегической стабильности

Рябков оценил вероятность диалога с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 27.11.2023

Рябков оценил вероятность диалога с США по стратегической стабильности

В Москве сомневаются, что диалог с США по стратегической стабильности возобновится в обозримой перспективе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T19:57

2023-11-27T19:57

2023-11-27T20:07

россия

сша

в мире

сергей рябков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f5c6bd3b9d13aaa278fca9fce0572480.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Москве сомневаются, что диалог с США по стратегической стабильности возобновится в обозримой перспективе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не думаю, что диалог возобновится в обозримой перспективе в том виде, как он практиковался до момента, когда США его в одностороннем порядке прервали", - сказал Рябков на полях форума "Примаковские чтения".Он напомнил, что недавно США передали России документ, в котором изложили свою позицию и свои ожидания по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности."Отвлекаясь от содержательной стороны, могу сказать, что политическая неуместность такого обращения очевидна нам, но, наверное, не авторам этого документа. Поэтому будем ли мы на него отвечать, не будем - вопрос открытый. Дипломатическая вежливость вообще-то предполагает, что ответить нужно. Но если и будет такое решение принято - в пользу ответа, - американские коллеги вряд ли увидят в нашем ответе что-то, что для них покажется шагом навстречу. Односторонние уступки с нашей стороны исключены. А сейчас вопрос даже не в уступках и поиске каких-то компромиссов, а в том, есть ли вообще смысл обмениваться такого рода посланиями", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, в мире, сергей рябков