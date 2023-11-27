https://ria.ru/20231127/desantniki-1912013293.html
Ивановские десантники взяли в плен под Артемовском четырех боевиков ВСУ
Ивановские десантники взяли в плен под Артемовском четырех боевиков ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023
Ивановские десантники взяли в плен под Артемовском четырех боевиков ВСУ
Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ при штурме украинского опорного пункта к северу от Артемовска в ДНР,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T06:04
2023-11-27T06:04
2023-11-27T06:04
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ при штурме украинского опорного пункта к северу от Артемовска в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Расчет БПЛА выявил взводный опорный пункт ВСУ в районе Артемовска, после чего артиллерийские расчеты ВДВ провели артподготовку, а штурмовые подразделения выдвинулись на штурм, в ходе которого часть украинских военнослужащих отступили с опорного пункта, а четыре военных сдались в плен ивановским десантникам. "Подойдя скрытно и незаметно для противника с разных сторон, гвардейцы-свирцы атаковали опорный пункт. Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники заставили их сложить оружие и сдаться. Оказавшие сопротивление, были ликвидированы. В результате боя четверо военнослужащих ВСУ были взяты в плен, остальные, бросив большое количество оружия и боеприпасов, отступили", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20231127/plennyy-1912012566.html
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артемовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Ивановские десантники взяли в плен под Артемовском четырех боевиков ВСУ
Ивановские десантники взяли в плен к северу от Артемовска четырех боевиков ВСУ
ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ при штурме украинского опорного пункта к северу от Артемовска в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Расчет БПЛА выявил взводный опорный пункт ВСУ в районе Артемовска, после чего артиллерийские расчеты ВДВ провели артподготовку, а штурмовые подразделения выдвинулись на штурм, в ходе которого часть украинских военнослужащих отступили с опорного пункта, а четыре военных сдались в плен ивановским десантникам.
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"Подойдя скрытно и незаметно для противника с разных сторон, гвардейцы-свирцы атаковали опорный пункт. Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники заставили их сложить оружие и сдаться. Оказавшие сопротивление, были ликвидированы. В результате боя четверо военнослужащих ВСУ были взяты в плен, остальные, бросив большое количество оружия и боеприпасов, отступили", - добавили в Минобороны.