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Ивановские десантники взяли в плен под Артемовском четырех боевиков ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/desantniki-1912013293.html
Ивановские десантники взяли в плен под Артемовском четырех боевиков ВСУ
Ивановские десантники взяли в плен под Артемовском четырех боевиков ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023
Ивановские десантники взяли в плен под Артемовском четырех боевиков ВСУ
Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ при штурме украинского опорного пункта к северу от Артемовска в ДНР,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T06:04
2023-11-27T06:04
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ при штурме украинского опорного пункта к северу от Артемовска в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Расчет БПЛА выявил взводный опорный пункт ВСУ в районе Артемовска, после чего артиллерийские расчеты ВДВ провели артподготовку, а штурмовые подразделения выдвинулись на штурм, в ходе которого часть украинских военнослужащих отступили с опорного пункта, а четыре военных сдались в плен ивановским десантникам. "Подойдя скрытно и незаметно для противника с разных сторон, гвардейцы-свирцы атаковали опорный пункт. Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники заставили их сложить оружие и сдаться. Оказавшие сопротивление, были ликвидированы. В результате боя четверо военнослужащих ВСУ были взяты в плен, остальные, бросив большое количество оружия и боеприпасов, отступили", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20231127/plennyy-1912012566.html
артемовск
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артемовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Ивановские десантники взяли в плен под Артемовском четырех боевиков ВСУ

Ивановские десантники взяли в плен к северу от Артемовска четырех боевиков ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВДВ ВС РФ
Военнослужащий ВДВ ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий ВДВ ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ при штурме украинского опорного пункта к северу от Артемовска в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Расчет БПЛА выявил взводный опорный пункт ВСУ в районе Артемовска, после чего артиллерийские расчеты ВДВ провели артподготовку, а штурмовые подразделения выдвинулись на штурм, в ходе которого часть украинских военнослужащих отступили с опорного пункта, а четыре военных сдались в плен ивановским десантникам.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Пленный боевик ВСУ пожаловался на растущее число "отказников"
05:19
"Подойдя скрытно и незаметно для противника с разных сторон, гвардейцы-свирцы атаковали опорный пункт. Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники заставили их сложить оружие и сдаться. Оказавшие сопротивление, были ликвидированы. В результате боя четверо военнослужащих ВСУ были взяты в плен, остальные, бросив большое количество оружия и боеприпасов, отступили", - добавили в Минобороны.
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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