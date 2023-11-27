https://ria.ru/20231127/desantniki-1912013293.html

Ивановские десантники взяли в плен под Артемовском четырех боевиков ВСУ

Ивановские десантники взяли в плен под Артемовском четырех боевиков ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023

Ивановские десантники взяли в плен под Артемовском четырех боевиков ВСУ

Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ при штурме украинского опорного пункта к северу от Артемовска в ДНР,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T06:04

2023-11-27T06:04

2023-11-27T06:04

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ при штурме украинского опорного пункта к северу от Артемовска в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Расчет БПЛА выявил взводный опорный пункт ВСУ в районе Артемовска, после чего артиллерийские расчеты ВДВ провели артподготовку, а штурмовые подразделения выдвинулись на штурм, в ходе которого часть украинских военнослужащих отступили с опорного пункта, а четыре военных сдались в плен ивановским десантникам. "Подойдя скрытно и незаметно для противника с разных сторон, гвардейцы-свирцы атаковали опорный пункт. Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники заставили их сложить оружие и сдаться. Оказавшие сопротивление, были ликвидированы. В результате боя четверо военнослужащих ВСУ были взяты в плен, остальные, бросив большое количество оружия и боеприпасов, отступили", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20231127/plennyy-1912012566.html

артемовск

донецкая народная республика

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артемовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии