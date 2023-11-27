https://ria.ru/20231127/demokratiya-1912086114.html
Россия и мировое большинство отстаивают демократию, заявил Косачев
Россия и мировое большинство отстаивают демократию, заявил Косачев - РИА Новости, 27.11.2023
Россия и мировое большинство отстаивают демократию, заявил Косачев
Тезис стран Запада о борьбе демократии против автократии справедливо описывает текущую ситуацию в мире, но демократию отстаивает Россия и другие страны мирового РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:46
2023-11-27T12:46
2023-11-27T12:46
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Тезис стран Запада о борьбе демократии против автократии справедливо описывает текущую ситуацию в мире, но демократию отстаивает Россия и другие страны мирового большинства, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. В ходе открытия "Примаковских чтений" Косачев подчеркнул, что сейчас в мире существует модель с "гуманитарными" агрессиями против суверенных стран без санкции универсальных инстанций, с экстерриториальным применением права и наказанием третьих стран за то, что они не подчиняются нормам, которые написаны в других альянсах. "Но ровно такой мир они (страны Запада) построили или пытаются построить для всех нас. И сегодня на наших глазах развивается бунт против этого порядка, вполне демократический бунт по своим устремлениям. И пресловутый тезис западников о всемирной борьбе демократии против автократии – на самом деле, достаточно адекватно описывает текущую ситуацию в мире с той существенной поправкой, что демократическое мироустройство отстаиваем мы, отстаивает мировое большинство. В то время, как западники ведут себя запредельно авторитарно", - добавил Косачев. Косачев отметил, что именно Россия оказалась "на гребне" процесса глобализации – "не только и не столько воля судеб либо привычная историческая миссия, но острое понимание того факта, что цели нашего развития не могут быть реализованы в условиях диктата одного мирового центра силы". "У нас не осталось выбора не только в отношении СВО, но и в глобальном контексте. Именно поэтому мы, Россия, стали главными застрельщиками новой системы, которая может оказаться более справедливой глобализацией 2.0", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20231025/demokratiya-1905179898.html
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совет федерации рф, константин косачев, в мире, россия
Совет Федерации РФ, Константин Косачев, В мире, Россия
Россия и мировое большинство отстаивают демократию, заявил Косачев
Косачев: демократию отстаивает Россия и мировое большинство, а не западники
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Тезис стран Запада о борьбе демократии против автократии справедливо описывает текущую ситуацию в мире, но демократию отстаивает Россия и другие страны мирового большинства, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
В ходе открытия "Примаковских чтений" Косачев подчеркнул, что сейчас в мире существует модель с "гуманитарными" агрессиями против суверенных стран без санкции универсальных инстанций, с экстерриториальным применением права и наказанием третьих стран за то, что они не подчиняются нормам, которые написаны в других альянсах.
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"Но ровно такой мир они (страны Запада) построили или пытаются построить для всех нас. И сегодня на наших глазах развивается бунт против этого порядка, вполне демократический бунт по своим устремлениям. И пресловутый тезис западников о всемирной борьбе демократии против автократии – на самом деле, достаточно адекватно описывает текущую ситуацию в мире с той существенной поправкой, что демократическое мироустройство отстаиваем мы, отстаивает мировое большинство. В то время, как западники ведут себя запредельно авторитарно", - добавил Косачев.
Косачев отметил, что именно Россия оказалась "на гребне" процесса глобализации – "не только и не столько воля судеб либо привычная историческая миссия, но острое понимание того факта, что цели нашего развития не могут быть реализованы в условиях диктата одного мирового центра силы".
"У нас не осталось выбора не только в отношении СВО, но и в глобальном контексте. Именно поэтому мы, Россия, стали главными застрельщиками новой системы, которая может оказаться более справедливой глобализацией 2.0", - заключил парламентарий.
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